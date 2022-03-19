ING Mobil
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 16,263
- DOSYA BOYUTU 27.00 MB
- Üretici ING BANK
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ING Mobil, içinde birçok yararlı aracı bulunduran ING Bank'ın resmi Android uygulamasıdır.
ING Mobil, beraberinde getirdiği ING Cep Şube, ING Cep Şifre, ATM-Şube Bulucu, Kredi Kartı ve ING Bonus Fırsat Bulucu gibi özelliklerin yanısıra, kredi hesaplama ve döviz çevirici gibi yararlı araçları da içerisinde barındırıyor. Müşterilerine daha hızlı işlemler yapma fırsatı veren mobil uygulama ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda indirilip kullanılmaya devam ediliyor. INK Bank'ın resmi uygulaması olan ING Mobil APK düzenli olarak aldığı güncellemeler ile müşterilerine daha fazla özellik sunmayı da ihmal etmiyor.
ING Cep Şube, bankacılık işlemlerinizi her yerden kolayca yapmanızı sağlar. Ayrıca yapacağınız Havale/EFT işlemleri için ücret ödemenize gerek yoktur. Bu yönü ile müşterilerinin yüzünü güldüren uygulama, hesaplar ile alakalı her an her dakika rapor düzenlemeye de fırsat veriyor.
ING Cep Şifre ile internet şubesi ve cep şubesine giriş yapmak için tek kullanımlık şifreler üreterek işlemlerinizi güvenle yapabilirsiniz. ING Cep Şube ve ING Cep Şifre'yi kullanabilmek için ING İnternet Şubesi'ne giriş yaparak ING Mobil menüsünden kurulum yapmanız gerekmektedir.
ING Mobil APK Özellikleri
ING Cep Şube ile Yapabilecekleriniz:
- Hesap işlemleri
- Para transferleri
- Kredi kartı işlemleri
- Ödemeler(Fatura/Cep Lira/Paket yükleme)
- Yatırım işlemleri
- Bireysel kredi işlemleri
ING Mobil ile Yapabileceğiniz Diğer İşlemler:
- ATM - Şube bulucu
- Kredi kartı ve turuncu hesap başvurusu
- Kampanyalar
- Döviz Çevirici
- Kredi hesaplama araçları
- INg bonus fırsat bulucu
ING Mobil APK İndir
Ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz ING Mobil uygulaması ile bankacılık işlemlerinizi şubeye gitmenize gerek kalmadan mobil cihazınız üzeirinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Gün içerisinde şubeye gitmeden bankacılık işlemi yapabilmek özellikle çalışanlar ve yoğun bir progrma sahip kullanıcılara büyük kolaylık sağlamasının yanında zaman tasarrufu yaptıracaktır. Dileyen kullanıcılar uygulamanın Android ve iOS sürümünü indirip kullanmaya başlayabilirler.
ING Mobil
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,942
- DOSYA BOYUTU 6.40 MB
- Üretici ING BANK
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ING Mobil ile bankacılık işlemlerinizi istediğiniz yerden gerçekleştirebilirsiniz.
ING Mobil, bankacılık işlemlerinizi istediğiniz yerden güvenli şekilde gerçekleştirmenizi sağlayan ücretsiz mobil bankacılık uygulamasıdır. ING Cep Şube ile tüm bankacılık işlemlerinizi yapabilir, ING Cep Şifre ile İnternet Şubesi’ne giriş yaparken kullanacağınız tek kullanımlık şifre üretebilirsiniz. Ayrıca yakınınızdaki ING Bank ATM ve Şube’lerin konumunu öğrenebilir, kredi kartı işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kredi hesaplama ve döviz çevirici araçlarını da içerisinde barındıran ING Mobil’in başlıca özellikleri:
• Hesap işlemleri
• EFT / Havale ( İşlemler için ücretsiz ödemezsiniz.)
• Kredi kartı işlemleri
• Fatura ödeme, TL yükleme
• Döviz alma ve satma
• Bireysel kredi işlemleri
• ATM ve Şube bulucu
• Kredi kartı ve Turuncu hesap başvurusu
• Kampanyalar
• Kredi hesaplama araçları
• Döviz çevirici
Not: Sadece kullanıcı kodunuz ve şifrenizi kullanarak ING Cep Şube’ye giriş yapabilirsiniz. Uygulama içerisinden ING Cep Şube aktivasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama içerisinden Cep Şifre – Aktivasyon bölümünden ING Cep Şifre aktivasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz.