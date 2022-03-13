Duolingo, İngilizce, Almanca başta olmak üzere en yaygın yabancı dilleri ücretsiz öğrenebileceğiniz en iyi uygulama.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Duolingo, tüm platformlarda en çok tercih edilen yabancı dil öğrenme uygulamaları arasında. İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca, Hollandaca, Portekizce, Danca öğrenmek için ücretsiz olarak faydalanabileceğiniz eğitim uygulamasının en dikkat çeken yanı yabancı dili sıkmadan, eğlenceli yoldan öğretmesi.

Çeşitli seviyelere sahip İngilizce içerikleri bünyesinde bulunduran başarılı uygulama günümüzde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Rengarenk içeriklerin yanı sıra seslendirmeler eşliğinde kullanıcılara İngilizce öğreten uygulama, düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor.

Evrensel uygulama olmasıyla hem Windows Phone hem de Windows 10’lu tablet ve bilgisayarlarda kullanılabilen Duolingo, herkesin rahatlıkla kullanabileceği tamamen Türkçe arayüzle geliyor. Eğlence ve eğitimi bir arada sunan uygulamada başta İngilizce olmak üzere dünyada yaygın olarak konuşulan dilleri günde birkaç dakikanızı ayırarak rahatlıkla öğrenebiliyorsunuz. Hangi seviyede olursanız olun size özel bir içerik rahatlıkla bulabilmeniz mümkün.

Duolingo’nun en güzel yanı kişinin seviyesine göre alıştırmalar sunması. İster tamamen yabancısı olduğunuz bir dile merhaba diyin, isterseniz de yabancı dilinizi ilerletme düşüncesinde olun… Seviyenize uygun alıştırmalar karşınızda. Tabii ki bu özellikten faydalanabilmeniz için bir profil oluşturmanız gerekiyor. Hali hazırda Duolingo kullanıcısı iseniz mevcut hesabınızla da giriş yaparak bilgisayarınızda kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

İçeriğini sürekli olarak güncelleyerek alıştırmalarını farklılaştıran, kullanıcıya yeni derslerin başladığına dair hatırlatmalarda bulunan Duolingo, hızlı, eğlenceli ve ücretsiz bir şekilde İngilizce öğrenmek isteyenlere hitap eden enfes bir uygulama.