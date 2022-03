Duolingo, dil öğrenme uygulamasıdır. İngilizce veya başka bir dil öğrenmek için en iyi uygulamalardan Duolingo APK ücretsiz indirilebilir.

Yiğit Ekim Demir - 4 AY ÖNCE GÜNCELLENDİ

Duolingo Android uygulaması, telefon ve tabletlerinizde kullanabileceğiniz hem ücretsiz hem de en kullanışlı dil öğrenme uygulamalarından bir tanesi. Uygulama vasıtasıyla öğrenebileceğinzi diller arasında İspanyolca, Fransızca, Almanca, Portekizce, İtalyanca ve İngilizce yer alıyor.

Duolingo APK

Herhangi bir paralı üyelik, reklamlar ya da gizli gelir kaynakları barındırmayan uygulama sayesinde dil öğrenmek oldukça kolay hale geliyor diyebilirim. Bahsettiğimiz diller için pek çok farklı kategoride alıştırmalar ve kelime öğrenme oyunları içeren uygulama hem sade arayüzü hem de çok rahat, anlaşılır kullanımı ile öne çıkıyor. Evde, yolda veya dışarıda vaktini boşa geçirmek istemeyenler ve dil pratiğini yapmak isteyenler için en iyi uygulamalardan birisi diyebilirim.

Her güncellemede yeni içeriklerle karşımıza çıkan Duolingo, doğru yanıtlar verdikçe kalp kazanmanızı, yanlış yanıtlarda ise kaybetmenizi sağlıyor ve her bölüm sonunda hangi kelimelere dair öğrenme gerçekleştirdiğinizi size belirtiyor. Sıkıcı ve uzun dil öğrenme uygulamalarından sıkılanların kesinlikle beğeneceğine inanıyorum. Uygulamadaki seslendirmeler ise anlaşılır, net ve doğru bir şekilde yapılmış. Takıldığınız noktalarda ipuçları elde etmek de bir o kadar kolay.

Duolingo Plus APK

Duolingo Plus ile reklamsız deneyim, dersleri çevrimdışı indirme özelliği, limitsiz can ve alıştırma, aylık seri onarımı, ilerleme/yeterlilik sınavı gibi ayrıcalıklı özelliklerden faydalanabilirsiniz. Duolingo Plus ücretsiz (bedava) değildir; Duolingo Plus APK indirmemeniz hesabınızın güvenliği açısından önemlidir. Duolingo Plus’a üye olmak için ana ekranda sağ altta Alışveriş simgesine dokunarak Duolingo Plus banner’ı üzerindeki Daha Fazla Öğren seçeneğine dokunun ve talimatları izleyin. Duolingo Plus ne kadar? Duolingo Plus, 14 gün ücretsizdir, ardından 6.99 dolar ödeyerek Plus üyelerine sunulan ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz.

Duolingo İndir

Dünyanın en çok indirilen eğitim uygulamasıyla yeni bir dil öğrenin. Duolingo, 35’ten fazla dili hızlı, kısa süreli derslerle öğrenmenizi sağlayan eğleneceli ücretsiz bir uygulamadır. Kelime dağarcığınızı ve gramer becerilerinizi geliştirmek içim konuşma, okuma, dinleme ve yazma alıştırmaları yapın. Neden dil öğrenme uygulaması olarak Duolingo indirmelisiniz?

Duolingo, eğlenceli ve etkilidir. Oyun benzeri dersler ve eğlenceli karakterler, devamlı konuşma, okuma, dinleme ve yazma becerilerini geliştirmenize yardımcı olur.

Duolingo, işe yarar. Dil uzmanları tarafından tasarlanan Duolingo, uzun süreli dil kalıcılığını teşvik ettiği kanıtlanmış, bilime dayalı bir öğretim metodolojisine sahiptir.

İlerlemenizi takip edin: Günlük bir alışkanlık haline getirerek eğlenceli ödüller ve başarılarla dil öğrenme hedeflerinize doğru çalışın.

Topluluğa katılın: Dünya genelinde 300 milyondan fazla öğrenciyle Duolingo’da bir dil topluluğunun parçasısınız.

Her dil kursu ücretsizdir. Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, Portekizce, Felemenkçe, İrlandaca, Danca, İsveççe, Ukraynaca, Esperanto, Lehçe, Yunanca, Macarca, Norveççe, İbranice, Galce, Arapça, Latince, Hawaii dili, İskoç Galcesi, Vietnamca, Korece, Japonca ve hatta High Valyrian.

Duolingo Giriş

Duolingo nasıl giriş yapılır? Duolingo giriş yapmak için hesabınız olması gerekir. Yeni bir hesap oluşturmak için “Başla” butonuna dokunun ve öğrenmek istediğiniz dili seçin, günlük hedefinizi belirleyin. Hangi düzeyde olduğunuzu öğrenmek için seviye belirleme sınavına da girebilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifrenizi de yazarak Duolingo hesabınızı oluşturun. Duolingo hesabınız varsa, “Bir hesabım var”ı seçin ve e-posta ya da kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapın. Giriş sayfasında değilseniz, Profil simgesine dokunun ve ardından Giriş yap’a dokunun ve e-posta/kullanıcı adı ve şifrenizi girin.