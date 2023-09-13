GoPro Max 2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen GoPro Hero 12 lansman etkinliğinde şirketin kurucusu ve CEO’su Nick Woodman tarafından GoPro’nu yeni sürümlerine ilişkin çalışmaların sürdürüldüğüne dair bir açıklama yapıldı.

Bu açıklamaya göre GoPro kullanıcılarının beklediklerine değer bir ürün ile karşılaşacakları belirtiliyor. Gelişmelere dair yapılan tahminler GoPro Max 2’nin yolda olduğuna işaret ediyor.

Peki, GoPro Max 2’de olması gereken özellikler neler? Bu yeni cihazın fiyatı nasıl olacak? Tahmini çıkış tarihi ne zaman? Bu konuda bilmek isteyeceğiniz tüm detayları bir araya getirdik.

GoPro Max 2 Özellikleri

GoPro Max’in ilk çıktığı dönemlerde çağın ötesinde bir ürün olarak değerlendirildiğini hatırlıyorsunuzdur. Şimdi ise GoPro Max 2 ile gelecek yükseltmeler ve yeni özellikler dört gözle bekleniyor. GoPro Max çıkalı tam 3 sene olduğu için kamerası oldukça eski kalıyor. Bu da artık yeni bir GoPro Max’in çıkması gerektiği hissini doğruluyor.

GoPro Max 2’nin beklenen özellikleri ve çıkış tarihine dair kayda değer bir bilgi henüz paylaşılmadı. Ancak GoPro’nun başvurduğu bir patent bazı ipuçları veriyor. 360 kamerayı yeniden çerçeveleyebilen bir yapay zeka teknolojisi için patent başvurusunda bulunan GoPro’nun rakipleri ile kıyaslandığında Max 2 modelinde bulunması beklenen özelliklerden şu şekilde söz edebiliriz:

Tasarım açısından oldukça başarılı bir görünüme sahip olduğu ve 2017 yılından beri aynı konsepti kullandığı için kamera tasarımındaki tutarlılığını sürdürmesi bekleniyor. Hem Hero hem de Max serilerinde tasarımsal anlamda çok büyük değişikliklere gitmeyen markanın bu ürününde de benzer bir tarzla karşımıza çıkacağını düşünüyoruz.

hem de serilerinde tasarımsal anlamda çok büyük değişikliklere gitmeyen markanın bu ürününde de benzer bir tarzla karşımıza çıkacağını düşünüyoruz. Ekran ve lens özelliklerinin iyileştirilmesi ve mikrofon yerleşimi beklenen özellikler arasında yer alıyor.

En önemli gelişmelerin kamera anlamında yapılması bekleniyor. GoPro Max’te 6K’da kaydedilen videolar birleştirilirken çözünürlüğün 5.6K’ya düştüğü görülüyor. Bu konuda bir iyileştirme bekleniyor.

Önceki modelde en yüksek kare hızının 30 FPS olması şu anki beklentilerin altında kalıyor. GoPro Max’te bu değerin 60 FPS’e çıkacağı düşünülüyor.

Ayrıca slow motion özelliği GoPro Max’teki video düzenleme araçlarında varsayılan olarak bulunmuyor. GoPro Max 2 ile gelecek yeniliklerden birisi de bu olabilir.

Yeni kamera sensörleri, lens ve modlar GoPro Max 2 ile gelebilir.

Ağır çekim videolarda ise 100 ve üstü kare hızı kullanılabilir.

Toza ve suya karşı dayanıklılık anlamında da GoPro Max 2’de iyileştirmeler yapılması bekleniyor.

GoPro Max’te su altı çekimlerinde lenste kırılmalar olabiliyor. Insta360 ile çözülen bu sorunun GoPro Max 2’de de aşılmış olacağını düşünüyoruz.

GoPro Max ile birlikte kullanılan uygulamada da güncelleme ve yeni özellikler olması gerektiği konuşuluyor.

HDR modunda 10 bit dinamik çekim özelliğinin eklenmesi de kullanıcı beklentileri arasında sıralanıyor.

GoPro Max 2 Fiyatı

GoPro Max 2’nin özellikleri gibi çıkış fiyatı için de net bir aralık henüz belirtilmedi. Ancak geçmiş verilere göre baktığımızda tahmin yapmak mümkün olabilir.

GoPro Max’i baz alırsak, bu cihazın ilk çıkış fiyatı 549 dolar olarak belirlenmişti. Şimdi ise 399 dolar gibi bir fiyattan satışa sunuluyor.

GoPro Max 2’de de kullanıcıları şaşırtacak, büyük çaplı bir yenilik olmayacaksa yine benzer bir fiyattan satışa çıkabileceğini düşünebiliriz. Yine de bu bilgilerin sadece tahmine dayalı olduğunu belirtmekte fayda var.

GoPro Max 2 Çıkış Tarihi

GoPro ile ilgili yapılan açıklamalarda 360 kamera gelişmesinin 2022 yılının sonuna kadar ürünlerde görülmeyeceği belirtilmişti. Ancak 2023 için yapılmış bu tarz bir açıklama bulunmuyor.

GoPro Max’in üstünden 3 yıl geçtiğini göz önünde bulundurursak yeni modelin çıkacağı zaman dilimi 2023’ün sonlarını kapsıyor olabilir. Aksi halde GoPro Max 2’nin çıkmasını bekleyenlerin önümüzdeki yıla kadar sabredip gelişmeleri takip etmesi gerekecek.