Wolfteam, Türkiye'ye özel karakter ve haritalar barındıran popüler MMOFPS oyunu.

Can Çevrim - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2009 yılından bu yana hayatımızda olan Wolfteam, kendine has özellikleri ile dikkatleri çeken, FPS dediğimiz; yani karakterin gözünden oynayarak, ateş ettiğimiz bir oyun. Wolfteam'in öne çıkan yanı ise karakterimizin ansızın kurt şekline bürünmesi ve bu şekilde oyun içerisinde rakiplerini avlayabilmesi. Bu sıradışı dünyaya ise Wolfteam indir diyerek dahil olmanız mümkün.

Wolfteam İndir

Wolfteam, insanlar ile kurtlar arasında geçen amansız mücadelenin oyunlaştırılmış hali. Elinde silahla gezen karakterimiz, ansızın kendini kurt adam formuna sokabiliyor ve oyuna böyle devam edebiliyor. Oyundaki ana amacımız ise hangi formda olursak olalım, rakiplerimizin hepsini oyun dışı bırakmak ya da verilen görevleri tamamlamak. Bunun için de elimizdeki silahı en doğru ve etkili biçimde kullanmamız gerekiyor.

Yüzde yüz Türkçe dil desteği ile Türkiye pazarına giren ilk oyunlar arasında yer alan Wolfteam, yakaladığı beklenmedik başarı sonrasında Türkiye'ye özel içerikler üretmeye devam etti. Halihazırda içerisinde Göbeklitepe gibi haritalar barındıran MMOFPS oyunu, Azap & Ezel ile Yiğit Demir karakterlerini barındırıyor.

2020 itibarıyla 9. jenerasyon barındıran Wolfteam indir tuşuna bastıktan sonra sizi küçük bir luancher ile karşılıyor. Sonrasında oyuna girerek, 266 farklı karakterden birini seçerek oynayabilirsunuz. Tahmin edeceğiniz üzere bu karakterlerin hepsini oyunun en başında alamıyorsunuz. Oyunda ilerledikçe yeni karakterler ile o karakterlerin farklı formlarını görmeniz mümkün.

Wolfteam oynayanların en çok sevdikleri durumların başındaysa rütbe sistemi ile maç ayarlama algoritması geliyor. Rütbe sistemi sizi oyunu oynamaya teşvik ederken, maç ayarlama sistemi sayesinde dişinize göre rakipler buluyorsunuz. Böylece sizden çok daha yetenekli ya da tecrübeli oyunculara denk gelmeden, oyunun zevkini alarak yükseliyorsunuz.