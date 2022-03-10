Windows Not Defteri uygulamasından esinlenilmiş alternatif bir not defteri programıdır.

Burak Konuralp - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows Not defterinden esinlenilerek yapılmış olan bu Not Defteri programı işinize çok yarayacak. Kullanım arayüzü değiştirilerek daha eğlenceli bir şekile sokulmuş olan Not Defteri programı aynı zamanda Yazı Rengi Değiştirmenize olanak tanıyor! Uygulama üzerinde dilediğiniz kadar not alabilir, önemli bilgileri kaydedebilir ve ücretsiz olarak saklayabilirsiniz. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan uygulama Windows ve Android platformu için yayınlandı.

Program kurulum gerektirmeden sisteminizde çalışabilmekte ve pek fazla yer kaplamamaktadır. Program ile aynı zamanda .txt uzantılı dosyalarıda sorunsuz çalıştırabilirsiniz.

Not: Program antivirüs yazılımı ile taratılmış olup herhangi bir virüs yada reklam yazılımına rastlanılmamıştır.