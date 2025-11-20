Infect Cam
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 24.41 GB
- Üretici indie.io
-
Pandemi sonrasını konu alan Infect Cam, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz hayatta kalma korku oyunları arasında yer almaktadır.
⚡ Önemli Bilgiler
- hayatta kalma-korku ve aksiyon türlerini birleştiren bir Birinci Şahıs Nişancı (FPS) oyunudur.
- Oyun, hayatta kalma deneyimini dört kişilik bir ekibin iş birliğine dayandırır.
- Hikaye, bir salgının ardından insanlığın büyük ölçüde yok olduğu karanlık, post-apokaliptik bir dünyada geçer.
Adrenalin dolu bir hayatta kalma deneyimi sunan Infect Cam, dünyayı ve insanlığı kurtarmak için sizi görevlendiriyor. Pandemi sonrasını anlatan bu oyunda, virüs kapmamış olan insanları kurtarmalı ve sayısız düşmanı alt etmelisiniz. Ayrıca, tüm bunları yaparken kaynak toplamalı ve hayatta kalmalısınız.
İster arkadaşlarınızla ister tek başınıza oynayabileceğiniz Infect Cam, sürükleyici bir taktiksel yelpazeye sahiptir. İletişim kurun, iş birliği yapın, kaynak toplayın ve önemli kararlar verin.
Her zaman sayıca üstün düşmanlarla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle, arkadaşlarınızla gezmeli ve tek kalmamaya özen göstermelisiniz. Yaratıklardan aldığınız hasarları sıfırlamak istiyorsanız, topladığınız sağlık kitlerini kullanabilirsiniz.
Infect Cam İndir
Görsel açıdan tatmin edici bir deneyim sunan Infect Cam, daha çok oynanışıyla ön plana çıkmaktadır. Vücut kamerasında oynadığınızı unutmayın. Karakterinizin her hareketini takip edebilecek ve tüm aksiyona birinci gözden şahit olacaksınız.
Siz de Infect Cam indirin ve insanlığı kurtarmaya çalıştığınız bu maceraya arkadaşlarınızla birlikte atılın!
Infect Cam Sistem Gereksinimleri
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10
- İŞLEMCI: Intel Core i5-11500 veya AMD Ryzen 5 4500
- BELLEK: 4 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super veya AMD Radeon RX 590 (8 GB VRAM)
- DIRECTX: Sürüm 11
- AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı
- DEPOLAMA: 25 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Oyun tek başına (Single-player) oynanabilir mi?
Evet, oyun Tek Oyunculu (Single-player) özelliği sunmaktadır. Ancak oyunun temel deneyimi, dört kişilik bir ekiple hayatta kalma mücadelesi üzerine kurulduğu için Çevrimiçi İşbirliği (Online Co-op) modu önerilir.
Oyunun içeriğinde hangi yetişkin temalar bulunuyor?
Geliştiriciler, oyunun her yaş için uygun olmadığını ve Sık Sık Şiddet veya Kanlı İçerik ile genel Yetişkin İçerik barındırdığını belirtmektedir.
Oyunda kaynak yönetimi ne kadar önemli?
Kaynak yönetimi, hayatta kalma deneyiminin kritik bir parçasıdır. Geliştiricilere göre, "Her an önemlidir. Tıpkı her mermi, her ilk yardım çantası ve her takım arkadaşı gibi." Bu durum, oyuncuların sınırlı ekipman ve malzemeleri dikkatli kullanmasını gerektirir.
Oyunun Steam Deck uyumluluğu nedir?
Oyunun Steam Deck uyumluluğu şu anda "Bilinmiyor" olarak listelenmiştir. Bu, uyumluluk hakkında net bir test sonucunun henüz Steam tarafından yayınlanmadığı anlamına gelir.
Oyunu oynamak için minimum sistem gereksinimleri nelerdir?
Minimum gereksinimler, Windows 10 işletim sistemi, Intel Core i5-11500 veya AMD Ryzen 5 4500 işlemci, 4 GB RAM ve 8 GB VRAM'e sahip NVIDIA GeForce GTX 1660 Super veya AMD Radeon RX 590 gibi bir grafik kartı gerektirir. Depolama için ise 25 GB boş alan şarttır.