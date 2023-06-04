Silent Hill 2 Remake Sistem Gereksinimleri Neler?

Silent Hill 2 Remake sistem gereksinimleri, tüm dünya çapında oldukça popüler olan serinin yeni oyunu oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, söz konusu yapımı sorunsuz oynamak için en az hangi donanım bileşenleri gerekiyor?

Korku oyunları oynamaktan keyif alan biriyseniz, KONAMI’nin en sevilen korku oyunlarından biri olan Silent Hill 2’yi yeniden ele alıyor oluşu sizi heyecanlandırmış olabilir. Tabii ki, Silent Hill 2 Remake oyununu oynayabilmek için öncelikle sistem gereksinimlerine göz atmanız gerekiyor.

Silent Hill 2 Remake Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit işlemci

Windows 10 64-bit işlemci İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 3 3300X

Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 3 3300X RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 veya NVIDIA GeForce GTX 1080

AMD Radeon RX 5700 veya NVIDIA GeForce GTX 1080 DirectX: Sürüm 12

Silent Hill 2 Remake oyununu minimum ayarlarda oynayabilmek için bilgisayarda en az Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 3 3300X işlemci olması gerekiyor. Ekran kartı olarak ise AMD Radeon RX 5700 ya da NVIDIA GeForce GTX 1080’e ihtiyaç duyuluyor.

Silent Hill 2 Remake Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11 64-bit işlemci

Windows 10/11 64-bit işlemci İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600X RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 2080 RTX veya AMD Radeon 6800XT

NVIDIA GeForce 2080 RTX veya AMD Radeon 6800XT DirectX: Sürüm 12

Önerilen sistem gereksinimlerine göre oyunu en yüksek ayarlarda oynamak için bilgisayarınızda işlemci olarak en az Intel Core i7-8700K ya da AMD Ryzen 5 3600X olması gerekiyor. Oyun 16 GB RAM istemesinin yanı sıra ekran kartı olarak ise NVIDIA GeForce 2080 RTX ya da AMD Radeon 6800X istiyor.

Silent Hill 2 Remake Kaç GB?

Serinin en iyisi olarak övülen psikolojik hayatta kalma-korku oyununu bilgisayara yükleyebilmek için 50 GB kullanılabilir alana ihtiyaç var. Eğer bu alana sahip değilseniz kurulum başarısız olacaktır.

Artık kullanmadığınız programları kaldırmak ve bilgisayarınızda daha fazla yer açmak için Windows'un kendi aracını kullanabilirsiniz. Daha kapsamlı bir şekilde yer açmak isterseniz ise program kaldırma araçlarını tercih edebilirsiniz.

Silent Hill 2 Remake Oyunu Konusu

Ölen eşinden bir mektup alan James, onu bir kez daha görme umuduyla onunla pek çok anıyı paylaştığı bir yere gidiyor: Silent Hill. Orada, gölün yanında eşine ürkütücü derecede benzeyen bir kadın buluyor ve hikaye burdan başlıyor.

Silent Hill 2 Remake Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Oyuna Steam sayfası açılmış olsa da henüz oyunun tam çıkış tarhi ve fiyatlandırması ne yazık ki belli değil. Oyunun başlangıçta sadece PC ve PS5 için çıkış yapacağı da belirtildi

Silent Hill 2 Remake Fragmanı

Bu yazımızda Silent Hill 2 Remake kaç GB sorusu dahil olmak üzere pek çok soruyu yanıtladık. Silent Hill 2 Remake’i bilgisayarınız kaldırıyor mu? Oyunu hangi ayarlarda oynayabiliyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.