Android için En Güvenilir 5 APK Sitesi

Cihazınıza indirmek istediğiniz bir Android uygulaması, Google Play Store’da yer almayabilir. Bu, uygulamanın bazı bölgelerde engellenmiş olmasından, yetişkinlere yönelik olmasından veya geliştirici tarafından kaldırılmış olmasından kaynaklanabilir.

Sadece Play Store kullanmak zorunda değilsiniz. Google Play Store kullanarak ulaşamadığınız uygulamaları cihazınıza indirmenin başka yolları da vardır. Bu gibi durumlarda, uygulamanın APK dosyasını indirmeniz gerekir.

Birçok APK indirme sitesi var ve bu sitelerin tamamının güvenilir olduğunu söyleyemeyiz. Bu yazıda, Android için en güvenilir 5 APK sitesini öğreneceksiniz.

APK İçin Güvenilir Site Seçmenin Önemi

Kötü niyetli bir kişi, internet sitesine yüklemeden evvel APK üzerinde oynamalar yapabilir, kötü amaçlı bir yazılım ekleyerek cihazınıza virüs yerleştirebilir. Bu nedenden ötürü, indirme yapacağınız sitenin güvenilir olup olmadığından emin olmalı ve hatta çeşitli kimseler tarafından site hakkında yapılan yorumlara göz atmalısınız.

APKMirror, APK dosyalarını indirmek için en popüler sitelerden biridir. Bu site, yaygın olarak okunan Android haber sitesi Android Police'ten sorumlu olan ekibe aittir ve güvenli bir şekilde indirme yaptığınızdan emin olmanızı sağlar.

APKMirror, APK dosyalarını indirmenin en popüler adreslerindendir. Bu site, popüler Android haber sitesi Android Police’ten sorumlu olan ekibe aittir. Bu, sitenin güvenilirliğine dair ipuçları verir. Çalışanlar, APK’yi yayımlamadan hemen önce APK’nin güvenli olduğundan emin olurlar.

APKMirror’da her uygulamanın eski sürümlerine ulaşabilir, Play Store’dan alınan çeşitli bilgileri görebilir ve ilgili uygulamaların listesine ulaşabilirsiniz. APKMirror’dan indirdiğiniz bir uygulama, cihazınıza yüklendikten sonra Play Store’dan bir güncelleme alırsa, uygulama otomatik olarak en son sürüme yükselir.

APKMirror’un en büyük rakibi tartışmasız bir şekilde APKPure’dur. İki site de aynı zamanda açılmıştır ve APKMirror’da olduğu gibi, indirdiğiniz tüm APK’lerin güvenli, virüssüz olduğundan emin olunması için ekstra çaba gösterilir.

APKPure, uygulamanın güvenliğine dair bir soru işareti fark ederse o uygulamayı sitede yayımlamaz. Ekran görüntüleri, uygulama açıklamaları ve genel bilgileri doğrudan Play Store’dan çeker.

Tüm APK’ler Google Play Store’dan çekildiği için sitenin güvenli olduğundan emin olabilirsiniz. APK Store’da diğer sitelerde de olduğu gibi, bir sürü meta veri bulunur. Bütün bunlar, Play Store’dan tamamen uzaklaşabileceğiniz anlamına geliyor.

Aptoide, APK indirme dünyasının başka bir devidir. 200 milyondan fazla kullanıcıya sahiptir ve altı milyarı aşkın indirme işlemi yapılmıştır. Aptoide, APK dosyalarını Android cihazınızdan indirmenizi sağlayan bir Android uygulaması da sunuyor. Şirket, aynı zamanda, blockchain teknolojisini ve kripto para birimlerini kucaklayan ilk şirketlerden biriydi.

Bu listede yer alan diğer apk indirme platformlarından farklı olarak, Yalp Store’un bir internet sitesi yok. Bunun yerine, uygulamayı Google Play’in en iyi alternatiflerinden biri olan F-Droid’ten yüklemelisiniz.

Yalp Store’u Android cihazınıza yüklediğinizde, APK’leri doğrudan Play Store’dan indirmek için kullanabilirsiniz. Bu APK’lerde kötü amaçlı yazılım olup olmadığı konusunda dilemma yaşamanıza gerek olmadığı anlamına gelir.

Yalp Store, cihazınızı rootladıysanız herhangi bir giriş yapmadan arka plandaki uygulamaları bile güncelleyebilir. APK’leri Play Store’dan indirmek için bir Google hesabınızın olması gerekmez.

Not: Bu siteler çok güvenli görünebilir ama kötü bir sürpriz ile karşılaşmamak için sorumluluğu hiçbir zaman bırakmamalı, indirdiğiniz her APK dosyasını mutlaka virüs taramasından geçirmelisiniz. VirusTotal ve MetaDefender, bu APK dosyalarını taramak için verilebilecek en iyi tavsiyelerdir.