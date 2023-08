Uncharted Benzeri 5 Oyun

PlayStation markasının en önemli oyunlarından biri olan Uncharted, aksiyon dolu sahneleri ve sinematik tecrübesiyle oyuncuları büyülemeyi başarmış bir seridir. Yıllar içerisinde pek çok Uncharted oyunu çıkış yaptı. Genellikle PlayStation’a özel olarak geliştirilen bu oyunlar yeni yeni PC’de yayınlanmaya başlamış olsa da konsolu olmayan oyuncular bu seriden mahrum kalıyorlar.

Eğer siz de PC’de oynamak üzere Uncharted benzeri oyunlar arıyorsanız doğru yerdesiniz. Aşağıdaki listede Uncharted’a en çok benzeyen oyunları listeledik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olacaktır.

Uncharted Benzeri Oyunlar

The Last of Us

Bir diğer PlayStation klasiği de The Last of Us’tır. Büyük başarılara imza atan The Last of Us, tıpkı Uncharted gibi sinematik bir deneyim vadediyor. Daha yavaş bir temposu olmasına rağmen Uncharted oyuncularının aradığı o oyun olabilme potansiyeline sahip olan The Last of Us son zamanlarda da oldukça popüler bir yapım haline geldi.

Max Payne Serisi

Hikayeli TPS oyunları içerisinde oldukça özel bir yeri olan Max Payne oyunları Uncharted serisini sevenleri mest edecek bir yapımdır. Duygusal bir hikayeye sahip olan Max Payne’deki aksiyon sahneleri Uncharted benzeri oyun arayanları memnun edecektir diye düşünüyoruz.

Just Cause Serisi

Eğer Uncharted’ın hikayesini değil de oynanışını ve aksiyonunu sevdiyseniz size farklı bir önerimiz var. Uncharted’dan çok daha yoğun bir aksiyon sunan Just Cause’a bir göz atmanızı öneririz. Zira sürekli uçup kaçtığınız bu oyunda patlamalar ve silahlar hiç susmuyor. Hikayeye değil de oynanışa önem verenlerdenseniz Just Cause serisini sevebilmeniz mümkün.

Tomb Raider Serisi

Esasında yıllar önce Uncharted çıkış yaptığı zaman “Tomb Raider’ın erkekli versiyonu” diye anılmıştı. Birbirlerine çok benzeyen bu iki oyun serisinden birini oynadıysanız diğerini de sevmeniz çok olası. Özellikle Tomb Raider’ın 2013 yılından sonra rebootlanmış oyunları Uncharted’a çok benzer bir tecrübe sunuyor.

Horizon Zero Dawn

Tıpkı Uncharted gibi dikaye odaklı bir TPS oyunu olan Horizon Zero Dawn yine bir PlayStation markası. Horizon Zero Dawn daha farklı bir deneyim arayan Uncharted oyuncuları için iyi bir seçenek olabilir. Çok farklı bir dünyası olan Horizon Zero Dawn PC’de oynanabilen PlayStation oyunları kervanına katıldı.

Uncharted benzeri oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Uncharted serisini seviyor musunuz? Listede olması gerektiğini düşündüğünüz başka Uncharted benzeri oyunlar var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.