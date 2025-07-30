Luto
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 21.48 GB
- Üretici Broken Bird Games
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Gerilim dolu atmosferiyle ön plana çıkan Luto, evinden kaçmaya çalışan karakteri canlandırdığınız bir psikolojik korku oyunudur.
Broken Bird Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Luto, evinden kaçmaya çalışan birinin rolünü üstlenen bir psikolojik korku oyunudur. Her anıyla korkutucu bir atmosfer vaat eden Luto, oyuncuları bilinmeyen bir derinliğe sürüklemektedir. Kaçmak istediğiniz her an başarısız olacak ve siz de bu başarısızlığın arkasında yatan karanlığı bulmaya çalışacaksınız.
Gizemli bir yerde olduğunuzu unutmayın. Sırlarla dolu olan bir labirenti keşfedecek, korkunç atmosfere maruz kalacak ve sadece karanlıktan değil, absürtlükten de korkacaksınız.
Tamamen bir psikolojik korku altyapısını içerisinde barındıran Luto, oyuncuları bilinmeyenle korkutuyor. Aslında yürüme simülatörü olarak da adlandırabileceğimiz bu yapım, derin bir hikayeye de sahiptir.
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Farklı ortamların arasında yürüyün, yürürken keşfedin ve sizi neler beklediğini gözlemleyin. Seslerden, görsellikten ve diğer her şeyden korkacaksınız. Ayrıca, duyularınızı saran ve size her köşede korku salan bir yaratık da oyunun içerisinde bulunuyor.
Siz de Luto indirin ve bu korku dolu maceranın sırlarını ortaya çıkarın!
Luto Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5 4690 | AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | AMD Radeon RX 580
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 22 GB kullanılabilir alan