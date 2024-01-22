Rust FPS ve Ping Gösterme Nasıl Yapılır?

Facepunch Studios tarafından geliştirilen Rust FPS ve ping gösterme işlemlerinin kolayca yapılabilmesine imkân tanıyor. Peki, hayatta kalma oyununda söz konusu bilgileri gerçek zamanlı olarak görüntülemek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Bu rehberde en iyi hayatta kalma oyunları arasında yer alan Rust'ta FPS ve ping değerleri nasıl gösterilir sorusunu yanıtlayacağız. Bu işlemi yapabilmek için öncelikle konsolu açmak gerekiyor.

Rust Konsol Açma Nasıl Yapılır?

2013 yılında erken erişime açılan ve 2018 yılında tam sürümü piyasaya sürülen Rust'ta konsolu açmak için yalnızca F1 tuşuna basmanız yeterlidir. Bu tuşa bastığınız takdirde konsol penceresi açılacaktır.

Rust FPS Gösterme Adımları

Steam'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Oyuna girin.

F1 tuşuna basarak konsolu açın.

perf 1 yazın.

Enter tuşuna basın.

RAM kullanımını görmek için perf 3 kodunu yazın.

Enter tuşuna basın.

Hayatta kalma türünün başarılı örneği olan Rust'ta FPS değerlerine gerçek zamanlı olarak ulaşabilmek için öncelikle bilgisayarınızda yüklü olan Steam'i açın. Oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Steam hesabınıza girdikten sonra Rust'ı açın ve ardından F1 tuşuna basarak konsolu görüntüleyin. Komut satırına perf 1 yazın. Enter tuşuna bastığınız takdirde ekranın köşesinde FPS bilgisi görünmeye başlayacaktır.

FPS bilgisini görmek için kullanabileceğiniz bir yöntem daha bulunuyor. Oyundayken "Shift Tab" kısayolunu kullanın "Ayarlar" menüsüne tıklayın. Oyunda değilseniz Steam yazısına tıklayıp ayarlar menüsüne erişebilirsiniz.

"Oyun İçi" sekmesine girin. "Oyun içi FPS sayacı" kısmından bir konum belirleyin. Bir konum belirlerdikten hemen sonra "Tamam" butonuna tıklayın.

Oyun esnasındayken RAM kullanımını gösteren bir kod da mevcut. Bunun için perf 3 kodunu girip Enter tuşuna basmanız yeterlidir. Bu bilgileri kapatmak için konsol penceresinde perf 0 kodunu kullanmanız gerekiyor. Peki, Rust'ta ping nasıl gösterilir?

Rust Ping Gösterme Adımları

Oyuna girin.

F1 tuşuna basın.

Konsola perf 5 yazın.

Enter tuşuna basın.

Bu kod FPS, gecikme, RAM kullanımı ve ping değerlerini gösterecektir.

perf 2 kodu ise FPS ve gecikme bilgilerini gösterecektir.

Bu rehberde Rust'ta FPS ve ping nasıl gösterilir sorusunu yanıtladık. Ayrıca konsolun nasıl açıldığını da açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemleri tamamlayabilirsiniz.