House of the Dragon benzeri diziler izleyerek uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz. Peki, Game of Thrones evreninde geçen popüler dizi yerine izlenebilecek yapımlar hangileri?

Bu rehberde House of the Dragon tarzı diziler izlemek isteyen kişiler için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Eğer siz de House of the Dragon alternatifi dizi arıyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz.

House of the Dragon Benzeri Diziler Listesi

Game of Thrones

The Last Kingdom

Vikings

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri

Succession

Rome

The Wheel of Time

Shōgun

Yellowstone

My Lady Jane

Black Sails

The Crown

House of The Dragon gibi diziler listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Game of Thrones

IMDb Puanı : 9,2

: 9,2 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington ve dahası

George R. R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı isimli kitap serisinden uyarlanan Game of Thrones 2011-2019 yıllarında yayınlandı. İlk bölümüyle birlikte tüm dünyada büyük bir beğeni toplayan diziyi BluTV üzerinden izleyebilirsiniz.

The Last Kingdom

IMDb Puanı : 8,5

: 8,5 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Alexander Dreymon, Emily Cox, David Dawson ve dahası

Sakson olarak doğup Vikingler tarafından yetiştirilen Uhtred, hakkını aramaya çalışırken Alfred ise krallığını İskandinavyalılara karşı savunur. 2015-2022 yılları arasında yayınlanan dizi toplamda 5 sezondan oluşuyor. Popüler diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Vikings

IMDb Puanı : 8,5

: 8,5 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Travis Fimmel, Katheryn Winnick, Clive Standen ve dahası

Ragnar Lothbrok'un hikâyesine tanık olduğumuz Vikings dizisi 2013 yılında yayınlanmaya başladı ve 2020 yılında sona erdi. Michael Hirst tarafından yaratılan dizi toplamda 6 sezondan oluşuyor. Diziyi beğenirseniz Vikings'ten yüz yıl sonrasını konu alan Vikings: Valhalla'yı da izleyebilisiniz.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri

IMDb Puanı : 6,9

: 6,9 Yaş Sınırı : 13+

: 13+ Oyuncular: Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Charlie Vickers ve dahası

En iyi Amazon Prime dizileri arasında yer alan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (The Lord of the Rings: The Rings of Power) dizisi, The Hobbit ve The Lord of the Rings’in binlerce yıl öncesinde yaşanan olayları anlatıyor. 2022'de yayınlanmaya başlayan dizi, Patrick McKay ve John D. Payne tarafından yaratıldı.

Succession

IMDb Puanı : 8,8

: 8,8 Yaş Sınırı : 7+

: 7+ Oyuncular: Nicholas Braun, Brian Cox, Kieran Culkin ve dahası

BluTV ve Amazon Prime Video üzerinden izlenebilen Succession, dünyanın en büyük medya ve eğlence şirketini yöneten Roy ailesinin hikâyesini konu alıyor. Şirketin sahibi Logan Roy'un emekli olmasının ardından aile üyeleri, şirketi yönetmek için rekabet ediyor.

Rome

IMDb Puanı : 8,7

: 8,7 Yaş Sınırı : TV-MA

: TV-MA Oyuncular: Kevin McKidd, Ray Stevenson, Polly Walker ve dahası

House of the Dragon tarzı dizi önerileri listesinde Rome isimli yapım da yer alıyor. 2005 yılında yayınlanmaya başlayan dizide Jül Sezar'ın varisi genç Octavian ve Marcus Antonius arasındaki güç mücadelesine tanık oluyoruz. 2007 yılında sona eren dizi iki sezondan oluşuyor.

The Wheel of Time

IMDb Puanı : 7,2

: 7,2 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Rosamund Pike, Daniel Henney, Madeleine Madden ve dahası

Robert Jordan'ın romanından uyarlanan The Wheel of Time (Zaman Çarkı), sihir yapabilen kadınların yer aldığı Aes Sedai isimli organizasyona katılan Moiraine'ın maceralarını konu alıyor. 2021 yılında yayınlanmaya başlayan diziyi Amazon Prime Video üzerinden izleyebilirsiniz.

Shōgun

IMDb Puanı : 8,7

: 8,7 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Cosmo Jarvis, Anna Sawai, Tadanobu Asano ve dahası

Japonya'da 1600 yılında geçen dizide yakınlarda yer alan köyde gizemli bir gemi karaya oturur. Gemide görevli İngiliz Blackthorne, Lord Yoshii Toranaga'nın güç dengelerini değiştirmesine yardım edebilecek sırlara sahiptir. Diziyi Disney+ üzerinden izleyebilirsiniz.

Yellowstone

IMDb Puanı : 8,7

: 8,7 Yaş Sınırı : 7+

: 7+ Oyuncular: Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly ve dahası

Montana'da çiftçilik yapan Dutton ailesinin hikâyesini konu alıyor. Aile, çiftliğin kontrolünü elinde tutabilmek için sürekli olarak mücadele eder. 2018 yılında yayınlanmaya başlayan dizinin 5 sezonu bulunuyor.

My Lady Jane

IMDb Puanı : 7,4

: 7,4 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Emily Bader, Edward Bluemel, Anna Chancellor ve dahası

16. yüzyılda geçen My Lady Jane (Leydi Jane'im), ailesi tarafından Lord Guildford Dudley ile evlenmeye zorlanan Leydi Jane Grey'in hikâyesini konu alıyor. 2024 yılında yayınlanmaya başlayan diziyi Amazon Prime Vide üzerinden izleyebilirsiniz.

Black Sails

IMDb Puanı : 8,2

: 8,2 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Jessica Parker Kennedy, Toby Stephens, Hannah New ve dahası

Black Sails, Robert Louis Stevenson’ın Hazine Adası romanından 20 yıl öncesini konu alıyor. 2014-2017 yılları arasında yayınlanan dizide Kaptan Flint ve ekibinin maceralarına tanık oluyoruz.

The Crown

IMDb Puanı : 8,6

: 8,6 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Lesley Manville ve dahası

Gerçek olaylardan esinlenen kurgusal dizi The Crown, Kraliçe 2. Elizabeth'e odaklanıyor. Peter Morgan tarafından yaratılan dizi 2016-2023 yılları arasında yayınlandı. 6 sezondan oluşan diziyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

House of the Dragon'u izledikten sonra hangi diziyi izlemeye başladınız? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.