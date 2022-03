Not Defteri+ pratik bir not alma uygulamasıdır

Not Defteri+ kullanıcılara not alma konusunda pratik ve kullanışlı bir çözüm sunan bunun yanında çizim yapabilme imkanı da tanıyan bir not defteri uygulaması.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir uygulama olan Not Defteri+ ile klasik not alma işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Sanal klavye kullanarak alacağınız notlarla alışveriş listeleri oluşturabilir, önemli şifre, telefon ve bilgileri kaydedbilirsiniz. Not Defteri+ sanal klavyenin yanısıra eliniz ile çizim yaparak da not almanızı ve hatta çeşitli şekiller ve resimler çizmenizi mümkün kılıyor.

Not Defteri+ ile yazı yazarken veya çizim yaparken kullanacağımız kalemin rengini belirleyebiliyoruz. Çizim işlemleri için özel olarak tükenmez kalem veya işaret kalemi seçeneklerinden birini tercih edebiliriz. Çizgi kalınlığını belirleyebilmemiz de mümkün. Sanal klavye ile metin girişi yaparken yazı tipini değiştirebilirsiniz. Not Defteri+ farklı kağıt şablonları da sunuyor ve bu sayede daha kişiselleştirilmiş bir not alma deneyimi veriyor.

Not Defteri+ ile aldığınız notları isim veya tarihe göre listeleyebilir ve aradığınız notlara daha kolay ulaşabilirsiniz. Uygulama özel notlarınızı şifre ile koruma altına almanıza olanak sağlıyor. Not Defteri+ ile aldığınız notları uygulama içerisinden e-posta aracılığıyla paylaşabilir veya fotoğraf galerinize kaydedebilirsiniz.