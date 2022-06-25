Popüler mekan arama uygulaması Foursquare’de hesap silme son derece kolay. Farklı mekan keşfetme uygulaması keşfedenler için tek adımda Foursquare ve Swarm hesabı silme işlemini anlatıyoruz.

İlk çıktığı dönem herkesin gittiği mekanları bildirdiği başka bir deyişle check-in yapmak için kullandığı popüler mobil uygulama Foursquare, artık mekan önerisinde bulunuyor. Check-in yapmak isteyen kullanıcılar Swarm uygulamasına yöneldi. Şu anda hem Foursquare hem de Swarm’u kullanan kullanıcıların sayısı oldukça fazla ancak mekan arama ve check-in yapma olarak ikiye bölünmesi veya başka bir sebepten ötürü artık eskisi kadar popüler uygulamalar değiller.

Bu noktada siz de Foursquare ve Swarm hesabınızı tamamen silme kararı veren kullanıcılar arasındaysanız aşağıdaki adımları takip ederek her iki hesabınızı da aynı anda, tek kalemde silebilirsiniz.

Foursquare Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Baştan söylemekte fayda var. Foursquare hesabınızı sildiğiniz vakit eş zamanlı olarak Swarm hesabınızı da silmiş oluyorsunuz. Hesabınızın silinmesiyle birlikte o güne kadar yaptığınız tüm check-in’ler, keşfettiğiniz mekanlar, öneriler ve diğer her şey kalıcı olarak siliniyor. Neler yapmanız gerekiyor aşağıda sizler için listeledik.

Foursqaure uygulamasını açın.

"Ben" kısmına yani profil kısmına gelin.

Sağ üst köşede bulunan üç nokta butonuna basın.

Ayarlar seçeneğine gelin.

Aşağıda bulunan; " Delete My Account " seçeneğine basın.

" seçeneğine basın. E - posta ve şifrenizi girin.

E - posta adresinize doğrulama kodu gelecektir.

Doğrulama kodunu girin.

Daha sonra; " Foursquare ve Swarm 'dan neden ayrılıyorsun?" diye bir soru çıkacaktır.

ve 'dan neden ayrılıyorsun?" diye bir soru çıkacaktır. Soruyu cevaplamadan geçebilirisiniz.

Aşağıda bulunan; "delete account" butonuna basın.

butonuna basın. İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu içeriğimizde Foursquare hesabı nasıl silinir, neler yapmamız gerekiyor? Adım adım anlattık sizler daha önce Foursquare kullandınız mı ya da halen kullanıyor musunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.