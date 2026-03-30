Life is Strange: Reunion, serinin ilk hikayesini devam ettiriyor. Max ve Chloe karakterlerinin kaderini belirleyin, zorlu seçimler yapın ve duygusal sahnelere tanıklık edin!

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Serinin köklerine dönen bu oyun, ilk oyunun ikonik kahramanları Max Caulfield ve Chloe Price'ın hikayesini yıllar sonra kaldığı yerden devam ettiriyor.

Max'in zamanı geri sarma gücü, Unreal Engine 5'in sunduğu olanaklarla çok daha yaratıcı bir şekilde kullanılıyor.

"Kelebek Etkisi" her zamankinden daha güçlü.

Deck Nine Games tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından yayınlanan Life is Strange: Reunion, serinin yeni oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Life is Strange'in köklerine dönen bu oyunda, Max ve Chloe karakterlerinin hikayesine devam ediyoruz.

İlk oyundaki unutulmaz atmosfer ve duygusallık Life is Strange: Reunion oyununda da devam ediyor. Bulmacalar, seçimler ve çevresel etkileşim de daha derin bir şekilde karşımıza çıkıyor. Oyundaki tüm seçimleriniz, en ufak hareketiniz kaderinizi anlık olarak etkilemektedir.

Sadece final bölümü için seçim yapmayacaksınız. Aynı zamanda bölüm içindeki yan karakterlerin kaderi de sizin elinizde olacak.

Life is Strange serisi, kendine has görsel kalitesiyle ön plana çıkar. Serinin yeni oyununda da, tablo gibi görsellik korunmuş diyebiliriz. Yüz mimikleri, müzikler ve ortam atmosferi sahneleri daha vurucu ve duygusal hale getirmektedir.

Siz de hikayeli oyunları seviyorsanız, kesinlikle Life is Strange: Reunion indirin ve kaderinizi yapacağınız seçimlerle belirleyin!

Life is Strange: Reunion Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10

Windows 10 İŞLEMCI: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4670K

AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4670K BELLEK: 12 GB RAM

12 GB RAM EKRAN KARTI: AMD Radeon RX 480, 8 GB / NVIDIA GeForce GTX 1660, 6 GB / Intel Arc A750, 8GB

AMD Radeon RX 480, 8 GB / NVIDIA GeForce GTX 1660, 6 GB / Intel Arc A750, 8GB DIRECTX: Sürüm 12

Sürüm 12 DEPOLAMA: 30 GB kullanılabilir alan