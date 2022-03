Need for Speed: Most Wanted Save Dosyası

Need for Speed: Most Wanted bitirilmiş save dosyası ile oyundaki tüm arabaları ve bölümleri hemen açabilirsiniz.

Need for Speed Most Wanted'ın serinin tarihindeki en başarılı oyun olduğu ortada. Hem içerisindeki arabalar, hem de oynanışın çok rahat ve elverişli olması sayesinde bu başarıyı yakalayabilen Most Wanted, aynı zamanda güzel görünen grafiklere ve kaliteli ses öğelerine de sahip. Yayınlandığı dönem milyonlarca kez satan ve başarılı satış rakamlarına imza atan Need for Speed Most Wanted, bünyesinde bulundurduğu birbirinden farklı araçlar ile çok sevildi, çok beğenildi. Bilgisayar platformunda deli gibi satan oyun, serinin en çok sevilen oyunu olarak hala adından söz ettiriyor.

Oyunun yayınlanan save dosyası ile görevleri başarmış olacak, farklı ve kilitli araç modellerini seçerek oyun içerisinde yarışabileceksiniz. Tamamen ücretsiz olarak dağıtılan save dosyası sayesinde oyuncular yapım içerisindeki tüm içeriklere erişebilecek ve sürükleyici yarışlara imza atabilecekler.

Need for Speed Most Wanted Özellikleri

Birbirinden farklı araçlar,

Polis takibi,

Akıcı trafik,

Hasar efektleri,

Kaliteli ses efektleri,

Sürükleyici oynanış

Yapım içerisinde birinden farklı araç modelleri yer alıyor. Oyuncular bu araç modellerini seçebilecek, akıcı trafikte polislere meydan okuyabilecek, polisleri çeşitli tuzaklara çekerek onları etkisiz hale getirebilecekler. Hasar efektleri ile oyunculara sürükleyici anlar sunan başarılı oyun, kaliteli ses efektleri ile yarışları vazgeçilmez bir hale getirecek.

Ancak oyunun oldukça zorlu olması ve uzun bir süreci barındırması arabaların hepsini açmayı biraz sıkıcı hale getirebiliyor. Sizin için hazırladığımız Need for Speed Most Wanted save dosyası sayesinde tüm arabalar ve yollar açık bir şekilde oyununuzu oynamaya devam edebilirsiniz.

Need for Speed: Most Wanted Save Dosyası İndir

Save dosyalarını kurabilmek için tek yapmanız gereken WinRAR kullanarak indirdiğiniz RAR formatlı dosyayı açmak ve içerisindeki cparty adlı klasörü, Belgelerim klasörünüzün altındaki Need for Speed Most Wanted klasörünün içerisine kopyalamak.

Kurulum sırasında sorunlar yaşarsanız elbette onları da bize yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Need for Speed Most Wanted'da en hızlı ve kaliteli arabalara en kısa yoldan ulaşabilmek için bitirilmiş save dosyasını kullanmayı unutmayın.