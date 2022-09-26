Pilot Nasıl Olunur? Pilot Olmanın Şartları Nelerdir?
Bulutlar arasında geçen bir kariyere ne dersiniz? Sizin için "Pilot nasıl olunur?" ve "Pilot olmanın şartları nelerdir?" gibi soruları cevaplandırdık.
Çoğu insan tarafından pilotluk dünyadaki en prestijli mesleklerden biri olarak görülüyor. Pilot olmak için birçok test ve aşamadan geçmeniz gerekiyor. Neyse ki "Pilot nasıl olunur?" sorusunun birden fazla cevabı var. İşte bulutlar arasında geçen bir kariyer için yapmanız gerekenler...
Pilot Nedir, Ne İş Yapar?
Pilot, kısaca açıklamak gerekirse hava yolu taşımacılığında görev yapan kıdemli kişilerdir diyebiliriz. Pilotların genel görevi, hava taşıtlarını uçurmaktır. Yolcu ve kargo taşımacılığı, askeri ya da şahsi amaçlarla kullanılan hava taşıtlarını kontrol edebilmek için pilot lisansına sahip olmanız gerekir. Dünyadaki en stresli ve zor mesleklerden biri olan pilotluk mesleğinde, birçok parametreyi göz önüne alarak işinizi yapmanız istenir. Pilotların uçuş öncesinde, sırasında ve sonrasında yerine getirmesi gereken bazı sorumluluklar bulunur.
- Rota, hava durumu ve yolcuların güvenliği hakkında tüm bilgilere vakıf olmak.
- Uçuş sırasında çıkılacak irtifa, izlenecek rota ve yakıt hesaplamalarını uçuş öncesinde hazırlamak.
- Yakıt seviyesini ekonomi ve güvenlik açısından dengede tutmak.
- Uçağın tüm güvenlik sistemlerinin doğru bir şekilde çalıştığından emin olmak.
- Kabin ekibiyle uçuş sırasında yaşanan sorun ve geri bildirimlere karşı düzenli olarak iletişimde olmak.
- Kalkış öncesi, uçuş ve iniş sırasında hava trafik kontröl ekipleriyle iletişimde olmak.
- Uçağın performansı, hava koşullarının uçuşa etkisi ve hava trafiği hakkında gerekli kontrolleri düzenli şekilde yerine getirmek.
- Seyahat sonunda uçuşla ilgili bilgileri ve sorunları içeren bir rapor hazırlamak.
Pilot Olmak İçin Gerekenler
Pilot olmak için kişide birçok özellik aranır. Mental özelliklerin dışında pilotlardan sağlık konusunda da bazı yeterlilikler beklenir. Pilot olmak için belirli bir boy-kilo sınırının altında veya üstünde olmanız gerekir. Aynı zamanda göz kusurları ve belirli derece engelli olmak da pilot olamamanıza sebebiyet verebilir.
- Yüksek düzeyde mekansal farkındalık ve el-göz koordinasyon becerisi
- İyi iletişim kurabilme kabiliyeti
- Takım çalışmasında başarılı olmak
- Kabin ekibi ve yolcuları net komutlar ile idare edebilecek liderlik vasfına sahip olmak
- En zor durumlarda hızlı ve doğru şekilde karar verebilme kabiliyeti
- Yoğun stres altında sakin kalmak
- Yüksek disiplin ve büyük kararlar konusunda özgüven sahibi olmak.
Nasıl Pilot Olunur?
- Pilotaj Eğitimi
- Askeri Pilotluk
- Uçuş Lisansı
Üniversitelerde Pilotaj Eğitimi
Pilot olabilmek için tercih edebileceğiniz üç farklı yöntem vardır. Bunların ilki sivil taşımacılıkta hizmet vermek üzere üniversitede pilotaj eğitimlerinden geçmektir. Ülkemizde pilotaj eğitimleri en az dört yıllık olmak üzere devlet ve özel üniversitelerde verilir.
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Üniversite sınavları açıklandıktan sonra pek çok öğrenci kendisi için en iyi bölümü seçmeye çalışıyor.
Pilot Taban Puanları
Ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ÖSYM sınavlarıyla katılabileceğiniz toplamda 12 üniversitede pilotaj bölümü bulunur. Bu bölümlerin çoğunluğu vakıf üniversitelerinde olmakla beraber Eskişehir Teknik Üniversitesi, pilotaj eğitimi veren tek devlet üniversitesidir. Pilotaj taban puanları 2023 yılında burslu vakıf üniversiteleri ve devlet üniversitesi için aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) – Uygulamalı Bilimler Yüksekokul
|Pilotaj (Yüksekokul) (Burslu)
|SAY
|4
|4
|4.881
|524,52858
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Pilotaj (Burslu)(İng.)
|SAY
|6
|6
|1.458
|537,71229
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Pilotaj
|SAY
|5
|5
|2.475
|532,61613
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Uygulamalı Bilimler Yüksekokul
|Pilotaj (Yüksekokul) (Burslu)(İng.)
|SAY
|5
|5
|4.831
|524,67241
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Hava Ulaştırma Fakültesi
|Pilotaj (Burslu)(İng.)
|SAY
|5
|5
|6.312
|520,89500
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Pilotaj (Burslu)(İng.)
|SAY
|6
|6
|7.154
|519,00374
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Sivil Havacılık Yüksekokul
|Pilotaj (Yüksekokul) (Burslu)(İng.)
|SAY
|3
|3
|7.766
|517,57663
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Uygulamalı Bilimler Yüksekokul
|Pilotaj (Yüksekokul) (Burslu)(İng.)
|SAY
|5
|5
|8.042
|516,94062
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Sivil Havacılık Yüksekokul
|Pilotaj (Yüksekokul) (Burslu)(İng.)
|SAY
|5
|5
|9.166
|514,58922
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (GİRNE) (KIBRIS) – Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Pilotaj (Burslu)(İng.)
|SAY
|3
|3
|11.805
|509,46780
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (GİRNE) (KIBRIS) – Havacılık Yüksekokul
|Pilotaj (Yüksekokul) (Burslu)(İng.)
|SAY
|2
|2
|13.310
|506,79312
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Sivil Havacılık Yüksekokul
|Pilotaj (Yüksekokul) (Burslu)
|SAY
|3
|3
|14.245
|505,19812
Askeri Pilotluk
Askeriyede pilot olmanız için MSÜ Hava Harp Okulu'nu tamamlayarak subay olmanız gerekmektedir. MSÜ Hava Harp Okulu, her yıl düzenlenen MSÜ Sınavı çerçevesinde öğrencilerini seçer. 4 yıllık eğitimin ardından MSÜ Hava Harp Okulu tarafından uygun olarak belirlenen adaylar, askeri pilot olarak yetiştirilmek üzere özel eğitimlere tabi tutulur. Hava Harp Okulu çıkışlı adayların arasında yalnızca çok küçük bir kesim pilotaj eğitimi alabilir. MSÜ Hava Harp Okulu'nda pilotaj eğitimi alan adayların sivil havacılık kurumlarında da kullanabileceği uçuş lisansı bulunur. Bunun dışında adaylar Kara Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu'ndan mezun olarak gerekli şartları yerine getirdiğinde ilgili bölümlerin pilot ekibine seçilebilirler. Fakat Hava Kuvvetleri'ne kıyasla Kara ve Deniz Kuvvetleri'nde pilot olmak çok daha zordur.
Uçuş Lisansı
Pilotaj eğitimi ve askeri pilotluk gibi seçeneklerin dışında ayrıca uçuş lisansı alabileceğiniz kurumlar bulunur. Pilot olabilmek için adayların en az lise mezunu olması gerekir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ruhsat alan herhangi bir uçuş okuluna başvurarak ücretli eğitim alabilir ve uçuş lisansı elde edebilirsiniz. Aynı zamanda Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün hazırladığı Havacılık İngilizcesi Yeterlilik Sınavı'ndan başarı ile geçmeniz gerekmektedir.
Ücretli eğitimlerin yanı sıra çeşitli hava yolu şirketleri, belli dönemlerde ihtiyaca göre pilotaj eğitimi için adaylık başvurusu açar. Pilot olmak isteyen adaylar bu kurumlara başvurarak seçilmeleri takdirinde sonradan ödemeli olmak üzere pilotaj eğitimi alabilir. Hava yolu şirketleri genellikle eğitim sonrasında başarılı olan adaylarla uzun vadeli iş anlaşması imzalayarak pilotaj eğitiminin ücretini maaş kesintisi olarak kişiye yansıtır. Her hava yolu şirketinin pilotaj eğitimi konusunda farklı yöntemleri olabilir. Bu yolla pilot olmak isteyen kişilerin başvuru şartları ve gerekliliklerini dikkatlice incelemesi, pilotaj eğitim tarihlerini takip etmesi gereklidir.
Pilot Maaşları
Pilot maaşları içinde olduğunuz kuruma, yetkinize ve deneyiminize göre değişiklilik gösterir. Uçuş lisansı dışında çeşitli ticari uçakları kullanabilmek için de uluslararası düzeyde bazı belgeleri almanız gerekmektedir
Askeri pilot maaşları 2022 yılı için 25 bin TL ile 35 bin TL arasında değişiklik gösterir. THY pilot maaşları çalışanların kıdemine göre değişiklik gösterir. Fakat sivil havacılık alanında çalışan pilotların 2022 yılındaki maaşları 40 bin TL ile başlayıp 125 bin TL'ye kadar çıkabilir. Bu rakamlar kesin olmamakla birlikte kaynaklara göre sektör ortalamasıdır. Her firmanın maaş politikası birbirinden farklı olabilir.
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