Hayatımızın vazgeçilmezi teknoloji olduğunu artık herkes bilir. Öyle ki arabadan saate kadar tutun her yerde teknoloji kullanılıyor. Fakat teknoloji sadece bilgisayar teknolojisi olarak da algılanmamalı. Öyle ki teknoloji uzun yıllardır gelişiyor ve gelişen teknolojiler evlerimize kadar girdi. Biz de sizler için dünyanın en teknolojik evlerini derledik. Peki dünyanın en teknolojik evleri hangileri? Gelin, yakından bakalım.

Dünyanın En Teknolojik Evleri Hangileri?

Virginia tech - Future home

Chase Maher - Smart home

Kasita modular home

HGTV - Smart home

The verge - Home of the future

Teknoloji deyince aklınıza ne geliyor? Mesela evin konuşması mı? Aslında buna akıllı evden biliyoruz. Teknolojik ev denilince sadece evi konuşması veya uzaktan kontrol edilmesi gelmemeli ki bu artık günümüzde oldukça yaygınlaşmış durumda. Virginia tech - Future home ise 18 parçadan oluşan Lego tarzı bir evdir. Bu sayede istediğiniz gibi evinizi tıpkı bir Lego yapar gibi değiştirebilir ve güncelleyebilirsiniz.

Teknolojik evler arasında tabii ki de her şeyin bir arada bulunması istenmektedir. Bir havuzunun veya sinemasıın olması ya da çok fazla odanın olması değil mi? Teknolojik evler arasına girebilir. İşte tüm bu isteklere cevap veren Chase Maher - Smart home tam tamına 278 metre kareden oluşmaktadır. Şık ve konforlu bir ev arıyorsanız üstüne üstlük teknolojik bir ev arıyorsanız herkesin hayalindeki bu evi tercih edebilirsiniz ya da birçok insan gibi sadece bu yazıyı okumakla da kalabilirsiniz.

Konteynera benzeyen ancak cam yapı'dan oluşan ev, tam anlamıyla kompakt bir yapıya sahiptir. Birden fazla teknolojik aletin içerisinde bulundurduğu Kasita modular home camların şeffaflığını ayarlayabilmekte ve bu sayede kendinizi tamamen gizleyebilir ya da isterseniz manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

Büyük teknolojik aletlerin fazla olması elbette olmazsa olmazlar arasındadır. Ancak yukarıda bahsettiğim üzere bu evleri sadece okumakla kalıyoruz ya da görmekle. Fakat HGTV her sene izleyicilerine akıllı ev hayallerini gerçekleştirmek dedir.

Son dönemlerde ev denilince akla prefabrik evler gelir. Bunun nedeni ise çok çabuk yapılabilmesi ve taşına bilmesidir. The verge - Home of the future çevre dostu ve geleceğin evleri arasında yer alan bir teknolojik evdir.

Bu içeriğimizde sizler için dünyanın en teknolojik evlerini bir araya getirdik.