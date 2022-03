Max Payne 2 aksiyon yüklü yapısı ile milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

Can Erdil Şentürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Max Payne 2: The Fall of Max Payne bilgisayar oyunları arasında bir klasik olan Max Payne serisinin 2. oyunudur.

TPS yani third person shooter - 3. şahıs bakış açısından oynanan bir aksiyon oyunu olan Max Payne 2'de ana kahramanımız Max, ilk oyunda ortaya çıkan olayların 2 yıl ardından adını temize çıkarabilmiş ve New York Polis departmanındaki işine geri dönebilmiştir. Yine ilk oyunda karşımıza çıkan kahramanlardan olan Mona Sax ile karşılaşan Max, Mona ile birlikte bir cinayet ve ihanet örgüsü arkasındaki komplo teorisini çözmek için maceraya atılıyor. Max Payne 2: The Fall of Max Payne'de Max'in yanında Mona'yı da kontrol edebiliyoruz. Serinin 2. oyununda da yine çizgi roman tarzındaki ara sahnelerle hikaye anlatımı yapılıyor.

Max Payne 2: The Fall of Max Payne Özellikleri

Aksiyon yüklü sahneler,

Gerilim dolu ses efektleri,

Birbirinden farklı görevler,

İlerlemeye dayalı oynanış,

Geniş ve zengin bir içerik yapısı,

Nefes kesici efektler,

Birbirinden zorlu düşmanlar,

Max Payne 2: The Fall of Max Payne ilk oyuna göre kaliteyi oldukça yükselten bir grafik teknolojisiyle geliyor. Kahramanların ve düşmanların modellemeleri gelişirken ortamlar ve kaplamaların kalitesi artıyor. Oyunun en güzel yönü düşük özelliğe sahip bilgisayarlarda bile rahat ve akıcı bir şekilde çalışabilmesi.

Max Payne 2'de ilk oyunla oyun dünyasına tanıtılan ve yeni bir çığır açan ağır çekim modu "bullet time" yine korunuyor. Oyuna artistik bir hava katan bu özellik birçok zor durumda hayatımızı kurtarabilmekte. Oyunda aksiyon durulmuyor. Tabancalar, keskin nişancı tüfekleri, makinalı tüfekler, el bombaları ve birçok farklı silah seçeneği oyunda bizleri beklemekte. Max Payne 2'de yine her elimize bir tabanca alarak ortalığı birbirine katabiliyoruz.

Max Payne 2: The Fall of Max Payne İndir

2003 yılında Steam üzerinde bilgisayar platformu için yayınlanan Max Payne 2: The Fall of Max Payne oyuncular tarafından 'çok olumlu' olarak değerlendirilmişti. Klasik yapısı ve aksiyon yüklü sahneleri ile o dönem oyunculardan tam puan alan başarılı oyun, sadece İngilizce dil seçeneği ile piyasadaki yerini korumuştu. Steam üzerinde varlığını sürdürmeye devam eden oyun, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş durumda. Eğer aksiyon oyunlarını seviyorsanız Max Payne 2: The Fall of Max Payne kaçırmamanız gereken bir oyun.