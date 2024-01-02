No More Room In Hell 2
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 24.41 GB
- Üretici Lever Games, Inc.
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No More Room In Hell 2 ile efsane oyunun devamı geliyor. Zombi avlamaya hazırlanın.
Lever Games, Inc. tarafından geliştirilen ve yayınlanan No More Room In Hell 2, 2024 yılı içerisinde çıkış yapacak. İlk oyun olan No More Room In Hell ücretsiz çok oyunculu korku oyunları denilince akıllara gelen ilk yapımlardan biriydi.
İlk oyunun başarısı çok takdir edildi. Ücretsiz olarak böylesine iyi bir oyunu oynayabilemek oldukça iyiyidi. 2011 yılında çıkan ilk oyundan 13 yıl sonra devamının geliyor olduğunu öğrenmek de epey sevindirici oldu. No More Room In Hell havasını tekrar almak pek çok kişiye iyi gelecektir.
No More Room In Hell 2; FPS, korku ve aksiyon türlerinin başarılı bir birleşimidir diyebiliriz. İlk oyunun yaptığı her şeyi daha iyi yapmaya çalışan No More Room In Hell 2 erken erişim olarak piyasaya çıkacak.
No More Room In Hell 2 İndir
Siz de hemen No More Room In Hell 2 indirin ve zombi vurmaya başlayın. Gelişmiş grafikler ve oynanış ile No More Room In Hell deneyimini bir üst seviyeye çıkarın.
No More Room In Hell 2 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-4460 or AMD FX-6300 ya da daha iyisi
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R7 260x 2GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
- *Steam istemcisi, 1 Ocak 2024'ten itibaren yalnızca Windows 10 ve üstünü destekleyecektir.