Kunduz uygulaması, öğrencilerin zorlandıkları soruları sorduğu, öğretmenlerin ise soru çözerek para kazandığı bir eğitim platformudur.

Volkan Yılmaz - 17 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Kunduz, öğretmenlerin ve uzman eğitmenlerin öğrencilerin çözemediği soruları çözerek gelir elde ettiği eğitim uygulamasıdır.

Uygulamada belirli bir çalışma saati zorunluluğu bulunmuyor.

Kunduz Tutor içerisinde matematik, fizik, organik kimya, biyoloji, istatistik ve ekonomi gibi birçok farklı ders alanında soru çözümü yapılabiliyor.

Kunduz uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan soru çözerek para kazanabiliyorsunuz. YKS, TYT, ALES, TEOG ve KPSS gibi sınavlara hazırlanan öğrenciler ile eğitmenleri bir araya getiren bir platform olan Kunduz uygulamasında, öğrenciler çözemedikleri sorular için eğitmenlerden yardım alabiliyorlar.

Soru sormak için aylık üyelik paketi satın alan öğrenciler, bu süre zarfında eğitmenlerden kullanılan üyelik paketiyle sınırlı olarak yardım talebinde bulunabiliyorlar.

Öğrencilerin sorularını çözerek onlara yardımcı olan eğitmenler ise her çözdükleri soru için gelir elde etme imkanına sahip oluyorlar. Bu nedenle ne kadar çok soru çözerseniz o kadar fazla gelir elde edebiliyorsunuz.

Öğrenciler tarafından gönderilen sorular en geç 20 dakika içerisinde uygun olan eğitmenler tarafından cevaplanarak gönderiliyor.

Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Türkçe, Din Kültürü, İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi derslerde çözemediğiniz soruları profesyonel eğitmenlere çözdürebileceğiniz Kunduz uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Kunduz Uygulaması Özellikleri

Öğrenciler ve öğretmenler için soru çözüm platformu

Öğretmen olarak soru çözerek gelir elde etme

Kapsamlı eğitmen ağı

Düzenli ve kaliteli soru çözümleri

Kullanıcı dostu arayüz