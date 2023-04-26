Netflix Giriş Sesi Tam Olarak Nereden Geliyor?

Popüler dijital yayın hizmetinde yer alan herhangi bir içeriği açtığınızda duyduğunuz ilk sesin nereden geldiğini merak ediyor olabilirsiniz. Peki, Netflix giriş sesi nereden geliyor? Bu yazıda çok sayıda kişi tarafından merak edilen soruyu cevaplayacağız.

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen dijital yayın platformu Netflix'in jenerik sesi "ta-dum" uzun yıllardır beri kütüphanede yer alan film, dizi, belgesel ve program dahil olmak üzere tüm içerikte kullanılıyor.

Söz konusu nedenden ötürü platformda bir içerik açıldığında ilk olarak "ta-dum" sesi ile karşılaşılıyor. Öncelikle dijital yayın hizmetinin kütüphanede yer alan yapımların giriş kısmına eklediği jenerik sesini hatırlayalım. Ardından bu sesin nereden geldiğine yanıt arayalım.

Netflix Jenerik Sesi Nedir?

Dijital yayın platformu üzerinden herhangi bir yapımı açtığınızda başlangıçta Netflix logosunu görürsünüz. Tam bu esnada arka planda "ta-dum" olarak isimlendirilen bir ses duyarsınız. Ardından Netflix logosu ekrana yaklaşır ve kısa sürede kaybolur.

Netflix intro sürecinin ardından içerik oynatılmaya başlanır. Peki, bu intro'da yer alan ses tam olarak nereden geliyor?

Netflix Giriş Sesi Nereden Alındı?

Dijital yayın hizmetinde yer alan jenerik sesinin, House of Cards dizisinin 2. sezon 13. bölümündeki bir sahneden alındığına yönelik bir şehir efsanesi bulunuyor. Sahnede Kevin Spacey isimli oyuncunun canlandırdığı Frank Underwood, parmağındaki yüzük ile masaya vuruyor.

Underwood, parmağındaki yüzükle masaya vurduğu esnada çıkan ses, dijital yayın platformunun giriş sesine oldukça benziyor. Bu da şirket, jenerik sesini House of Cards'tan mı aldı sorusunu beraberinde getiriyor. Söz konusu sahneye aşağıdan göz atabilirsiniz.

House of Cards'ın 2. sezonu 2014 yılında yayımlandı fakat dizi yayına girmeden önce 2013 yılında zaten bu ses vardı. Şirketin 2013 yılına ait jeneriğine aşağıdan bakabilirsiniz. Dolayısıyla bu ses, House of Cards dizisinden alınmadı.

2013 yılında Netflix yazısı eşliğinde söz konusu sesi duyuyorduk. 2019 yılının şubat ayında ise jenerik, farklı bir animasyon ile değiştirildi. Bu kapsamda Netflix yazısı yerine N logosu kullanıldı. Arka plan olarak siyah rengi tercih edildi.

Netflix'in Üründen Sorumlu Başkan Yardımcısı Togg Yellin, söz konusu giriş sesi için The Revenant ve Braveheart dahil olmak üzere oldukça önemli projelerde yer alan ünlü ses editörü Lon Bender ile beraber çalıştı. Uzun bir çalışma sürecinin ardından yıllardır duyduğumuz ses ortaya çıktı.