Learna AI APK, İngilizce ve İspanyolca öğrenebileceğiniz kapsamlı bir dil öğrenme uygulamasıdır. 7 günde 500 kelime öğrenin, yapay zeka ile sohbet edin ve eğitimlerle kendinizi gitgide geliştirin!

Berkcan Aktürk - 8 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Learna AI, İngilizce ve İspanyolca öğrenmek için geliştirilen yapay zekâ destekli bir dil öğrenme uygulamasıdır.

Konuşma, telaffuz, kelime bilgisi ve dil bilgisi eğitimini tek uygulamada sunar.

İlerlemenizi takip ederek size özel çalışma planı oluşturur.

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Learna AI APK, popüler bir yabancı dil öğrenme uygulamasıdır. Yapay zeka desteğiyle ön plana çıkan Learna AI, İngilizce öğrenmek için ihtiyaç duyacağınız her şeyi içerisinde barındırıyor. Günde sadece 10 dakika harcayarak seviyenizi artırabilir ve yabancı dil öğrenebilirsiniz.

Learna AI APK, geleneksel yöntemlerin yanı sıra gelişmiş özellikleriyle sağlam bir temel oluşturmayı hedefliyor. İster yeni başlıyor olun, isterseniz de orta seviye dil bilgisine sahip olun. Her seviyeden kullanıcıya hitap eden bu uygulama, gerçek bir dil eğitimden 50 kat daha ucuz!

Learna AI APK İndir

Uygulamanın en göze çarpan özelliği, yapay zeka destekli eğitimlerdir. Sanal arkadaşınızla sohbet edebilir, soru sorabilir ve yanlış bildiğiniz kelimelerin doğrusunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca, kelimeleri hem yazarak hem de telaffuz ederek pratik yapabiliyorsunuz.

Şu anda ağırlıklı olarak İngilizce ve İspanyolca dillerine odaklanan Learna AI, önümüzdeki süreçlerde farklı dillere de ev sahipliği yapacaktır. Sadece İngilizce değil, aynı zamanda İspanyolca öğrenebilir ve yapay zeka ile sohbet ederek konuşma pratiği yapabilirsiniz.

Siz de Learna AI APK indirin ve yabancı dilinizi her açıdan, düzenli bir şekilde geliştirin.