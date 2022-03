ING Mobil, içinde birçok yararlı aracı bulunduran ING Bank'ın resmi Android uygulamasıdır.

Barış YANIK - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

ING Mobil, beraberinde getirdiği ING Cep Şube, ING Cep Şifre, ATM-Şube Bulucu, Kredi Kartı ve ING Bonus Fırsat Bulucu gibi özelliklerin yanısıra, kredi hesaplama ve döviz çevirici gibi yararlı araçları da içerisinde barındırıyor. Müşterilerine daha hızlı işlemler yapma fırsatı veren mobil uygulama ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda indirilip kullanılmaya devam ediliyor. INK Bank'ın resmi uygulaması olan ING Mobil APK düzenli olarak aldığı güncellemeler ile müşterilerine daha fazla özellik sunmayı da ihmal etmiyor.

ING Cep Şube, bankacılık işlemlerinizi her yerden kolayca yapmanızı sağlar. Ayrıca yapacağınız Havale/EFT işlemleri için ücret ödemenize gerek yoktur. Bu yönü ile müşterilerinin yüzünü güldüren uygulama, hesaplar ile alakalı her an her dakika rapor düzenlemeye de fırsat veriyor.

ING Cep Şifre ile internet şubesi ve cep şubesine giriş yapmak için tek kullanımlık şifreler üreterek işlemlerinizi güvenle yapabilirsiniz. ING Cep Şube ve ING Cep Şifre'yi kullanabilmek için ING İnternet Şubesi'ne giriş yaparak ING Mobil menüsünden kurulum yapmanız gerekmektedir.

ING Mobil APK Özellikleri

ING Cep Şube ile Yapabilecekleriniz:

Hesap işlemleri

Para transferleri

Kredi kartı işlemleri

Ödemeler(Fatura/Cep Lira/Paket yükleme)

Yatırım işlemleri

Bireysel kredi işlemleri

ING Mobil ile Yapabileceğiniz Diğer İşlemler:

ATM - Şube bulucu

Kredi kartı ve turuncu hesap başvurusu

Kampanyalar

Döviz Çevirici

Kredi hesaplama araçları

INg bonus fırsat bulucu

ING Mobil APK İndir

Ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz ING Mobil uygulaması ile bankacılık işlemlerinizi şubeye gitmenize gerek kalmadan mobil cihazınız üzeirinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Gün içerisinde şubeye gitmeden bankacılık işlemi yapabilmek özellikle çalışanlar ve yoğun bir progrma sahip kullanıcılara büyük kolaylık sağlamasının yanında zaman tasarrufu yaptıracaktır. Dileyen kullanıcılar uygulamanın Android ve iOS sürümünü indirip kullanmaya başlayabilirler.