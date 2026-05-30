Narco Check
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Craftone Games
Narco Check, şüpheli misafirleri yakalamaya çalıştığınız eğlenceli bir simülasyon oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun, sadece yasa dışı ticaret yapmakla kalmayıp, bunun arkasındaki devasa lojistik ağı sıfırdan kurmanızı istiyor.
- Karşınızdaki polis ve federal ajanlar yapay zeka tarafından dinamik olarak yönetiliyor.
- Narco Check, finansal yönetimi çok derin işliyor.
Terk edilmiş havalimanını canlandırmaya çalıştığınız Narco Check oyununda, kaçaklığı durdurmaya ve suçu bitirmeye çalışacaksınız. Dürüst bir devlet memuru olarak çalıştığınız Narco Check oyununda, her türlü paketi incelemeli ve müşterilerden her daim şüphelenmelisiniz.
Her pasaportun bir sırrı sakladığını unutmamalısınız. Belgeleri en ince detayına kadar incelemeli ve seyahat rotalarını sormalısınız.
Oyundaki amacınız, kötü niyetli misafirleri seyahatlerini bitirmeden yakalamaktır. Sahte mühürleri, değiştirilmiş tarihleri ve şüpheli bagajları kontrol edin.
Narco Check, içerikleriyle birlikte oyunculara bağımlılık yapıcı bir deneyim sunmaktadır. Oynanış ve görsel açıdan çok tatmin olmasanız da, suçlu yakalama adı altında eğleneceğinizi temin ederiz.
Narco Check Sistem Gereksinimleri
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64-bit
- İŞLEMCI: Intel Core i5-2500 @ 3,3 GHz (4 CPUs)
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVidia GeForce GTX 1050
Sıkça Sorulan Sorular
Narco Check bir aksiyon/FPS oyunu mu?
Hayır. Narco Check, saf bir aksiyon oyunu değildir. Daha çok bir makro yönetim, strateji ve lojistik simülasyonudur. Haritalar, grafikler, finansal tablolar ve operasyonel kararlar üzerinden ilerleyen taktiksel bir oynanışa sahiptir.
Oyunda farklı senaryolar veya bölgeler var mı?
Evet. Oyunda dünyanın farklı coğrafyalarını (Güney Amerika'nın balta girmemiş ormanlarından Avrupa'nın liman kentlerine kadar) kapsayan, her birinin kendi yasal zorlukları ve coğrafi avantajları olan farklı haritalar ve senaryo modları yer almaktadır.
Kendi adamlarımızı (personelimizi) yönetebiliyor muyuz?
Kesinlikle. Güvenilir kuryeler, sadık muhasebeciler, rüşvetçi avukatlar ve operasyonların güvenliğini sağlayacak korumalar işe alabilirsiniz. Ancak her personelin bir "sadakat" ve "stres" seviyesi vardır; çok fazla baskı altında kalırlarsa sizi polise ihbar edebilirler.
Sistem gereksinimleri yüksek mi?
Strateji ve arayüz odaklı bir oyun olduğu için ekran kartını aşırı yoran bir yapısı yoktur. Orta segment (GTX 1650 / RX 5500 XT seviyesi) bir bilgisayarda ve 8 GB RAM ile oldukça akıcı bir şekilde çalışır.
Türkçe dil desteği mevcut mu?
Evet, oyun arayüz ve metin bazında Türkçe dil desteğiyle çıkış yapmıştır. Finansal tabloları, istihbarat raporlarını ve hukuki/ticari terimleri ana dilinizde rahatça analiz edebilirsiniz.