APK Nedir, Ne İşe Yarar?

21. Yüzyılın başlarında 2009 yılında hayatımıza giren Android 1.0 işletim sistemi ilk olarak HTC telefonlar ile karşımıza çıkmıştı. Peşinden APK dosyaları birçok yerde yayılmaya başladı. iOS telefonlara kıyasla büyük bir avantaj olan APK dosyaları kullanıcıların birçok konuda işine geliyordu. Tabi birçok virüs ve izinsiz veri paylaşımını da beraberinde getirdi.

Dünya üzerinde en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android, en büyük rakibi iOS işletim sistemine karşın neredeyse tüm cep telefonlarında bulunuyor. Amerika ve Çin devletleri arasındaki politik sebeplerden dolayı bazı markalarda Google desteği kalksa da bu pek bir şey değiştirmedi. Neredeyse tüm telefonlarda bulunan işletim sistemi, dokunmatik telefonların ilk çıktığı yıllarda kullanılan Java işletim sistemini adeta yok etmiş ve en büyük rakibi Apple’a karşı tüm markalarda kullanıma açılmıştı. Apple sadece kendi ürettiği telefonlarda iOS işletim sistemini bulunmasına izin veriyor ve fiyatları dolayısıyla da Android’e göre daha az talep görüyordu.

Tabi iOS işletim sistemi Android işletim sistemine kıyasla çok daha başarılı bir performans sağlıyor birçok konuda Android’in önüne geçiyordu. Fakat Android’in en büyük avantajlarından biri de APK dosyaları kullanıcıların istedikleri ücretli, reklamsız ve premium özellikli uygulamaları ücretsiz bir şekilde kullanmaya olanak sağlıyordu. Bu durum birçok kişiyi Android’e bağlı kaldırdı. Tabi ki bu durumun etik ve yasal tarafı da ayrı bir konu. Peki ya APK nedir, ne işe yarar? Gelin birlikte bakalım.

APK Nedir?

İngilizce kısaltma olan APK, “Android Package Kit” olarak geçmekte. Türkçesi; “Android Paket Kiti” demektir. En büyük mağazalardan olan Google Play’deki uygulamaları cihazınıza mağaza hariç farklı bir yükleme türüdür. Windows işletim sistemlerindeki EXE dosyaları gibidir. Android işletim sisteminde açılan APK dosyaları, çeşitli programlar kullanılarak da açılmaktadır. APK dosyalarını kendiniz değiştirebilir ya da işleyebilirsiniz. APK dosyaları yararlı olduğu kadar zararlı da olabilir çünkü 3. kişiler tarafından hazırlanmış uygulamalardır.

APK’nın Yararları Neler?

APK Dosyalarının en büyük yararı kullanıcıyı uygulamayı kullanırken özgür bırakmasıdır. Yani kullanıcıya her istediğini verebilmekte, orijinal uygulamadaki gibi zaman, ücret, reklam gibi kısıtlamaların bulunmamasıdır. Android cihaz kullanıyorsanız veya daha önce kullandıysanız ücretli bir oyunun veya programın ücretsiz bir şekilde kullanılmasını büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. İşte APK dosyalarının en büyük faydası burada devreye girmektedir, belirttiğimiz gibi kullanıcıya özgürlük vermesidir. Ancak APK sanıldığı kadar masum olmayabilir bu nedenle APK’nin zararlarına bakmanızı öneririz.

APK’nın Zararları Neler?

APK Dosyalarının kullanıcıya özgürlük vermesi gibi bir ifade kullanmıştık. Bu her ne kadar doğru olsa da bir o kadar da yanlış bir ifadedir. Çünkü APK dosyaları orijinal programlar kadar güvenli olmayabilir hatta tehlikeli de olmaktadır. Bakıldığı zaman orijinal oyun veya uygulamadan bir farkı yoktur ve aynısıdır. Ancak 3. kişiler tarafından hazırlanan uygulamalar hangi izinleri istiyor veya cihazda arka planda neler yapıyor bilinmemekte. Bu sebeple APK dosyaları kullanıcı veri güvenliği açısından oldukça problem yaratmakta, hatta Android işletim sistemi cihazlarda uygulamayı kurmadan önce programı kurmaktan emin olduğuna dair de soru sormaktadır.

Bu içeriğimizde APK nedir, ne işe yarar, yararları ve zararları neler? Hakkındaki sorulara cevap verdik. Sizler APK’li uygulamalar kullanıyor musunuz ve bu uygulamaları ne kadar güvenli buluyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.