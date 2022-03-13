Duolingo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 17,785
- DOSYA BOYUTU 9.00 MB
- Üretici Duolingo
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Duolingo, İngilizce, Almanca başta olmak üzere en yaygın yabancı dilleri ücretsiz öğrenebileceğiniz en iyi uygulama.
Duolingo, tüm platformlarda en çok tercih edilen yabancı dil öğrenme uygulamaları arasında. İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca, Hollandaca, Portekizce, Danca öğrenmek için ücretsiz olarak faydalanabileceğiniz eğitim uygulamasının en dikkat çeken yanı yabancı dili sıkmadan, eğlenceli yoldan öğretmesi.
Çeşitli seviyelere sahip İngilizce içerikleri bünyesinde bulunduran başarılı uygulama günümüzde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Rengarenk içeriklerin yanı sıra seslendirmeler eşliğinde kullanıcılara İngilizce öğreten uygulama, düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor.
Evrensel uygulama olmasıyla hem Windows Phone hem de Windows 10’lu tablet ve bilgisayarlarda kullanılabilen Duolingo, herkesin rahatlıkla kullanabileceği tamamen Türkçe arayüzle geliyor. Eğlence ve eğitimi bir arada sunan uygulamada başta İngilizce olmak üzere dünyada yaygın olarak konuşulan dilleri günde birkaç dakikanızı ayırarak rahatlıkla öğrenebiliyorsunuz. Hangi seviyede olursanız olun size özel bir içerik rahatlıkla bulabilmeniz mümkün.
Duolingo’nun en güzel yanı kişinin seviyesine göre alıştırmalar sunması. İster tamamen yabancısı olduğunuz bir dile merhaba diyin, isterseniz de yabancı dilinizi ilerletme düşüncesinde olun… Seviyenize uygun alıştırmalar karşınızda. Tabii ki bu özellikten faydalanabilmeniz için bir profil oluşturmanız gerekiyor. Hali hazırda Duolingo kullanıcısı iseniz mevcut hesabınızla da giriş yaparak bilgisayarınızda kullanmaya başlayabiliyorsunuz.
İçeriğini sürekli olarak güncelleyerek alıştırmalarını farklılaştıran, kullanıcıya yeni derslerin başladığına dair hatırlatmalarda bulunan Duolingo, hızlı, eğlenceli ve ücretsiz bir şekilde İngilizce öğrenmek isteyenlere hitap eden enfes bir uygulama.
Duolingo APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 24,851
- DOSYA BOYUTU 27.00 MB
- Üretici Duolingo
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Duolingo, dil öğrenme uygulamasıdır. İngilizce veya başka bir dil öğrenmek için en iyi uygulamalardan Duolingo APK ücretsiz indirilebilir.
Duolingo Android uygulaması, telefon ve tabletlerinizde kullanabileceğiniz hem ücretsiz hem de en kullanışlı dil öğrenme uygulamalarından bir tanesi. Uygulama vasıtasıyla öğrenebileceğinzi diller arasında İspanyolca, Fransızca, Almanca, Portekizce, İtalyanca ve İngilizce yer alıyor.
Duolingo APK
Herhangi bir paralı üyelik, reklamlar ya da gizli gelir kaynakları barındırmayan uygulama sayesinde dil öğrenmek oldukça kolay hale geliyor diyebilirim. Bahsettiğimiz diller için pek çok farklı kategoride alıştırmalar ve kelime öğrenme oyunları içeren uygulama hem sade arayüzü hem de çok rahat, anlaşılır kullanımı ile öne çıkıyor. Evde, yolda veya dışarıda vaktini boşa geçirmek istemeyenler ve dil pratiğini yapmak isteyenler için en iyi uygulamalardan birisi diyebilirim.
Her güncellemede yeni içeriklerle karşımıza çıkan Duolingo, doğru yanıtlar verdikçe kalp kazanmanızı, yanlış yanıtlarda ise kaybetmenizi sağlıyor ve her bölüm sonunda hangi kelimelere dair öğrenme gerçekleştirdiğinizi size belirtiyor. Sıkıcı ve uzun dil öğrenme uygulamalarından sıkılanların kesinlikle beğeneceğine inanıyorum. Uygulamadaki seslendirmeler ise anlaşılır, net ve doğru bir şekilde yapılmış. Takıldığınız noktalarda ipuçları elde etmek de bir o kadar kolay.
Duolingo Plus APK
Duolingo Plus ile reklamsız deneyim, dersleri çevrimdışı indirme özelliği, limitsiz can ve alıştırma, aylık seri onarımı, ilerleme/yeterlilik sınavı gibi ayrıcalıklı özelliklerden faydalanabilirsiniz. Duolingo Plus ücretsiz (bedava) değildir; Duolingo Plus APK indirmemeniz hesabınızın güvenliği açısından önemlidir. Duolingo Plus’a üye olmak için ana ekranda sağ altta Alışveriş simgesine dokunarak Duolingo Plus banner’ı üzerindeki Daha Fazla Öğren seçeneğine dokunun ve talimatları izleyin. Duolingo Plus ne kadar? Duolingo Plus, 14 gün ücretsizdir, ardından 6.99 dolar ödeyerek Plus üyelerine sunulan ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz.
Duolingo İndir
Dünyanın en çok indirilen eğitim uygulamasıyla yeni bir dil öğrenin. Duolingo, 35’ten fazla dili hızlı, kısa süreli derslerle öğrenmenizi sağlayan eğleneceli ücretsiz bir uygulamadır. Kelime dağarcığınızı ve gramer becerilerinizi geliştirmek içim konuşma, okuma, dinleme ve yazma alıştırmaları yapın. Neden dil öğrenme uygulaması olarak Duolingo indirmelisiniz?
- Duolingo, eğlenceli ve etkilidir. Oyun benzeri dersler ve eğlenceli karakterler, devamlı konuşma, okuma, dinleme ve yazma becerilerini geliştirmenize yardımcı olur.
- Duolingo, işe yarar. Dil uzmanları tarafından tasarlanan Duolingo, uzun süreli dil kalıcılığını teşvik ettiği kanıtlanmış, bilime dayalı bir öğretim metodolojisine sahiptir.
- İlerlemenizi takip edin: Günlük bir alışkanlık haline getirerek eğlenceli ödüller ve başarılarla dil öğrenme hedeflerinize doğru çalışın.
- Topluluğa katılın: Dünya genelinde 300 milyondan fazla öğrenciyle Duolingo’da bir dil topluluğunun parçasısınız.
- Her dil kursu ücretsizdir. Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, Portekizce, Felemenkçe, İrlandaca, Danca, İsveççe, Ukraynaca, Esperanto, Lehçe, Yunanca, Macarca, Norveççe, İbranice, Galce, Arapça, Latince, Hawaii dili, İskoç Galcesi, Vietnamca, Korece, Japonca ve hatta High Valyrian.
Duolingo Giriş
Duolingo nasıl giriş yapılır? Duolingo giriş yapmak için hesabınız olması gerekir. Yeni bir hesap oluşturmak için “Başla” butonuna dokunun ve öğrenmek istediğiniz dili seçin, günlük hedefinizi belirleyin. Hangi düzeyde olduğunuzu öğrenmek için seviye belirleme sınavına da girebilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifrenizi de yazarak Duolingo hesabınızı oluşturun. Duolingo hesabınız varsa, “Bir hesabım var”ı seçin ve e-posta ya da kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapın. Giriş sayfasında değilseniz, Profil simgesine dokunun ve ardından Giriş yap’a dokunun ve e-posta/kullanıcı adı ve şifrenizi girin.
Duolingo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,851
- DOSYA BOYUTU 34.70 MB
- Üretici Duolingo
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iPhone ve iPad'inizi kullanarak yabancı dil öğrenmek istiyorsanız en kolay uygulamalardan bir tanesi Duolingo ve tamamen ücretsiz.
Yabancı dil öğrenmek isteyenlerin gittikleri kurslar ve aldıkları kitapların yanında bol bol alıştırma yapmaları da en çok gerekenler arasında. Ancak günlük hayatın karmaşası arasında detaylı öğrenme ve alıştırma dosyaları ile uğraşmanın pek kolay olmadığını kabul etmek gerek. Bu nedenle yabancı dil öğreniminde akıllı telefon ve tabletler son yılların öne çıkanları arasındalar. Duolingo da iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanmaktan keyif alacağınız bir yabancı dil öğrenme uygulaması.
İçerisinde İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce ve İtalyanca dillerine ait öğrenme programlarını barındıran uygulamanın kullanımı o kadar basit ki, arayüzüne hemen alışmak ve alıştırmaları yapmaya başlamak sadece bir kaç dakikanızı alıyor. Uygulamanın içerisinde öğrenmek istediğiniz dile ait farklı kategoriler yer alıyor ve farklı gramer konuları ile günlük hayata dair konuları barındıran bu kategorilerde ilerledikçe puanlar kazanmaya başlıyorsunuz.
Neredeyse tüm cümleler ve kelimeler için seslendirmelerin bulunması ise onu hem görsel hem de işitsel bir dil öğrenme aracı haline getiriyor. Kelime bulma, yazma, okuma, boşluk doldurma ve onlarca farklı türde alıştırma sayesinde bir yandan gramer bir yandan da kelime öğrenmek çok kolay.
Duolingo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,020
- DOSYA BOYUTU 2.00 MB
- Üretici Duolingo
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Duolingo ile yabancı dil öğrenmek hem kolay hem de eğlenceli.
Duolingo, yabancı dil öğrenimini kolaylaştıran uygulamalardan biri ve hem ücretsiz olması hem de kullanışlı olması yönünden oldukça popüler. İngilizcenin yanında İspanyolca, Fransızca, Almanca, Portekizce, İtalyanca, Hollandaca, Danca öğrenmek için yararlanabileceğiniz uygulama dil öğrenmek için kesinlikle en iyisi.
Son derece modern ve herkesin kullanabileceği şekilde tasarlanmış Türkçe arayüz ile bizleri karşılayan Duolingo, eğlence ve eğitimi bir arada sunuyor. En önemlisi de diğer dil öğreten uygulamalar gibi rahatsız edici reklamlar ve uygulama içi satın alımlar sunmuyor.
İngilizcenizi ilerletmek, diğer dillere giriş yapmak için kullanabileceğinizi düşündüğüm uygulamada temelden ileri seviyeye kadar çok sayıda farklı kategoride alıştırma ve kelime oyunları sunuluyor. Başarı ile tamamladığınız her alıştırma sonrası seviyeniz artıyor ve hangi seviyede olduğunuzu şirince hazırlanmış görsellerden takip edebiliyorsunuz. Alıştırmada başarısız olmanız durumunda ise canınızdan gidiyor ve belirli bir süre sonra uygulamaya dönebiliyorsunuz.
Duolingo, kişiye özgü içerik sunan bir dil öğrenme uygulaması olduğundan tahmin edeceğiniz üzere kullanmadan önce bir profil oluşturmanız gerekiyor. Hali hazırda kullandığınız Duolingo hesabınızla da giriş yapabildiğinizden başka platformdaki verileriniz buraya da aktarılmış oluyor.
Duolingo’nun en beğendiğim özelliği ise içeriğinin sürekli güncellenmesi. Bu sayede aynı alıştırmaları tekrarlamak durumunda kalmıyorsunuz. Yabancı dilinizi ilerletmek veya sıfırdan yeni bir dil öğrenmek için, Windows Phone platformunda Duolingo’dan daha eğlenceli, hızlı bir dil öğrenme uygulaması bulamayacağınızın garantisini verebilirim.
Duolingo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 29,244
- Üretici Duolingo
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Duolingo yabancı dil öğrenmenizi kolaylaştıran bir web uygulamasıdır.
Duolingo kullanıcılara yabancı dil öğrenme ve pekiştirme için tamamen ücretsiz bir çözüm sunan kullanışlı ve faydalı bir dil öğrenme servisidir.
Türkçe desteğine sahip bir servis olan Duolingo İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Rusça gibi yaygın konuşulan diller için dil öğrenme hizmeti sunuyor.
Duolingo hizmetini kullanabilmek için servise Facebook, Google veya e-posta adresinizle giriş yapmanız yeterlidir. Bunun haricinde hiçbir ek gereksinimi olmayan servis size herhangi bir derse gitmeden öğrenmek istediğiniz dil ile ilgili temel bilgileri öğretebiliyor ve sahip olduğunuz bilgileri pekiştirmenize yardımcı oluyor.
Duolingo size yabancı dil öğretebilmek için eğlenceli bir çözüm sunmaktadır. Duolingo kullanıcılara çok farklı kategorilerde kelime öğrenme oyunları, alıştırmalar ve eğlenceli küçük oyunlar sunuyor ve bu sayede kullanıcı zamanını yabancı dil öğrenmeye harcarken sıkılmıyor. Servis oldukça rahat bir şekilde kullanılmakta. Temiz bir arayüz sunan Duolingo kullanıcılara yabancı dil öğrenme aktivitelerini aşama aşama sunuyor ve planlı, metodlu bir şekilde dil öğrenmenize aracı oluyor.
Duolingo sürekli güncellenen bir yapıya sahip. Güncel tutulan içerik sayesinde kullanıcılar sürekli yeni alıştırmalar ve oyunlara erişebiliyor ve yeni kelimeleri kelime haznesine katabiliyor. Duolingo'daki alıştırmalara verdiğimiz doğru ve yanlış yanıtları ölçen servis size yabancı dil öğrenme durumunuzu ölçümleyerek raporlayabiliyor.
Eğer yabancı dil öğrenmek istiyorsanız ve sizi temelden başlatacak ve geliştirecek bir uygulama arıyorsanız Duolingo sizin için güzel bir çözüm olacaktır.