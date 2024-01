No More Room In Hell 2

No More Room In Hell 2 ile efsane oyunun devamı geliyor. Zombi avlamaya hazırlanın.

Kemal Tavus - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Lever Games, Inc. tarafından geliştirilen ve yayınlanan No More Room In Hell 2, 2024 yılı içerisinde çıkış yapacak. İlk oyun olan No More Room In Hell ücretsiz çok oyunculu korku oyunları denilince akıllara gelen ilk yapımlardan biriydi.

İlk oyunun başarısı çok takdir edildi. Ücretsiz olarak böylesine iyi bir oyunu oynayabilemek oldukça iyiyidi. 2011 yılında çıkan ilk oyundan 13 yıl sonra devamının geliyor olduğunu öğrenmek de epey sevindirici oldu. No More Room In Hell havasını tekrar almak pek çok kişiye iyi gelecektir.

No More Room In Hell 2; FPS, korku ve aksiyon türlerinin başarılı bir birleşimidir diyebiliriz. İlk oyunun yaptığı her şeyi daha iyi yapmaya çalışan No More Room In Hell 2 erken erişim olarak piyasaya çıkacak.

No More Room In Hell 2 İndir

Siz de hemen No More Room In Hell 2 indirin ve zombi vurmaya başlayın. Gelişmiş grafikler ve oynanış ile No More Room In Hell deneyimini bir üst seviyeye çıkarın.

No More Room In Hell 2 Sistem Gereksinimleri