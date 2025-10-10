CCleaner Nasıl Kurulur? 2025 Adım Adım Resimli Rehber

Bilgisayarınız zamanla yavaşlar, gereksiz dosyalarla dolar ve performansını kaybeder. Tıpkı düzenli bakıma ihtiyaç duyan bir araba gibi dijital dünyamızın merkezi olan bilgisayarlarımızın da periyodik bir temizliğe ihtiyacı vardır. İşte bu noktada CCleaner gibi sistem optimizasyon araçları devreye giriyor.

Bu rehberde CCleaner'ı nasıl kolayca kurabileceğinizi ve bilgisayarınıza nasıl taze bir başlangıç yaptırabileceğinizi adım adım anlatacağız. Hazır mısınız? Öyleyse gelin, modern arayüze ve gelişmiş pek çok özelliğe sahip olan CCleaner'ın tam olarak ne işe yaradığına ve nasıl yükleneceğine yakından göz atalım.

Temel Bilgiler: CCleaner Ne İşe Yarar?

CCleaner, ücretsiz bilgisayar bakım programları arasında yer alıyor. Bu program ile bilgisayarınızdaki geçici dosyaları, tarayıcı geçmişini, sistem hatalarını ve kullanılmayan kayıt defteri girdilerini temizleyerek sistem performansını artırabilirsiniz. Temel amacı, gereksiz dijital artıkları temizleyerek hem disk alanında yer açmak hem de bilgisayarın daha stabil ve hızlı çalışmasını sağlamaktır.

CCleaner Kurulumu Nasıl Yapılır? (Hızlı Başlangıç)

CCleaner 'ın kurulum dosyasını indirin.

'ın kurulum dosyasını indirin. Kurulum dosyasının üzerine çift tıklayın.

"Yükle" butonuna basın.

"Devam" seçeneğini seçin.

Bir tema seçin ve ardından "Devam" butonuna tıklayın.

Son olarak "tarama başlatın" seçeneğine basın.

Adım Adım Detaylı CCleaner Kurulum Rehberi

Kurulumun hızlı özetinden sonra şimdi süreci daha da netleştirelim. Bu bölümde her adımı daha detaylı anlatacağız. Programı indirme anından ilk çalıştırmaya kadar olan tüm aşamaları takip ederek CCleaner'ı bilgisayarınıza en doğru ve güvenli ayarlarla, hatasız bir şekilde kurabileceksiniz.

Adım 1: Kurulum Dosyasını Açma

Resmi siteden indirdiğiniz ccsetup.exe dosyasına çift tıklayın. Karşınıza çıkan ilk ekranda sağ üst köşeden dil seçeneğini Türkçe olarak değiştirin.

Adım 2: Kurulum Sürecini Başlatma

"Yükle" butonuna tıklayın. Bir sonraki adımda uygulamanın neler sunduğuna dair çeşitli bilgiler çıkacak. "Devam" seçeneğini seçerek bir sonraki adıma geçin. Bir tema seçin ve ardından "Devam" butonuna tıklayın. Son olarak "tarama başlatın" seçeneğine basın.

İpucu Kutusu CCleaner'ı ilk kez çalıştırdıktan sonra sol menüdeki "Health Check" özelliğini kullanın. Bu özellik, tek tıkla bilgisayarınızın genel bir analizini yapar ve temizlenmesi gereken temel alanları sizin için otomatik olarak belirler. Yeni başlayanlar için en hızlı ve güvenli başlangıçtır.

Alternatif Yöntemler: Windows'un Kendi Araçları

CCleaner'a alternatif olarak Windows'un kendi bakım araçlarını da kullanabilirsiniz. Windows "Disk Temizleme" (Disk Cleanup) aracı, geçici dosyaları ve sistem artıklarını temizlemek için oldukça etkilidir. Başlat menüsüne "Disk Temizleme" yazarak bu araca kolayca ulaşabilirsiniz.

Sonuç ve Öneriler

CCleaner, bilgisayar bakımını basit ve erişilebilir hâle getiren güçlü bir araçtır. Bu rehberdeki adımları izleyerek programı güvenli bir şekilde kurabilir ve bilgisayarınızın performansını kolayca optimize edebilirsiniz. Özellikle periyodik olarak "Health Check" veya "Custom Clean" özelliklerini kullanarak sisteminizi zinde tutmanızı öneririz.