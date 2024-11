MEBİ APK, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen bir eğitim uygulamasıdır.

Sınava hazırlık döneminde öğrencilere oldukça fazla yarımcı olan MEBİ APK, Milli Eğitim Bakanlığınca geliştirilen bir eğitim uygulamasıdır. YKS ve okul ders sınavlarına girecek öğrenciler, ders konularını rahatlıkla pekiştirebilir ve akılda kalıcı hale getirebilirler.

Konu anlatım videolarından örnek sorulara, değerlendirme testlerinden videolu derslere kadar her türlü özellikten yararlanabilirsiniz. MEBİ uygulaması, Zengin içerik, yapay zeka desteği ve basit kullanışıyla ön plana çıkmaktadır.

TYT, AYT, YDT ve okul sınavlarınızda sizlere her türlü ders bilgisini sunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra YKS puanınızı hesaplayabilir ve temel destek paketlerinden yararlanabilirsiniz.

MEBİ APK İndir

MEBİ APK, kullanıcılara sadece ders bilgisi sağlamanın yanı sıra rehberlik desteği de vermektedir. Sınavların yapısına, gelecek planlamasının nasıl olacağına, okula alışım sürecine ve daha fazlasına rehberlik videolarından ulaşabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen bu uygulama, aynı zamanda yapay zeka destekli bir asistanı da içerisinde barındırmaktadır. Her an, her yerde soru sorabileceğiniz "KANKA" adlı bu asisten, öğrencilerin tüm sorularına cevap vermektedir.

Siz de MEBİ APK indirin ve tüm konu anlatımlarına erişerek, sınavlarınıza en iyi şekilde hazırlanın!

MEBİ Uygulaması Özellikleri