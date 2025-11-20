Pandemi sonrasını konu alan Infect Cam, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz hayatta kalma korku oyunları arasında yer almaktadır.

Berkcan Aktürk - 3 HAFTA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler hayatta kalma-korku ve aksiyon türlerini birleştiren bir Birinci Şahıs Nişancı (FPS) oyunudur.

Oyun, hayatta kalma deneyimini dört kişilik bir ekibin iş birliğine dayandırır.

Hikaye, bir salgının ardından insanlığın büyük ölçüde yok olduğu karanlık, post-apokaliptik bir dünyada geçer.

Adrenalin dolu bir hayatta kalma deneyimi sunan Infect Cam, dünyayı ve insanlığı kurtarmak için sizi görevlendiriyor. Pandemi sonrasını anlatan bu oyunda, virüs kapmamış olan insanları kurtarmalı ve sayısız düşmanı alt etmelisiniz. Ayrıca, tüm bunları yaparken kaynak toplamalı ve hayatta kalmalısınız.

İster arkadaşlarınızla ister tek başınıza oynayabileceğiniz Infect Cam, sürükleyici bir taktiksel yelpazeye sahiptir. İletişim kurun, iş birliği yapın, kaynak toplayın ve önemli kararlar verin.

Her zaman sayıca üstün düşmanlarla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle, arkadaşlarınızla gezmeli ve tek kalmamaya özen göstermelisiniz. Yaratıklardan aldığınız hasarları sıfırlamak istiyorsanız, topladığınız sağlık kitlerini kullanabilirsiniz.

Infect Cam İndir

Görsel açıdan tatmin edici bir deneyim sunan Infect Cam, daha çok oynanışıyla ön plana çıkmaktadır. Vücut kamerasında oynadığınızı unutmayın. Karakterinizin her hareketini takip edebilecek ve tüm aksiyona birinci gözden şahit olacaksınız.

Siz de Infect Cam indirin ve insanlığı kurtarmaya çalıştığınız bu maceraya arkadaşlarınızla birlikte atılın!

Infect Cam Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10

Windows 10 İŞLEMCI: Intel Core i5-11500 veya AMD Ryzen 5 4500

Intel Core i5-11500 veya AMD Ryzen 5 4500 BELLEK: 4 GB RAM

4 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super veya AMD Radeon RX 590 (8 GB VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 1660 Super veya AMD Radeon RX 590 (8 GB VRAM) DIRECTX: Sürüm 11

Sürüm 11 AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı DEPOLAMA: 25 GB kullanılabilir alan