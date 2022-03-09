Counter Strike
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,765,142
- DOSYA BOYUTU 1.77 MB
- Üretici Sierra Online
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Counter Strike 1.5 Türkçe yama dosyasıdır. Counter Strike 1.5 Türkçe oynamak için bu dil paketini indirip kurun.
Counter Strike 1.5 Türkçe Dil Paketi İndir
Counter Strike 1.5 Türkçe dil paketi kullanıcılara Counter Strike oyunlarının 1.5 sürümünü Türkçe'ye çevirme imkanı tanıyan, Level dergisi tarafından hazırlanmış ücretsiz bir Türkçe yamasıdır. Yılların eskitemediği oyun olan Counter Strike oyunu Türkçe dil paketi ile birlikte Türk oyuncular için farklı bir boyuta taşınmış oluyor. Türkçe dil desteği ile Türk oyuncular tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen başarılı yapım günümüzde düşük bir oyuncu kitlesine ev sahipliği yapıyor.
İlk olarak 1999 yılında Minh Lee ve Jess Cliffe tarafından bağımsız bir Half Life modu olarak yayınlanan Counter Strike, çıkışının ardından büyük bir ilgiyi üzerine toplamış, dünya çapında oyun severlerin ve internet kafelerin vazgeçilmezi olmuştu. Oyunda bolca yer alan aksiyon ve çatışma eşsiz bir deneyim ve heyecan yaşmaktadır. Bu online FPS klasiği aradan yıllar geçmesine rağmen halen internet kafelerde ve LAN partilerinde oynanmakta, eğlenceyi bütün oyun severlere sunmaya devam etmektedir. İlk çıkan, Quake 2 oyun motorunun geliştirilmiş hali olan orjinal Half Life oyun motorunu kullanan Counter Strike 1.5'ta teröristleri veya kontra terör takımını kontrol edebiliyoruz ve farklı haritalarda karşı tarafla doyasıya çatışabiliyoruz.
Counter Strike 1.5 Türkçe İndir (Yama)
Counter Strike 1.5 Türkçe yama ile Counter Strike 1.5 oyununuzu tamamen Türkçe yapabilmektesiniz. Yama sadece oyunun menülerini değil, diyaloglarını, ses komutlarını ve bütün öğelerini Türkçe'ye çevirerek Counter Strike keyfinizi daha gerçekçi bir şekilde yaşamanıza yardımcı olmakta.
Counter Strike Türkçe dil paketi normal kurulumda oyunun varsayılan şekilde yüklendiği klasöre yüklenmektedir. Eğer Counter Strike 1.5 versiyonunu farklı bir klasöre yüklediyseniz bu klasörü yama kurulumu sırasında seçmeli ve kurulumu gerçekleştirmelisiniz.
Counter Strike oyununda sizi neler mi bekliyor? Dünyanın bir numaralı aksiyon FPS oyunu olan CS'de inanılmaz derecede gerçekçi farklı türden teröristlere karşı savaşacaksınız. Stratejik görevleri tamamlamak için takım arkadaşlarınızla birlik olacaksınız. Düşman bölgelerini yerle bir edeceksiniz. Rehineleri kurtaracaksınız. Rolünüz takım arkadaşınızın başarısını, takımınızın başarısı da sizin rolünüzü etkileyecek.
Counter Strike. 1999-2000 yılının efsane oyunlarından ve hala oynanıyor; Steam'de de en çok yorum alan, almaya devam eden nadir PC oyunlarından biri. Çok eski bir oyun olduğundan şu anda en düşük donanımlı PC'de bile hala web tarayıcı üzerinden oynanabilen FPS oyunu, 800Mhz işlemci, 128MB RAM, 32MB+ ekran kartı, Windows XP işletim sistemi yüklü bir bilgisayara gereksinim duyuyor. Oyunu oynamak için aktif internet bağlantınızın da olması gerekiyor.
Counter Strike 1.5 oyununu Türkçe olarak oynamanıza olanak sağlar.
Counter Strike APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 102,815
- DOSYA BOYUTU 284.50 MB
- Üretici Sierra Online
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Counter Strike klasik FPS oyununun mobil versiyonudur
90'lı yıllarda çıkmış olan ve türünün temel taşlarını atan online FPS oyunu Counter Strike artık mobil cihazlarımızda.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Counter Strike, teröristler ve anti-terör timleri arasındaki takım tabanlı savaşları konu alan bir oyun. Oyuna harita seçimi yaparak başlıyorsunuz ve bu haritada hangi takımda yer alacağınızı seçiyorsunuz. Farklı kahramanlardan birini seçtiğinizde terörist veya anti-terör timi taraflarından birine katılmaktasınız.
Counter Strike Android versiyonunda bize belli görevler verilmekte. Teöristsek görevimiz işaretlenen noktalara bomba kurarak bomba patlayana kadar anti-terör timlerinin bombayı imha etmesine engel olmak. Bunun yanında kaçırdığımız rehineleri anti-terör timinin kurtarmasını önlemeye de çalışıyoruz. Anti-terör timine geçtiğimizde de teröristlerin eylemlerini durdurmaya ve rehineleri kurtarmaya çalışıyoruz. Ayrıca bazı haritalarda sadece diğer takım oyuncularını ortadan kaldırma üzerine kurulu bir oyun yapısı da mevcut.
Counter Strike mobil versiyonu Google Play üzerinde yayınlanmadığı için kurulumu apk dosyası aracılığıyla yapmanız gerekiyor. Oyun Half Life üzerine kurulduğu için Counter Strike ile birlikte Half Life'ı da Android cihazınıza yüklemektesiniz. Counter Strike apk dosyasını sitemiz üzerinden indirdikten sonra şu adımları takip etmeniz gerekiyor:
Counter Strike Android Versiyonu Nasıl Yüklenir:
- Sitemiz üzerinden xash.zip dosyasını indirin
- İndirdiğiniz zip formatlarını Android cihazınız üzerinde Winrar gibi bir arşiv yöneticisi yardımıyla açın
- Arşiv dosyasının içerisindekileri Android cihazınızın ana dizininde açacağınız xash adlı klasöre çıkartın
- Android cihazınızın bilinmeyen kaynaklardan apk dosyası kurulumuna izin vermesi için aşağıdaki blogda anlatılan yöntemi uygulayın:
Android APK Yükleme Nasıl Yapılır
- Az önce açtığınız ve arşiv dosyasının içindekileri çıkarttığınız xash klasörünü açın ve bu klasör içerisindeki csdm-signed.apk dosyasını çalıştırın ve Half Life'ı yükleyin.
- Half Life'ı yükledikten sonra xashdroid-release.apk dosyasını çalıştırın ve Counter Strike'ı yükleyin
- Oyunu çalıştırmak için menüden CSDM Launcher'ı çalıştırın ve Launch CSDM! tuşuna dokunarak oyunu oynamaya başlayın
Oyunu yüklemekte güçlük yaşıyorsanız bu resimli anlatımımızdan da faydalanabilirsiniz: