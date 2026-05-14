Kunduz
Kunduz uygulaması, öğrencilerin zorlandıkları soruları sorduğu, öğretmenlerin ise soru çözerek para kazandığı bir eğitim platformudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Kunduz, öğretmenlerin ve uzman eğitmenlerin öğrencilerin çözemediği soruları çözerek gelir elde ettiği eğitim uygulamasıdır.
- Uygulamada belirli bir çalışma saati zorunluluğu bulunmuyor.
- Kunduz Tutor içerisinde matematik, fizik, organik kimya, biyoloji, istatistik ve ekonomi gibi birçok farklı ders alanında soru çözümü yapılabiliyor.
Kunduz uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan soru çözerek para kazanabiliyorsunuz. YKS, TYT, ALES, TEOG ve KPSS gibi sınavlara hazırlanan öğrenciler ile eğitmenleri bir araya getiren bir platform olan Kunduz uygulamasında, öğrenciler çözemedikleri sorular için eğitmenlerden yardım alabiliyorlar.
Soru sormak için aylık üyelik paketi satın alan öğrenciler, bu süre zarfında eğitmenlerden kullanılan üyelik paketiyle sınırlı olarak yardım talebinde bulunabiliyorlar.
Öğrencilerin sorularını çözerek onlara yardımcı olan eğitmenler ise her çözdükleri soru için gelir elde etme imkanına sahip oluyorlar. Bu nedenle ne kadar çok soru çözerseniz o kadar fazla gelir elde edebiliyorsunuz.
Öğrenciler tarafından gönderilen sorular en geç 20 dakika içerisinde uygun olan eğitmenler tarafından cevaplanarak gönderiliyor.
Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Türkçe, Din Kültürü, İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi derslerde çözemediğiniz soruları profesyonel eğitmenlere çözdürebileceğiniz Kunduz uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Kunduz Uygulaması Özellikleri
- Öğrenciler ve öğretmenler için soru çözüm platformu
- Öğretmen olarak soru çözerek gelir elde etme
- Kapsamlı eğitmen ağı
- Düzenli ve kaliteli soru çözümleri
- Kullanıcı dostu arayüz
Sıkça Sorulan Sorular
Kunduz ne işe yarar?
Öğrencilerin gönderdiği akademik soruları çözerek eğitmenlerin gelir elde etmesini sağlayan eğitim uygulamasıdır.
Kunduz ücretsiz mi?
Evet, uygulama ücretsiz indirilebiliyor.
Kunduz Tutor’da nasıl para kazanılır?
Çözülen soru sayısına göre ödeme sistemi bulunuyor. Daha fazla soru çözen kullanıcı daha fazla gelir elde edebiliyor.
Kunduz internetsiz çalışır mı?
Hayır, soru alma ve çözüm gönderme sistemi için internet bağlantısı gerekiyor.
Kunduz güvenli mi?
Uygulama geliştirici açıklamalarına göre kişisel bilgiler öğrencilerle paylaşılmıyor.
Kunduz uygulaması, hem öğretmenler hem de öğrencilerin iOS cihazlarından kullanabilecekleri başarılı bir eğitim platformu olarak öne çıkıyor.
Ek olarak eğitim desteği almadan, evde kendi başına YKS, TYT, ALES, TEOG ve KPSS gibi sınavlara hazırlanan öğrenciler için faydalı olacağını düşündüğüm Kunduz uygulamasında, çözemediğiniz soruları bu işin uzmanlarına sorabiliyorsunuz. Aylık üyelik paketleri satın alarak, bu paketin size sunduğu sınırlar kapsamında eğitmenlere sorularınızı iletebileceğiniz uygulamada en geç 30 dakika içerisinde açıklamalı cevaplara ulaşabilirsiniz.
Öğrencilerin sorularını çözen eğitmenlerin de bu işten para kazanabilmesini sağlayan Kunduz uygulaması, çözülen her soru için eğitmenlere ücret ödüyor. Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Türkçe, Din Kültürü, İngilizce, Fransızca ve Almanca derslerinde eğitmenlerden yardım alabileceğiniz Kunduz uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.