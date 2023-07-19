Her Zaman Lazım Olabilecek Max Payne 2 Hileleri
Bu yazımıza göz atın ve Max Payne 2 hilelerini keşfedin.
Muhteşem bir devam oyunu olan Max Payne 2, hikayesi ve oynanışıyla bizleri büyülemiş bir oyundu. Eğer günümüzde Max Payne 2’yi tekrar oynamak istiyorsanız ya da ilk kez oynayacaksanız size bir haberimiz var. Max Payne 2’de hile yapabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte karşınızda Max Payne 2 hileleri.
Max Payne serisinin belki de en iyi oyunu Max Payne 2’de hile yapmak çok kolay. Aşağıdaki adımları uygulayarak siz de kolaylıkla Max Payne 2’de hile yapabilrisiniz.
Max Payne 2 Hileleri Nasıl Yapılır?
- Öncelikle oyununuzun kısayol tuşuna sağ tıklayarak özelliklere gidin.
- Hedef kısmını C:\Program Files\Rockstar Games\Max Payne 2\MaxPayne2.exe” -developer şeklinde değiştirin.
- Değişiklikleri kaydetmek için “Uygula” ardından da “Tamam” seçeneğine tıklayın.
- Oyuna girin.
- é tuşuna (Tab’ın üzerindeki, 1’in solundaki) basarak konsolu aktif edin.
- Açılan konsola aşağıdaki kodlardan dilediğinizi girin.
Max Payne'in Yüzü ve Sesi 20 Yıl Sonra Bir Arada!
Max Payne'in yüzü ve sesi, video oyununun çıkışının ardından 20 yıl sonra yeniden hayranlarının karşısına çıktı.
Max Payne 2 Hileleri
- god: Ölümsüzlük hilesi
- mortal: Ölümsüzlük kapatma hilesi
- getallweapons: Tüm silahlar hilesi
- showfps: FPS oranını gösterir
- getberetta: Berretta hilesi
- getinfiniteammo: Limitsiz mermi hilesi
- noclip: Şarjörsüz mod hilesi
- noclip_off: Şarjörsüz mod kapatma hilesi
- getbullettime: Otomatik mermi doldurma hilesi
- showfps: FPS'yi gösterme hilesi
- getpainkillers: 8 tane ağrıkesici hilesi
- clear: Konsol ekranını temizleme hilesi
- coder: Tanrı modu,bütün silahlar,sağlık ve sınırsız cephane hilesi
- Konsolu açarak “get” komutuyla aşağıda belirtmekte olduğumuz silah kodları kullanabilirsiniz. Max Payne 2 kamera kontrolleri için: kısayolda hedef satırın sonuna -developerkeys -screenshot ekleyip sonrasında oyun içinde oyunu durdurup "F3" tuşuna basın ve kamera kontrollerini elinize geçirin.
- getingram: Ingram hilesi
- getsniper: Sniper gun hilesi
- getstriker: Striker gun hilesi
- getmp5: MP5 hilesi
- getdragunov: Dragunov hilesi
- gethealth: 1000 sağlık hilesi
- getkalashnikov: Kalashnikov hilesi
- getmolotov: Molotov cocktail hilesi
- getpainkillers: Painkiller hilesi
- getdeserteagle: Desert Eagle hilesi
- getcoltcommando: Coltcommando hilesi
- getbullettime: Oyuncuyu ağır çekimde tutar
- getpumpshotgun: Pumpshotgun hilesi
- getsawedshotgun: Sawed-off shotgun verir
- jump10: 10 kat daha fazla sıçrama hilesi
- jump20: 20 kat daha fazla sıçrama hilesi
- jump30: 30 kat daha fazla sıçrama hilesi
- getgraphicsnovelpart1: 1.bölümdeki hikayeyi tamamlama hilesi
- getgraphicsnovelpart2: 2.bölümdeki hikayeyi tamamlama hilesi
- getgraphicsnovelpart3: 3.bölümdeki hikayeyi tamamlama hilesi
Max Payne 2 hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin serideki favori oyununuz hangisi? Max Payne 2 hilelerinden en çok işinize yarayan hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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