House Builder

House Builder

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  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 9.77 GB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici FreeMind S.A.
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House Builder ile hayalinizdeki evi yapmak artık mümkün. En ince detayına kadar bir ev nasıl yapılır bizzat tecrübe etmek için House Builder oynayabilirsiniz.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

FreeMind S.A. tarafından geliştirilen ve PlayWay S.A. tarafından yayınlanan House Builder çağlar boyu ev inşa edebileceğiniz bir simülasyon oyunudur. 2021 yılında erken erişim olarak piyasaya sürülen House Builder oyuncular tarafından çok sevilen bir yapım oldu.

Görsel olarak da tatmin edici bir oyun olan House Builder uzun soluklu bir oyuna başlamak isteyenler için ideal olabilir tekrar oynanabilirliği epey yüksek olan bu oyunda hiç sıkılmayacaksınız

House Builder’ın öne çıkan özellikleri:

  • Kendi evinizi inşa edin, dekore edin ve yönetin.
  • Evinizi inşa etmek için arsa satın alın, malzemeleri toplayın ve çalışanları işe alın.
  • Evinizi dekore edin,mobilya ve diğer eşyaları satın alın.
  • Evinizi yönetin,  sakinlerin ihtiyaçlarını karşılayın.
  • Çeşitli zorluklar ve hedeflerle başa çıkın.

House Builder İndir

Hemen House Builder indirin ve bu benzersiz ev yapma simülasyonu ile hayalinizdeki yuvayı inşa edin. Çağlar boyu “ev” dediğimiz binaların her birini inşa edebileceğiniz bu oyun size son derece geniş seçenekler sunuyor.

House Builder Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Intel Core i5
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 750
  • Ses Kartı: DirectX destekleyen bir ses kartı
ARTILAR

Uzun süreli oynanış

Görseller gayet iyi

Oyun sürekli gelişmeye devam ediyor.

Oldukça gerçekçi ve detaylı oynanış