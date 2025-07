Gerilim dolu atmosferiyle ön plana çıkan Luto, evinden kaçmaya çalışan karakteri canlandırdığınız bir psikolojik korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Broken Bird Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Luto, evinden kaçmaya çalışan birinin rolünü üstlenen bir psikolojik korku oyunudur. Her anıyla korkutucu bir atmosfer vaat eden Luto, oyuncuları bilinmeyen bir derinliğe sürüklemektedir. Kaçmak istediğiniz her an başarısız olacak ve siz de bu başarısızlığın arkasında yatan karanlığı bulmaya çalışacaksınız.

Gizemli bir yerde olduğunuzu unutmayın. Sırlarla dolu olan bir labirenti keşfedecek, korkunç atmosfere maruz kalacak ve sadece karanlıktan değil, absürtlükten de korkacaksınız.

Tamamen bir psikolojik korku altyapısını içerisinde barındıran Luto, oyuncuları bilinmeyenle korkutuyor. Aslında yürüme simülatörü olarak da adlandırabileceğimiz bu yapım, derin bir hikayeye de sahiptir.

Luto İndir

Farklı ortamların arasında yürüyün, yürürken keşfedin ve sizi neler beklediğini gözlemleyin. Seslerden, görsellikten ve diğer her şeyden korkacaksınız. Ayrıca, duyularınızı saran ve size her köşede korku salan bir yaratık da oyunun içerisinde bulunuyor.

Siz de Luto indirin ve bu korku dolu maceranın sırlarını ortaya çıkarın!

Luto Sistem Gereksinimleri