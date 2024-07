House of the Dragon oyuncuları ve konusu, Game of Thrones evreninde geçen yeni diziye başlamak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, House of the Dragon dizisi ne anlatıyor?

2022 yılında yayınlanmaya başlayan House of the Dragon, ilk bölümüyle birlikte tüm dünyada büyük beğeni toplayarak önemli başarının altına imza attı. En iyi BluTV dizileri arasında yer alan dizi 2024 yılında ikinci sezon ile izleyicilerin karşısına çıktı.

House of the Dragon Oyuncuları

Matt Smith

Emma D'Arcy

Olivia Cooke

Fabien Frankel

Rhys Ifans

Steve Toussaint

Jefferson Hall

Sonoya Mizuno

Matthew Needham

Kurt Egyiawan

Eve Best

Ewan Mitchell

BluTV üzerinden izleyebileceğiniz dizinin oyuncuları arasında Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Fabien Frankel, Rhys Ifans, Steve Toussaint ve daha pek çok isim yer alıyor.

Matt Smith "Daemon Targaryen" karakterini, Emma D'Arcy "Rhaenyra Targaryen" karakterini, Olivia Cooke "Alicent Hightower" karakterini, Fabien Frankel ise "Criston Cole" karakterini canlandırıyor.

Matt Smith daha önce 2016-2023 yılları arasında yayınlanan The Crown, 2021 yılında vizyona giren Last Night in Soho (Dün Gece Soho'da), Terminator Genisys (Terminatör 5: Yeniden Doğuş) ve daha pek çok yapımda yer aldı.

Emma D'Arcy bu zamana kadar 2020 yılında yayınlanan Truth Seekers, 2018 yılında vizyona giren Wanderlust, 2021 yapımı Mothering Sunday (Annelerin Kutsal Pazarı) ve daha birçok yapımda yer aldı.

Olivia Cooke daha önce 2018 yılında vizyona giren Ready Player One (Başlat), 2015 yapımı Me and Earl and the Dying Girl (Ben, Earl ve Ölen Kız), 2017 yılında vizyona giren Thoroughbreds (Safkan) ve daha pek çok yapımda yer aldı.

House of the Dragon Karakterleri

Daemon Targaryen

Rhaenyra Targaryen

Alicent Hightower

Criston Cole

Otto Hightower

Corlys Velaryon

Tyland Lannister

Mysaria

Larys Strong

Orwyle

Rhaenys Targaryen

House of The Dragon 2. Sezon Fragmanı

House of the Dragon Konusu

George R. R. Martin'in Fire and Blood (Ateş ve Kan) romanına dayanan House of the Dragon, Game of Thrones dizisinin 200 yıl öncesini konu alıyor. Popüler dizide Targaryen hanedanlığının yaşadığı olaylara tanık oluyoruz.

