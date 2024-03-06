Dijital E-Cüzdan Nedir? Kullanışlı Mobil Cüzdan Uygulamaları Nelerdir?

Teknolojinin ilerlemesi hayatımızın birçok alanında olduğu gibi alışveriş ve ödeme alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Bu alışkanlıkların başında da dijital e-cüzdan geliyor. Dijital e-cüzdan, ödeme bilgilerini elektronik olarak saklayıp yöneten bir yazılım platformudur. Tüketiciler, finansal işlemler için dijital e-cüzdanı kullanarak işlemlerini kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirebilir.

Google Pay, Apple Pay, Venmo, PayPal en popüler dijital e-cüzdanlardır. Bunlar akıllı saatler, akıllı telefonlar ve tabletlerde kullanılabiliyor. Kullanıcılarına hem güvenli hem de hızlı şekilde ödeme yöntemleri sunuyor. Biz de bu yazımızda online platformlar üzerinde güvenli şekilde finansal işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan dijital e-cüzdan özellikleri, nasıl kullanıldığı ve uygulamalarından bahsedeceğiz.

Dijital E-Cüzdan Ne İşe Yarar?

Dijital e-cüzdan çeşitleriyle kuponlar, sadakat kartı bilgileri gibi ödeme kimlik bilgileri tek yerde toplanıyor. Bu da ödeme işlemlerini daha kolay hale getiriyor. Geleneksel ödeme yöntemlerinden farklı olarak dijital e-cüzdanlar ek güvenlik katmanı sağlıyor. Böylelikle hırsızlık, dolandırıcılık gibi durumlara karşı ek güvenlik önlemleri ve şifreleme olanağı sağlıyor.

Finansal konuları kolaylaştıran mobil cüzdan uygulamalarıyla birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Mobil cüzdan uygulamaları ile gerçekleştirilebilecek işlemleri şöyle sıralayabiliriz;

Ödeme yapma,

İşlemleri takip etme,

Ödeme bilgilerini saklama,

Sadakat kartlarını saklama,

Ödeme alma,

Dijital E-Cüzdan Özellikleri

Dijital e-cüzdanlar, online ödemeleri yönetebilmek için birçok özellik sunuyor. Bu özellikleri şunlardır;

Tüm işlemlerin kaydını tutarak kullanıcılarına harcamaları hakkında detaylı bilgi sunuyor.

Mobil ödemeler, banka kartları, kredi kartları ve banka havaleleri gibi ödeme yöntemlerini destekliyor.

İnternet erişiminin olduğu yer ve cihazlardan dijital cüzdanlara bağlanılarak ödemeler yönetilebilir. Dijital cüzdanlar ödemelerin güvenli, hızlı ve kolay yapılmasını sağlıyor.

Dijital cüzdanlar sayesinde ödemeleri bölebilirsiniz. Fatura ve harcamaları kolayca paylaştırır.

Dijital e-cüzdan, temassız ödeme seçenekleri sunuyor. Böylelikle ödeme terminalindeki akıllı saat ve telefonlara tıklayarak mağazalarda kolayca alışveriş yapabilirsiniz.

Mobil cüzdanlarla kullanıcılar sadakat programı bilgilerini saklayabilirler. Sadakat programlarıyla avantaj ve ödüllere direkt uygulamadan ulaşabilirler.

Bahsettiğimiz mobil cüzdan uygulamaları sayesinde kullanıcı bilgilerinizi koruma altına alabilirsiniz. Bunun için iki faktörlü kimlik doğrulama, şifreleme ve tokenizasyon gibi gelişmiş güvenlik önlemleri de sunuyor.

Dijital E-Cüzdan Avantajları Nelerdir?

Dijital e-cüzdanlar kullanıcılarına birçok avantaj sunuyor. Bu avantajlar şu şekilde sıralanabilir;

Fiziksel olarak cüzdan taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Global anlamda online alışveriş yapmayı sağlıyor. Bu da küresel ekonomiye büyük katkı sağlıyor.

Kartların tek tek taşınması ve hepsinin şifresinin ayrı ayrı girilmesi yerine bir merkez üzerinden işlemlerin gerçekleşmesini sağlar.

Akıllı telefonunuzu kaybettiğinizde dijital cüzdana ulaşabilmek için yalnızca şifreleme işlemleri kullanılır. Dolayısıyla bu durum, tüm kartların teker teker iptal ettirilmesinin önüne geçiyor.

Kripto para birimleriyle ilgili işlemler hem hızlı hem de güvenle gerçekleşir.

Tüketicileri verilerini toplayarak şirketlere büyük avantaj sağlar. Şirketler, tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını kolayca analiz edip ona göre pazarlama stratejileri oluştururlar.

Fiziksel firma ve şubelere ait banka hesabına olan ihtiyacı da ortadan kaldırıyor.

Dijital E-Cüzdan Nasıl Kullanılır?

Dijital e-cüzdan kullanımı için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

1. Ödeme Bilgileri Ekleme

İlk olarak dijital e-cüzdan uygulamasına giriş yapılmalıdır. Akabinde banka hesabı, kredi kartları ve banka kartları bilgileri girilerek ödemeye dair bilgiler eklenir.

2. Bir Ödeme Yöntemi Seçme

Bir ödemenin yapılabilmesi için dijital e-cüzdan uygulaması üzerinden kullanmak istediğiniz ödeme yöntemini seçiniz. Daha sonra parola, yüz tanıma ya da parmak izi yöntemlerinden herhangi birinden yararlanılarak biyometrik kimlik doğrulamayla işlem yetkilendirilir. İşlemin onaylanmasının ardından dijital e-cüzdan uygulaması, kısa mesaj ya da e-posta yöntemiyle işlemle ilgili bilgi alınabilir.

3. Ödeme Bilgilerini Yönetme

Mobil cüzdan uygulamalarıyla ödeme yöntemleri eklenip kaldırılabilir. Aynı zamanda tekrar eden ödemeleri ayarlar ve işlem geçmişini görüntüler. Mobil cüzdan sağlayıcısı izin verdiği takdirde aynı hizmetteki başka kullanıcılardan da ödeme alınabilir.

Kullanışlı Mobil Cüzdan Uygulamaları

Pratik ve güvenli en kullanışlı mobil cüzdan uygulamaları şöyle sıralanabilir:

1. Apple Pay

Apple Pay; Apple’a ait iPad, akıllı saatler ve telefonlarda uyumlu şekilde çalışıyor. iOS 10 ve sonraki versiyonlara kolayca uyum sağlayan Apple Pay, cihazlardaki NFC özelliğiyle ödemeleri gerçekleştiriyor. Yalnız bu dijital cüzdan uygulaması, ödeme sırasında belirli ücret alıyor.

2. Venmo

Venmo, PayPal tarafından geliştirilen bir dijital cüzdandır. Venmo ile kolayca para gönderimi yapabilirsiniz. Venmo ile para göndermek ücretsizdir. Dilerseniz Venmo’nun kartına fiziksel olarak da ulaşabilirsiniz. Ancak Venmo, dolandırıcılar tarafından çok kullanılıyor. Bu sebeple güvenlik noktasında soru işaretleri taşıdığını söyleyebiliriz. Venmo’da uluslararası işlemlerde gerçekleştirilemiyor.

3. Jaxx

Jaxx uygulamasıyla kripto paralar kolayca satın alınıp saklanabilen sisteme sahiptir. Jaxx’ın desteklediği kripto paralar;

Litecoin,

Bitcoin,

Civic,

Bancor,

Ethereum,

Jaxx hem Apple mobil cihazlarda hem de tabletlerde uyumlu çalışıyor. Kullanışlı olan Jaxx yalnız güvenlik noktasında Venmo gibi kafalarda soru işareti bırakıyor.

4. PayPal

Dijital mobil cüzdan uygulamaları içerisinde öne çıkan PayPal, 26 tane farklı para birimini destekliyor. Kullanımı çok basit olan PayPal ile kolayca para transferleri gerçekleşir. Ancak PayPal ülkemizde dijital cüzdan olarak kullanılmıyor. Güvenlik noktasında açıkları olan bir dijital cüzdan uygulamasıdır. Dolandırıcılık, kimlikte sahtecilik vb. durumlarla karşılaşılabilir.

5. Google Pay

Google’ın dijital e-cüzdan uygulaması Google Pay, Android cihazlarda kolayca kullanılabiliyor. Uygulama ile para transferleri gerçekleştirebilirsiniz. Para transferlerinden ücret almayan bu dijital cüzdan uygulamasında yalnız nakit olmadığında ödemeler gerçekleştirilemiyor. Aynı zamanda cihazda NFC özelliği yoksa da Google Pay ile ödeme yapılmaz.

6. Samsung Pay

Samsung Pay, NFC ve manyetik şeri teknolojisinden yararlanarak kredi kartı taşımaya gerek kalmadan akıllı telefonlardan ödeme yapılmasını sağlıyor. Ödemelerin kolay ve hızlıca yapılmasını sağlayan bu dijital cüzdan uygulaması; sağlık kartları, hediye üyelik kartları, kimlik kartları gibi varlıkları da muhafaza ediyor.

Hangi Bankalar Mobil Cüzdan Uygulaması Kullanıyor?

Dijital ödeme teknolojilerinin gelişimi birçok bankaya kendine ait mobil cüzdan uygulaması geliştirme imkanı sundu. Bankalar tarafından geliştirilen aplikasyonlar, birçok avantaja sahip. Mobil cüzdan uygulaması geliştiren bankalar şunlardır:

1. DenizBank- FastPay

Denizbank’ın FastPay isimli dijital cüzdan uygulamasıyla hızlıca para transferi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda FastPay, kredi kullanma ve düzenli para gönderme olanağı da sunuyor.

2. Akbank-Juzdan

Akbank’ın dijital e-cüzdan uygulaması Juzdan ile puanlar biriktirip harcayabilirsiniz. Ayrıca banka kartlarına özel kampanyalara katılım imkanına da sahip olabilirsiniz.

3. Garanti Bankası-BonusFlaş

Garanti Bankası’nın BonusFlaş dijital e-cüzdan uygulaması ile nakit avans kullanabilirsiniz. Harcama limitlerinizi kolayca belirleyebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Dijital e-cüzdan uygulaması ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları şöyle sıralanabilir:

1. Dijital E-Cüzdan Güvenli mi?

Dijital e-cüzdanlardaki mobil ödemelerde yüksek güvenlikte jetonlama ve şifreleme sistemleri kullanılıyor.

2. Dijital E-Cüzdanlar Nerelerde Kullanılır?

Dijital e-cüzdanlar; mağaza içi satın alımlar, seyahat, çevrimiçi alışveriş ve fatura ödemelerinde kullanılıyor.

3. Dijital Cüzdan Çeşitleri Nelerdir?

Dijital cüzdan çeşitleri; mobil cüzdanlar, temassız ödeme kartları, masaüstü cüzdanlar, donanım cüzdanları ve çevrimiçi cüzdanlardır.