Life is Strange: Reunion
Life is Strange: Reunion, serinin ilk hikayesini devam ettiriyor. Max ve Chloe karakterlerinin kaderini belirleyin, zorlu seçimler yapın ve duygusal sahnelere tanıklık edin!
⚡ Önemli Bilgiler
- Serinin köklerine dönen bu oyun, ilk oyunun ikonik kahramanları Max Caulfield ve Chloe Price'ın hikayesini yıllar sonra kaldığı yerden devam ettiriyor.
- Max'in zamanı geri sarma gücü, Unreal Engine 5'in sunduğu olanaklarla çok daha yaratıcı bir şekilde kullanılıyor.
- "Kelebek Etkisi" her zamankinden daha güçlü.
Deck Nine Games tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından yayınlanan Life is Strange: Reunion, serinin yeni oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Life is Strange'in köklerine dönen bu oyunda, Max ve Chloe karakterlerinin hikayesine devam ediyoruz.
İlk oyundaki unutulmaz atmosfer ve duygusallık Life is Strange: Reunion oyununda da devam ediyor. Bulmacalar, seçimler ve çevresel etkileşim de daha derin bir şekilde karşımıza çıkıyor. Oyundaki tüm seçimleriniz, en ufak hareketiniz kaderinizi anlık olarak etkilemektedir.
Sadece final bölümü için seçim yapmayacaksınız. Aynı zamanda bölüm içindeki yan karakterlerin kaderi de sizin elinizde olacak.
Life is Strange serisi, kendine has görsel kalitesiyle ön plana çıkar. Serinin yeni oyununda da, tablo gibi görsellik korunmuş diyebiliriz. Yüz mimikleri, müzikler ve ortam atmosferi sahneleri daha vurucu ve duygusal hale getirmektedir.
Siz de hikayeli oyunları seviyorsanız, kesinlikle Life is Strange: Reunion indirin ve kaderinizi yapacağınız seçimlerle belirleyin!
Life is Strange: Reunion Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10
- İŞLEMCI: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4670K
- BELLEK: 12 GB RAM
- EKRAN KARTI: AMD Radeon RX 480, 8 GB / NVIDIA GeForce GTX 1660, 6 GB / Intel Arc A750, 8GB
- DIRECTX: Sürüm 12
- DEPOLAMA: 30 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
İlk oyunun hangi sonuna göre hikaye devam ediyor?
Oyunun başında, ilk oyunun finalinde yaptığınız kritik seçimi (Arcadia Bay mi yoksa Chloe mi?) belirleyebileceğiniz bir "Geçmişi Hatırla" sekansı bulunur. Hikaye, tamamen sizin o meşhur tercihinize göre şekillenmiş bir evrende başlar.
Oyunda yeni doğaüstü güçler var mı?
Ana odak yine Max'in zamanı geri sarma yeteneğidir; ancak bu kez Max, zamanın farklı katmanlarını görme ve "olasılıklar" arasında kısa süreli geçişler yapma gibi daha gelişmiş bir farkındalık kazanmıştır.
Görsel kalite ve atmosfer nasıl?
Seri, kendine has "tablo gibi" (painterly) sanat stilini korurken, yeni nesil aydınlatma ve yüz mimikleri (motion capture) sayesinde duygusal sahneleri çok daha vurucu hale getiriyor. Müzikler ise her zamanki gibi indie-folk tınılarıyla melankolik bir hava sunuyor.
Oyun bölümler halinde mi (episodic) yayınlanıyor?
Hayır. Geliştirici ekip, bu kez tüm bölümleri tek bir paket halinde sundu. Böylece hikayenin en heyecanlı yerinde aylarca beklemek zorunda kalmadan macerayı tek seferde bitirebilirsiniz.
Türkçe dil desteği mevcut mu?
Evet, oyun resmi olarak Türkçe alt yazı ve arayüz desteğine sahiptir. Bu sayede diyaloglardaki ince göndermeleri ve Max'in günlüklerindeki detayları tamamen anlayarak ilerleyebilirsiniz.