Not Defteri
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 187,093
- DOSYA BOYUTU 0.44 MB
- Üretici TürkMac
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Windows Not Defteri uygulamasından esinlenilmiş alternatif bir not defteri programıdır.
Windows Not defterinden esinlenilerek yapılmış olan bu Not Defteri programı işinize çok yarayacak. Kullanım arayüzü değiştirilerek daha eğlenceli bir şekile sokulmuş olan Not Defteri programı aynı zamanda Yazı Rengi Değiştirmenize olanak tanıyor! Uygulama üzerinde dilediğiniz kadar not alabilir, önemli bilgileri kaydedebilir ve ücretsiz olarak saklayabilirsiniz. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan uygulama Windows ve Android platformu için yayınlandı.
Program kurulum gerektirmeden sisteminizde çalışabilmekte ve pek fazla yer kaplamamaktadır. Program ile aynı zamanda .txt uzantılı dosyalarıda sorunsuz çalıştırabilirsiniz.
Not: Program antivirüs yazılımı ile taratılmış olup herhangi bir virüs yada reklam yazılımına rastlanılmamıştır.
Not Defteri+
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,553
- Üretici TürkMac
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Not Defteri+ pratik bir not alma uygulamasıdır
Not Defteri+ kullanıcılara not alma konusunda pratik ve kullanışlı bir çözüm sunan bunun yanında çizim yapabilme imkanı da tanıyan bir not defteri uygulaması.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir uygulama olan Not Defteri+ ile klasik not alma işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Sanal klavye kullanarak alacağınız notlarla alışveriş listeleri oluşturabilir, önemli şifre, telefon ve bilgileri kaydedbilirsiniz. Not Defteri+ sanal klavyenin yanısıra eliniz ile çizim yaparak da not almanızı ve hatta çeşitli şekiller ve resimler çizmenizi mümkün kılıyor.
Not Defteri+ ile yazı yazarken veya çizim yaparken kullanacağımız kalemin rengini belirleyebiliyoruz. Çizim işlemleri için özel olarak tükenmez kalem veya işaret kalemi seçeneklerinden birini tercih edebiliriz. Çizgi kalınlığını belirleyebilmemiz de mümkün. Sanal klavye ile metin girişi yaparken yazı tipini değiştirebilirsiniz. Not Defteri+ farklı kağıt şablonları da sunuyor ve bu sayede daha kişiselleştirilmiş bir not alma deneyimi veriyor.
Not Defteri+ ile aldığınız notları isim veya tarihe göre listeleyebilir ve aradığınız notlara daha kolay ulaşabilirsiniz. Uygulama özel notlarınızı şifre ile koruma altına almanıza olanak sağlıyor. Not Defteri+ ile aldığınız notları uygulama içerisinden e-posta aracılığıyla paylaşabilir veya fotoğraf galerinize kaydedebilirsiniz.