Her Zaman Lazım Olabilecek Max Payne 2 Hileleri

Muhteşem bir devam oyunu olan Max Payne 2, hikayesi ve oynanışıyla bizleri büyülemiş bir oyundu. Eğer günümüzde Max Payne 2’yi tekrar oynamak istiyorsanız ya da ilk kez oynayacaksanız size bir haberimiz var. Max Payne 2’de hile yapabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte karşınızda Max Payne 2 hileleri.

Max Payne serisinin belki de en iyi oyunu Max Payne 2’de hile yapmak çok kolay. Aşağıdaki adımları uygulayarak siz de kolaylıkla Max Payne 2’de hile yapabilrisiniz.

Max Payne 2 Hileleri Nasıl Yapılır?

Öncelikle oyununuzun kısayol tuşuna sağ tıklayarak özelliklere gidin.

Hedef kısmını C:\Program Files\Rockstar Games\Max Payne 2\MaxPayne2.exe” -developer şeklinde değiştirin.

şeklinde değiştirin. Değişiklikleri kaydetmek için “Uygula” ardından da “Tamam” seçeneğine tıklayın.

Oyuna girin.

é tuşuna (Tab’ın üzerindeki, 1’in solundaki) basarak konsolu aktif edin.

tuşuna (Tab’ın üzerindeki, 1’in solundaki) basarak konsolu aktif edin. Açılan konsola aşağıdaki kodlardan dilediğinizi girin.

Max Payne 2 Hileleri

god: Ölümsüzlük hilesi

mortal: Ölümsüzlük kapatma hilesi

getallweapons: Tüm silahlar hilesi

showfps: FPS oranını gösterir

getberetta: Berretta hilesi

getinfiniteammo: Limitsiz mermi hilesi

noclip: Şarjörsüz mod hilesi

noclip_off: Şarjörsüz mod kapatma hilesi

getbullettime: Otomatik mermi doldurma hilesi

showfps: FPS'yi gösterme hilesi

getpainkillers: 8 tane ağrıkesici hilesi

clear: Konsol ekranını temizleme hilesi

coder: Tanrı modu,bütün silahlar,sağlık ve sınırsız cephane hilesi

Konsolu açarak “get” komutuyla aşağıda belirtmekte olduğumuz silah kodları kullanabilirsiniz. Max Payne 2 kamera kontrolleri için: kısayolda hedef satırın sonuna -developerkeys -screenshot ekleyip sonrasında oyun içinde oyunu durdurup "F3" tuşuna basın ve kamera kontrollerini elinize geçirin.

getingram: Ingram hilesi

getsniper: Sniper gun hilesi

getstriker: Striker gun hilesi

getmp5: MP5 hilesi

getdragunov: Dragunov hilesi

gethealth: 1000 sağlık hilesi

getkalashnikov: Kalashnikov hilesi

getmolotov: Molotov cocktail hilesi

getpainkillers: Painkiller hilesi

getdeserteagle: Desert Eagle hilesi

getcoltcommando: Coltcommando hilesi

getbullettime: Oyuncuyu ağır çekimde tutar

getpumpshotgun: Pumpshotgun hilesi

getsawedshotgun: Sawed-off shotgun verir

jump10: 10 kat daha fazla sıçrama hilesi

jump20: 20 kat daha fazla sıçrama hilesi

jump30: 30 kat daha fazla sıçrama hilesi

getgraphicsnovelpart1: 1.bölümdeki hikayeyi tamamlama hilesi

getgraphicsnovelpart2: 2.bölümdeki hikayeyi tamamlama hilesi

getgraphicsnovelpart3: 3.bölümdeki hikayeyi tamamlama hilesi

Max Payne 2 hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin serideki favori oyununuz hangisi? Max Payne 2 hilelerinden en çok işinize yarayan hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.