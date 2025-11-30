Mi Home uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan akıllı ev cihazlarınızı uzaktan yönetebilirsiniz.

4 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Xiaomi Home, Xiaomi ve ortak markalarının ürettiği tüm akıllı cihazları (robot süpürgeler, kameralar, lambalar, sensörler, kilitler vb.) tek bir arayüzden yönetmenizi sağlar.

Uygulamanın en güçlü yönlerinden biri, cihazlar arası etkileşim kurarak otomatikleştirilmiş "Akıllı Sahneler" oluşturma yeteneğidir.

İnternet bağlantınız olduğu sürece, dünyanın neresinde olursanız olun cihazlarınızı uzaktan kontrol etme (açma/kapama, ayar değiştirme) imkanı sunar.

Mi Home APK uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan akıllı ev cihazlarınızı uzaktan yönetebilirsiniz. Günümüzün en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Çinli teknoloji devi Xiaomi yine yüksek ses getirecek projelere imza atmaya devam ediyor. Mi Home adındaki uygulaması ile ev ürünlerini kontrol edebilme fırsatı veren Xiaomi, başarılı bir deneyim sunuyor.

Android ve iOS platformunda düzenli olarak güncellemeler alan mi home apk yükle, uzaktan kontrol sistemi ile günümüzün teknolojisini bir kez daha ortaya koyuyor. Uygulama gelişmiş özellikler sunmaya devam ediyor.

Mi Home APK Özellikleri

Türkçe ve İngilizce dil desteği,

Düzenli güncellemeler,

Ev ürünleri kontrol,

Android ve iOS sürüm,

Uzaktan kontrol,

Evinizde Xiaomi marka akıllı ev ürünleri kullanıyorsanız ve evde yokken de bu cihazları yönetmek istiyorsanız, Mi Home uygulamasını kullanabilirsiniz. Kapı sensörleri, aydınlatma, klima ve ısıtıcılar, termostat, kapı zili, kameralar ve daha birçok cihazı kolayca ekleyebileceğiniz ve çeşitli ayarlarını uzaktan değiştirebileceğiniz Mi Home uygulaması size büyük kolaylık sağlıyor.

Evden çıkmadan aydınlatma ürünlerini açık bıraktıysanız, tasarruf etmek için evden çıkarken ısıtıcı değerlerini düşürdüyseniz ya da evinizi uzaktan izlemek istiyorsanız, bunların hepsini tek bir platform üzerinden yönetmenize izin veren Mi Home uygulamasında ağ üzerinden bağlantı kurmanız yeterli oluyor. Evinizin güvenliğini ve çeşitli ürünlerin yönetimini sağlayabileceğiniz Mi Home uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Mi Home APK İndir

Xiaomi marka ev ürünlerini uzaktan kontrol etmeye yarayan uygulama kullanıcılara pek çok kolaylığı sunuyor. Türkçe ve İngilizce olarak çoklu dil desteğine de sahip olan başarılı uygulama, hem Android hem de iOS platformunda kullanılabiliyor. Pek çok özelliği ücretsiz olarak kullanıcılarına sanan mi home apk milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.