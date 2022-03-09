Counter Strike 1.5 Türkçe yama dosyasıdır. Counter Strike 1.5 Türkçe oynamak için bu dil paketini indirip kurun.

Can Erdil Şentürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Counter Strike 1.5 Türkçe Dil Paketi İndir

Counter Strike 1.5 Türkçe dil paketi kullanıcılara Counter Strike oyunlarının 1.5 sürümünü Türkçe'ye çevirme imkanı tanıyan, Level dergisi tarafından hazırlanmış ücretsiz bir Türkçe yamasıdır. Yılların eskitemediği oyun olan Counter Strike oyunu Türkçe dil paketi ile birlikte Türk oyuncular için farklı bir boyuta taşınmış oluyor. Türkçe dil desteği ile Türk oyuncular tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen başarılı yapım günümüzde düşük bir oyuncu kitlesine ev sahipliği yapıyor.

İlk olarak 1999 yılında Minh Lee ve Jess Cliffe tarafından bağımsız bir Half Life modu olarak yayınlanan Counter Strike, çıkışının ardından büyük bir ilgiyi üzerine toplamış, dünya çapında oyun severlerin ve internet kafelerin vazgeçilmezi olmuştu. Oyunda bolca yer alan aksiyon ve çatışma eşsiz bir deneyim ve heyecan yaşmaktadır. Bu online FPS klasiği aradan yıllar geçmesine rağmen halen internet kafelerde ve LAN partilerinde oynanmakta, eğlenceyi bütün oyun severlere sunmaya devam etmektedir. İlk çıkan, Quake 2 oyun motorunun geliştirilmiş hali olan orjinal Half Life oyun motorunu kullanan Counter Strike 1.5'ta teröristleri veya kontra terör takımını kontrol edebiliyoruz ve farklı haritalarda karşı tarafla doyasıya çatışabiliyoruz.

Counter Strike 1.5 Türkçe İndir (Yama)

Counter Strike 1.5 Türkçe yama ile Counter Strike 1.5 oyununuzu tamamen Türkçe yapabilmektesiniz. Yama sadece oyunun menülerini değil, diyaloglarını, ses komutlarını ve bütün öğelerini Türkçe'ye çevirerek Counter Strike keyfinizi daha gerçekçi bir şekilde yaşamanıza yardımcı olmakta.

Counter Strike Türkçe dil paketi normal kurulumda oyunun varsayılan şekilde yüklendiği klasöre yüklenmektedir. Eğer Counter Strike 1.5 versiyonunu farklı bir klasöre yüklediyseniz bu klasörü yama kurulumu sırasında seçmeli ve kurulumu gerçekleştirmelisiniz.

Counter Strike oyununda sizi neler mi bekliyor? Dünyanın bir numaralı aksiyon FPS oyunu olan CS'de inanılmaz derecede gerçekçi farklı türden teröristlere karşı savaşacaksınız. Stratejik görevleri tamamlamak için takım arkadaşlarınızla birlik olacaksınız. Düşman bölgelerini yerle bir edeceksiniz. Rehineleri kurtaracaksınız. Rolünüz takım arkadaşınızın başarısını, takımınızın başarısı da sizin rolünüzü etkileyecek.

Counter Strike. 1999-2000 yılının efsane oyunlarından ve hala oynanıyor; Steam'de de en çok yorum alan, almaya devam eden nadir PC oyunlarından biri. Çok eski bir oyun olduğundan şu anda en düşük donanımlı PC'de bile hala web tarayıcı üzerinden oynanabilen FPS oyunu, 800Mhz işlemci, 128MB RAM, 32MB+ ekran kartı, Windows XP işletim sistemi yüklü bir bilgisayara gereksinim duyuyor. Oyunu oynamak için aktif internet bağlantınızın da olması gerekiyor.