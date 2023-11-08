House Builder ile hayalinizdeki evi yapmak artık mümkün. En ince detayına kadar bir ev nasıl yapılır bizzat tecrübe etmek için House Builder oynayabilirsiniz.

Kemal Tavus - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

FreeMind S.A. tarafından geliştirilen ve PlayWay S.A. tarafından yayınlanan House Builder çağlar boyu ev inşa edebileceğiniz bir simülasyon oyunudur. 2021 yılında erken erişim olarak piyasaya sürülen House Builder oyuncular tarafından çok sevilen bir yapım oldu.

Görsel olarak da tatmin edici bir oyun olan House Builder uzun soluklu bir oyuna başlamak isteyenler için ideal olabilir tekrar oynanabilirliği epey yüksek olan bu oyunda hiç sıkılmayacaksınız

House Builder’ın öne çıkan özellikleri:

Kendi evinizi inşa edin, dekore edin ve yönetin.

Evinizi inşa etmek için arsa satın alın, malzemeleri toplayın ve çalışanları işe alın.

Evinizi dekore edin,mobilya ve diğer eşyaları satın alın.

Evinizi yönetin, sakinlerin ihtiyaçlarını karşılayın.

Çeşitli zorluklar ve hedeflerle başa çıkın.

House Builder İndir

Hemen House Builder indirin ve bu benzersiz ev yapma simülasyonu ile hayalinizdeki yuvayı inşa edin. Çağlar boyu “ev” dediğimiz binaların her birini inşa edebileceğiniz bu oyun size son derece geniş seçenekler sunuyor.

House Builder Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core i5

: Intel Core i5 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVidia GeForce GTX 750

: NVidia GeForce GTX 750 Ses Kartı: DirectX destekleyen bir ses kartı