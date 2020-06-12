Counter-Strike 1.6
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 60,428
- Üretici Valve Corporation
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Counter-Strike 1.6, bugüne kadar piyasaya sürülen ve asla unutulmayan FPS oyunları arasında yerini alan bir yapımdır.
Bir Half-Life modu olarak hayatına başlayan ve sonrasında özerk olarak yoluna devam eden Counter-Strike serisinin en beğenilen oyunlarının başında Counter-Strike 1.6 geliyordu.
Yıllar önce Valve tarafından piyasaya sürülen Half-Life, sunduğu mod imkanları ile ön plana çıkıyordu. Bunu değerlendiren oyuncular, birçok farklı oyunu Half-Life'ı baz alarak ortaya çıkarmışlardı. Bu modlar arasında en çok oynananların başında ise Counter-Strike geliyordu.
Half-Life için geliştirilen bu modu başlı başına bir oyun yapmak için harekete geçen Valve, Counter-Strike ile karşımıza çıkmıştı. Mod yapımcılarından şirketin kendisine geçen seri, özellikle CS 1.5 ve CS 1.6 sürümleri ile çok sevilmişti.
CS 1.6 sonrasında ansızın yeni oyun motoru ise CS: GO ile karşımıza çıkan Valve, yine on milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başarmıştı. CSs 1.6 ise hala en çok oynana oyunlar arasında yerini alıyordu.
Counter-Strike 1.6 indir
Rekabetçi FPS oyunları arasında unutulmazlar arasında yer alan CS 1.6, kesinlikle denenmesi gereken oyunlardan bir tanesiydi. Keza halihazırda Türkiye'de oyun oynayan herhangi bir kimse, kesinlikle bu oyunda biraz zaman geçirmişti.
Hem eskiyi yad etmek hem de başarılı oyuna tekrar göz atmak için yapmanız gerekenler ise oldukça basit: İlk olarak hemen sol tarafta yer alan Counter-Strike 1.6 indir butonuna basmak suretiyle oyunun sayfasına gitmek.
Oyunun Steam sayfasında sadece Counter-Strike isminde olduğunu göreceksiniz. Gerekli ödemeyi yaptıktan sonra oyunu Steam client'ı üzerinden indirmeniz gerekiyor.
İndirme işlemi bittikten sonra Steam otomatik olarak kurulumu gerçekleştirecektir. Kurulum işleminin bitmesiyle oyun açılacak ve oynayabileceğiniz sunucuların listesini eski günlerdeki gibi görebileceksiniz.
Ayrıca oyunu artık ücretsiz olarak internet tarayıcıları üzerinden oynamanız da mümkün. Hemen yandaki bağlantı adresine tıklayarak, CS 1.6'yı nasıl tarayıcılardan oynayabileceğinizi görebilirsiniz.
Counter-Strike 1.6
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 14,948
- Üretici Valve Corporation
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Counter-Strike 1.6 internet tarayıcısı sürümü ile oyunu ücretsiz olarak indirmeden oynayabilirsiniz.
Counter-Strike 1.6 internet tarayıcısı sürümü ücretsiz olarak yayınlandı. Genellikle Doğu Avrupa ülkeleri sunucularının bulunduğu oyunu, hemen şimdi tarayıcılar üzerinde deneyebilirsiniz.
CS 1.6 internet tarayıcısı sürümü, eski oyunu bu sefer indirmeden oynama şansı sunuyor. Bildiğiniz üzere CS 1.6, Türkiye'nin en çok oynanan oyunlarının başında geliyordu. En az PES 2013 kadar devasa bir kitleye hitap eden CS 1.6, bir grup oyuncu tarafından internet tarayıcıları üzerine taşındı.
Counter-Strike 1.6 Özellikleri
- Farklı haritalar,
- Farklı silah çeşitleri,
- Milyonlarca farklı oyuncu,
- Kaliteli ses efektleri,
- Çarpıcı grafik açıları,
- Sürükleyici bir oynanış
Yakın zaman önce kullanıma açılan CS-Online.club adresi üzerinden, oyunu tarayıcıdan ücretsiz şekilde oynamanın önü açıldı. Yüzlerce oyuncunun anlık olarak oyunu oynamaya devam ettiği görülürken, Türkiye'den de binlerce kişinin şimdiden siteye akın ettiği dikkatlerden kaçmadı. Dünyanın dört bir yanından oyuncuları kabul eden yapım içerisinde birbirinden farklı silah modellerine ek olarak harita çeşitleri de yer alıyor. oyuncular bu silahlar ile birbirinden farklı haritalarda diğer oyunculara karşı mücadele ediyor ve hayatta kalmanın yollarını arıyorlar. Aksiyonun ve gerilimin bir an olsun eksik olmadığı oyun içerisinde sürükleyici ve bir o kadar da ilgi çekici bir oynanış yer alıyor.
Counter-Strike 1.6 tarayıcı üzerinde nasıl oynanır?
CS 1.6 internet tarayıcısı sürümü ile oyunu oynamak oldukça basit: Sadece hemen solda yer alan indir tuşuna basmanız yeterli. İndir tuşuna bastıktan sonra karşınıza CS-Online.club internet sitesi çıkacak.
Siteye girer girmez, CS 1.6 sunucularının listelendiğini göreceksiniz. Bu listemelerde sunucuların isimlerinin yanı sıra sunucuda kaç oyuncunun olduğu ve hangi haritanın açık olduğu bilgileri de yer alacak.
Oynamak istediğiniz sunucuyu seçtikten sonra ise en sağda yer connect butonuna basmak suretiyle oyuna giriş yapabilirsiniz.
Connect tuşuna bastıktan sonra tarayıcınız bir süre küçük indirmeler yapacak. Bu sırada silahları, haritanın detaylarını ve sunucunun istediği diğer detayları Chrome ya da kullandığınız diğer tarayıcılar arka planda indirip kuracak. İndirme işlemini bir kere yaptıktan sonra benzer sunucuya tıkladığınızda buna gerek kalmadığını göreceksiniz.
Yükleme işlemi biter bitmez oyun açılacak ve seçmek istediğiniz takımı görebileceksiniz. Takımı seçmenizle birlikte oyuna ilk adımınızı atacaksınız ve buradan sonra bildiğiniz CS 1.6 tadında işe devam edeceksiniz.