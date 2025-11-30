Mi Home
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 10,546
- DOSYA BOYUTU 79 MB
- Üretici Xiaomi
-
Mi Home uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan akıllı ev cihazlarınızı uzaktan yönetebilirsiniz.
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi Home, Xiaomi ve ortak markalarının ürettiği tüm akıllı cihazları (robot süpürgeler, kameralar, lambalar, sensörler, kilitler vb.) tek bir arayüzden yönetmenizi sağlar.
- Uygulamanın en güçlü yönlerinden biri, cihazlar arası etkileşim kurarak otomatikleştirilmiş "Akıllı Sahneler" oluşturma yeteneğidir.
- İnternet bağlantınız olduğu sürece, dünyanın neresinde olursanız olun cihazlarınızı uzaktan kontrol etme (açma/kapama, ayar değiştirme) imkanı sunar.
Mi Home APK uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan akıllı ev cihazlarınızı uzaktan yönetebilirsiniz. Günümüzün en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Çinli teknoloji devi Xiaomi yine yüksek ses getirecek projelere imza atmaya devam ediyor. Mi Home adındaki uygulaması ile ev ürünlerini kontrol edebilme fırsatı veren Xiaomi, başarılı bir deneyim sunuyor.
Android ve iOS platformunda düzenli olarak güncellemeler alan mi home apk yükle, uzaktan kontrol sistemi ile günümüzün teknolojisini bir kez daha ortaya koyuyor. Uygulama gelişmiş özellikler sunmaya devam ediyor.
Mi Home APK Özellikleri
- Türkçe ve İngilizce dil desteği,
- Düzenli güncellemeler,
- Ev ürünleri kontrol,
- Android ve iOS sürüm,
- Uzaktan kontrol,
Evinizde Xiaomi marka akıllı ev ürünleri kullanıyorsanız ve evde yokken de bu cihazları yönetmek istiyorsanız, Mi Home uygulamasını kullanabilirsiniz. Kapı sensörleri, aydınlatma, klima ve ısıtıcılar, termostat, kapı zili, kameralar ve daha birçok cihazı kolayca ekleyebileceğiniz ve çeşitli ayarlarını uzaktan değiştirebileceğiniz Mi Home uygulaması size büyük kolaylık sağlıyor.
Evden çıkmadan aydınlatma ürünlerini açık bıraktıysanız, tasarruf etmek için evden çıkarken ısıtıcı değerlerini düşürdüyseniz ya da evinizi uzaktan izlemek istiyorsanız, bunların hepsini tek bir platform üzerinden yönetmenize izin veren Mi Home uygulamasında ağ üzerinden bağlantı kurmanız yeterli oluyor. Evinizin güvenliğini ve çeşitli ürünlerin yönetimini sağlayabileceğiniz Mi Home uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Mi Home APK İndir
Xiaomi marka ev ürünlerini uzaktan kontrol etmeye yarayan uygulama kullanıcılara pek çok kolaylığı sunuyor. Türkçe ve İngilizce olarak çoklu dil desteğine de sahip olan başarılı uygulama, hem Android hem de iOS platformunda kullanılabiliyor. Pek çok özelliği ücretsiz olarak kullanıcılarına sanan mi home apk milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
Uygulama sadece Xiaomi marka cihazları mı destekler?
Uygulama, öncelikle Xiaomi ekosistemindeki tüm cihazları destekler. Ancak, Xiaomi'nin partner markaları ve üçüncü taraf IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazlarından uygulamayla uyumlu olanlar da eklenebilir.
Cihazlarımı uzaktayken kontrol edebilir miyim?
Evet. İnternet bağlantınızın olması koşuluyla, uygulama tüm akıllı cihazlarınızı uzaktan açıp kapatmanıza, ayarlarını değiştirmenize ve sensör durumlarını kontrol etmenize olanak tanır.
"Akıllı Sahneler" özelliği tam olarak ne işe yarar?
Akıllı Sahneler, cihazlarınız arasında otomasyon kuralları belirlemenizi sağlar. Örneğin, bir sıcaklık sensörünün sıcaklık düşüşü algılaması durumunda otomatik olarak ısıtıcının açılması gibi koşullu görevler atayabilirsiniz.
Uygulama güvenlik ve veri gizliliği konusunda hangi sertifikalara sahiptir?
Xiaomi Home uygulaması, Güvenli Dijital Uygulamalar için Kitemark™ Sertifikası aldığını belirtmektedir. Verilerin aktarım sırasında şifrelendiği ve kullanıcıların veri silme talebinde bulunabileceği ifade edilmektedir.
Yeni bir cihazı uygulamaya nasıl ekleyebilirim?
Cihazınızı açtıktan sonra, uygulamadaki "Cihaz Ekle" (+) butonuna dokunarak cihazı otomatik algılatabilir veya cihazın QR kodunu tarayarak ya da listeden manuel olarak seçerek kurulum talimatlarını takip edebilirsiniz.
Mi Home
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 317
- DOSYA BOYUTU 397.4 MB
- Üretici Xiaomi
-
Evinizde akıllı ev cihazlarına sahipseniz, iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Mi Home uygulamasıyla bu cihazları kontrol edebilirsiniz.
⚡ Önemli Bilgiler
- Uygulamanın en güçlü yönlerinden biri, cihazlar arası etkileşim kurarak otomatikleştirilmiş "Akıllı Sahneler" oluşturma yeteneğidir.
- İnternet bağlantınız olduğu sürece, dünyanın neresinde olursanız olun cihazlarınızı uzaktan kontrol etme (açma/kapama, ayar değiştirme) imkanı sunar.
- Xiaomi Home, Xiaomi ve ortak markalarının ürettiği tüm akıllı cihazları (robot süpürgeler, kameralar, lambalar, sensörler, kilitler vb.) tek bir arayüzden yönetmenizi sağlar. Cihaz eklemek için genellikle QR kod tarama veya listeden seçim yöntemleri kullanılır.
Evinizde akıllı ev cihazlarına sahipseniz, iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Mi Home uygulamasıyla bu cihazları kontrol edebilirsiniz.
Xiaomi’nin sunduğu akıllı ev çözümleri ile evde olmasanız bile birçok işlevi uzaktan kontrol edebilmeniz mümkün hale geliyor.
Termostat, aydınlatma, ısıtma ve soğutma ürünleri, sensörler, kapı zili ve güvenlik kamerası gibi cihazları Mi Home uygulamasına ağ üzerinden bağladıktan sonra her nerede olursanız olun, dilediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz.
Mi Home İndir
Işıkları veya ısıtma-soğutma ürünlerini açık bıraktıysanız oturduğunuz yerden cihazları kapatabileceğiniz, evcil hayvanlarınızın ne yaptığını izleyebileceğiniz ve daha birçok işlevi uzaktan yönetim ile kontrol altında tutabileceğiniz Mi Home uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
Uygulama güvenlik ve veri gizliliği konusunda hangi sertifikalara sahiptir?
Xiaomi Home uygulaması, Güvenli Dijital Uygulamalar için Kitemark™ Sertifikası aldığını belirtmektedir. Verilerin aktarım sırasında şifrelendiği ve kullanıcıların veri silme talebinde bulunabileceği ifade edilmektedir.
"Akıllı Sahneler" özelliği tam olarak ne işe yarar?
Akıllı Sahneler, cihazlarınız arasında otomasyon kuralları belirlemenizi sağlar. Örneğin, bir sıcaklık sensörünün sıcaklık düşüşü algılaması durumunda otomatik olarak ısıtıcının açılması gibi koşullu görevler atayabilirsiniz.
Cihazlarımı uzaktayken kontrol edebilir miyim?
Evet. İnternet bağlantınızın olması koşuluyla, uygulama tüm akıllı cihazlarınızı uzaktan açıp kapatmanıza, ayarlarını değiştirmenize ve sensör durumlarını kontrol etmenize olanak tanır.
Uygulama sadece Xiaomi marka cihazları mı destekler?
Uygulama, öncelikle Xiaomi ekosistemindeki tüm cihazları destekler. Ancak, Xiaomi'nin partner markaları ve üçüncü taraf IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazlarından uygulamayla uyumlu olanlar da eklenebilir.
Yeni bir cihazı uygulamaya nasıl ekleyebilirim?
Cihazınızı açtıktan sonra, uygulamadaki "Cihaz Ekle" (+) butonuna dokunarak cihazı otomatik algılatabilir veya cihazın QR kodunu tarayarak ya da listeden manuel olarak seçerek kurulum talimatlarını takip edebilirsiniz.