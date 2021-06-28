Geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtılan Windows 11, pek çok yeni özellikle birlikte geliyor. Öte taraftan Microsoft tarafından yayınlanan PC Health Check uygulaması aracılığı ile bilgisayarlarının uyumluluğunu test eden bazı kullanıcılar, yeni bir bilgisayara sahip olmalarına rağmen Bu Bilgisayar Windows 11'i Çalıştıramaz hatası ile karşı karşıya geliyor. Sizler için oluşturduğumuz bu listemizde Bu Bilgisayar Windows 11'i Çalıştıramaz Hatası ve Çözümü ile karşınızdayız.

24 Haziran 2021 tarihinde tanıtılan Windows 11, yenilenmiş arayüz ve yeniden tasarlanmış uygulamalar başta olmak üzere pek çok yenilikle birlikte geliyor. Örneğin artık Android uygulamalarını bilgisayarınızda çalıştırabilecek, oyun oynarken en güncel ayarlardan yardım alabilecek ya da yenilenmiş çoklu pencere işlevlerinden yardım alabileceksiniz.

Bu Bilgisayar Windows 11'i Çalıştıramaz Hatası Nasıl Çözülür?

Tabii ki Windows 11'in yeni nimetlerinden faydalanabilmek için, uyumlu bir bilgisayara sahip olmanız gerekiyor. Bu noktada, Microsoft tarafından yayınlanan PC Health Check uygulamasını bilgisayarınıza kurarak, cihazınızın yeni işletim sistemine hazır olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Peki ama programı çalıştırdığınızda bilgisayarınızın Windows 11 ile uyumlu olmadığına yönelik hatalar alıyorsanız, ne yapmalısınız? Öncelikli olarak işletim sisteminin minimum gereksinimlerine ve bilgisayarınızın bu gereksinimleri karşılayıp karşılamadığına göz atalım:

Windows 11 Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşlemci: 1 GHz veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, 64-bit işlemci ya da SoC

1 GHz veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, 64-bit işlemci ya da SoC Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 64 GB

64 GB Sistem Üretici Yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme Özellikli

UEFI, Güvenli Önyükleme Özellikli TPM: TPM 2.0

TPM 2.0 Grafik Kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu

WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu Ekran: 9 inç boyut, 720p çözünürlük

Fark etmiş olabileceğiniz üzere Windows 11, önceki Windows sürümlerinin aksine 64-bit CPU ve 64-bit OS gereksinimlerine sahip. Yani 64-bit desteğine sahip bir işlemcininiz yoksa, yeni nesil işletim sistemine yükseltme yapamazsınız. Bunun ötesinde 4 GB RAM, 64 GB depolama birimi ve en az 9 inç boyutunda 720p çözünürlükte bir ekrana sahip olduğunuzdan emin olun.

Yukarıdaki gereksinimleri karşılıyorsanız ve görece yeni bir bilgisayara sahipseniz, aldığınız hatanın TPM 2.0 ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. BIOS üzerinden düzenlenen TPM ayarları, bazı bilgisayarlarda varsayılan olarak kapalı geliyor. Nitekim dünya genelindeki on binlerce kullanıcı, TPM ayarlarından ötürü hatalar almaya devam ediyor. Peki ama bunu nasıl düzeltebilirsiniz?

BIOS TPM Etkinleştirme Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızı BIOS modunda başlatın.

modunda başlatın. Üstteki menüden Security sekmesine giriş yapın.

sekmesine giriş yapın. Change TPM (TCM) State ayarını Enabled olarak düzenleyin.

ayarını olarak düzenleyin. Exit sekmesinden ayarları kaydederek çıkış yapın.

BIOS modunda yaptığınız bu düzenlemelerin ardından TPM'i aktif etmiş oldunuz. Buradaki ayarların isimleri, kullandığınız bilgisayara göre farklılık gösterebilir ancak bu veya buna benzer bir ayar görmelisiniz. Bilgisayarınızı BIOS moduna nasıl alacağınız markadan markaya ve modelden modele farklılık göstereceği için, bu bilgilere burada yer vermiyoruz. Detaylı bilgi için üreticinizden ya da destek forumlarından yardım alabilirsiniz.

BIOS UEFI Etkinleştirme Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızı BIOS modunda başlatın.

modunda başlatın. Üstteki menüden Boot sekmesine giriş yapın.

sekmesine giriş yapın. Boot Mode ayarını UEFI olarak düzenleyin.

ayarını olarak düzenleyin. Exit sekmesinden ayarları kaydederek çıkış yapın.

BIOS modunda yaptığınız bu düzenleme ile, Boot Mode ayarını UEFI olarak düzenlemiş oldunuz. Buradaki ayarların isimleri, kullandığınız bilgisayara göre farklılık gösterebilir ancak bu veya buna benzer bir ayar görmelisiniz. Bilgisayarınızı BIOS modunda başlatmak için gereken ayarları ve kombinasyonları öğrenmek için üreticiden ya da destek forumlarından yardım alabilirsiniz.

BIOS Güvenli Önyükleme Etkinleştirme Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızı BIOS modunda başlatın.

modunda başlatın. Üstteki menüden Boot sekmesine giriş yapın.

sekmesine giriş yapın. Secure Boot ayarını Enabled olarak düzenleyin.

ayarını olarak düzenleyin. Exit sekmesinden ayarları kaydederek çıkış yapın.

BIOS modunda yaptığınız bu düzenleme ile, Secure Boot (Güvenli Önyükleme) ayarını aktif etmiş oldunuz. Buradaki ayarların isimleri, kullandığınız bilgisayara göre farklılık gösterebilir ancak bu veya buna benzer bir ayar görmelisiniz. Bilgisayarınızı BIOS modunda başlatmak için gereken ayarları ve kombinasyonları öğrenmek için üreticiden ya da destek forumlarından yardım alabilirsiniz.

Yaptığınız bu ayarların ardından PC Health Check uygulamasını yeniden başlatın. Artık, her şeyin yolunda olduğunu görmelisiniz. Eğer hata almaya devam ediyorsanız, BIOS'ta yaptığınız düzenlemeleri kaydettiğinizden emin olun. Pek çok kullanıcı değişikliklerden sonra kayıt adımlarını takip etmeyi unutuyor.

Bu adımların ardından hata almaya devam ediyorsanız, tüm gereksinimleri karşıladığınızdan emin olun. PC Health Check uygulamasının halen çok stabil çalışmadığını hatırlatarak, olası durumlarda bilgisayarınızın üreticisinden yardım almayı düşünebilirsiniz.

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