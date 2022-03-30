RAR Dosyasının Şifresi Nasıl Kırılır?

RAR şifresi kırma nasıl yapılır? Birkaç yıl önce parola eklediğiniz RAR dosyasının şifresini hatırlamıyorsanız endişelenmenize gerek yok. Söz konusu dosyayı açabilmeniz için birçok yöntem mevcut.

Parola eklediğiniz bir RAR dosyasının şifresini unuttuysanız şifreli RAR dosyasını açmanın bir yolu olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Bu, pek çok kişi tarafından sorulan oldukça zor bir soru. İnternette bazı kişiler söz konusu dosyaların şifrelerinin kırılabileceğini söylerken bazıları ise bunun imkânsız olduğunu ileri sürer.

Teknolojinin gelişmesi ile beraber şifreli dosyaların kırılabilmesi mümkün hale geldi. Eğer şifresini unuttuğunuz bir dosya varsa bu dosyayı açabilmenizin birkaç yolu bulunuyor. Bu yöntemler kullanım kolaylığı ve verimlilik açısından farklılık gösterir.

Hazırladığımız rehberde yer alan yöntemlere göz atabilir ve mevcut durumunuza en uygun yöntemi seçebilirsiniz. Yöntemi seçtikten sonra talimatları sırası ile takip ederek dosyanızın şifresini kırabilirsiniz. Bu yöntemlerin yüzde 100 işe yaramadığını belirtelim. Bazı durumlarda bazı şifreler kırılamayabilir.

RAR Şifresi Kırma Nasıl Yapılır?

Üçüncü parti uygulama kullanarak şifre kırma

Çevrim içi hizmet kullanarak şifre kırma

Not defteri kullanarak şifre kırma

Dosyanın şifresini tahmin etme

Aylar veya yıllar önce oluşturduğunuz RAR dosyasının parolasını unuttuysanız endişelenmenize gerek yok. Dosyasının parolasını kırmanın birden fazla yolu mevcut. Yukarıda şifre kırma yöntemleri sıraladık. Bu yöntemleri nasıl uygulanacağına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Üçüncü Parti Uygulama Kullanarak Şifre Kırma

RAR Password Cracker

Advanced Archive Password Recovery

Ultimate ZIP Cracker

Şifresini unuttuğunuz dosyaya erişebilmek için üçüncü parti uygulama kullanabilirsiniz. Günümüzde RAR Password Cracker, Advanced Archive Password Recovery ve Ultimate ZIP Cracker dahil olmak üzere pek çok şifre kırma programı bulunuyor. Bu programlar sayesinde erişemediğiniz RAR dosyasını kolaylıkla açabilirsiniz.

RAR Password Cracker

Çok başarılı bir arayüze sahip olan RAR Password Cracker, unuttuğunuz şifreleri kolay bir şekilde kırabilmenize olanak tanır. Programın içerisinde sözlük ve listeleme olmak üzere iki farklı yöntem mevcut. Bu sayede belirlediğiniz aralıklarda ya da listelerde şifre denemeleri yapabilir ve doğru şifreye erişebilirsiniz.

Advanced Archive Password Recovery

ZIP ve RAR uzantılı arşivlerin şifrelerini kırabilen Advanced Archive Password Recovery isimli programda ZIP/PKZip/WinZip, RAR/WinRAR, ARJ/WinARJ ve ACE/WinACE'in tüm versiyonları desteklenir.

4 GB'ın üzerindeki arşivleri de destekleyen program, şifre kırma işlemini istediğiniz zaman duraklatabilir ve daha sonra kaldığınız yerden devam ettirebilirsiniz. Bu işlev, özellikle ani bir işi çıkan kullanıcılar için oldukça kullanışlı. Program, kullanıcıların kendi dilindeki şifreleri kırabilmesi için sözlük yükleyebilme imkânı sunar.

Ultimate ZIP Cracker

Brute Force yöntemini olabildiğince hızlı yapmak için akıllı optimizasyon algoritmaları kullanan Ultimate ZIP Cracker, çok kolay bir kullanıma sahip. Parolayı aramak için 214 bini aşkın kelimeden oluşan sözlüğü kullanabilirsiniz.

Farklı durum kombinasyonları ve kelime değişiklikleri mevcut. Belirli bir tarih aralığı için şifre dizeleri oluşturmak için 5 binden fazla tarih formatı kullanan programda özelleştirilmiş arama da bulunuyor. Bu, şifrenin bir kısmını hatırlayan kişiler için oldukça kullanışlı. Şifrenin hatırlanan kısmı programa girilebilir ve böylece şifre kırma süreci daha kolay hale getirilir.

2. Çevrim Içi Hizmet Kullanarak Şifre Kırma

Password Online Recovery sitesine girin.

"Upload your encrypted file" butonuna tıklayın.

Şifreli dosyayı seçin.

E-posta adresinizi girin.

"Send" butonuna basın ve talimatları izleyin.

Bilgisayarınızın depolama alanında yeterli boş alan yoksa veya kişisel nedenlerden ötürü herhangi bir program yüklemek istemeyebilirsiniz. Böyle bir durumda çevrim içi bir hizmet kullanabilirsiniz. Password Online Recovery, bu konuda en popüler hizmetlerden bir tanesi. Bu hizmet, güçlü şifrelere sahip olan dosyaları kurtarma garantisi vermez.

İlk olarak hizmetin internet sitesini ziyaret edin. Sayfayı açtıktan sonra "Upload your encrypted file" butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden şifresini kırmak istediğiniz dosyayı seçin.

Dosyayı sisteme yükledikten sonra karşınıza yeni bir sayfa çıkacak. Açtığınız sayfada yer alan kutucuklara e-posta adresinizi girmeniz gerekiyor. Daha sonra "Send" butonuna basın ve talimatları izleyin.

İşlem tamamlandığında e-posta ile bilgilendirileceksiniz. Parolanız başarılı bir şekilde kırıldığında şifreyi görüntüleyebilmeniz için belirli bir ücret ödemeniz gerekir. Ödeme işleminin ardından dosyanın parolasını görebilirsiniz.

Dosyanızda hassas bilgiler yer alıyorsa bu yöntemi kullanmanızı önermeyiz çünkü herhangi bir siber saldırı sonucunda dosyalarınız ele geçirilebilir. Dolayısıyla özel bilgiler içeren dosyalar için listedeki diğer yöntemleri kullanabilirsiniz.

3 Not Defteri Kullanarak Şifre Kırma

RAR dosyasına sağ tıklayın.

"Birlikte aç" seçeneğine tıklayın.

"Başka bir uygulama seç" yazısına tıklayın.

Not Defteri’ni seçin.

"Ctrl + F" kısayolunu kullanın.

Ûtà kelimesini 5^3tà’ ile değiştirin.

‘IžCO kelimesini ise IžCO ile değiştirin.

Not Defteri, şifresini unuttuğunuz dosyaya erişebilmenizi sağlar fakat bu, her RAR dosyası için geçerli değil. Bu yöntemi uygulayabilmek için ilk olarak dosyaya sağ tıklayın. Bu işlemin ardından bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Birlikte aç" seçeneğini seçin.

Söz konusu seçeneği seçtikten hemen sonra "Başka bir uygulama seç" yazısına tıklamanız gerekiyor. Açılan liste üzerinden Not Defteri’ni seçin. Böylelikle RAR dosyası Not Defteri üzerinden açılmış olacak. Ctrl + F klavye kısayolunu kullanın. Ûtà kelimesini 5^3tà’ ile değiştirirken ‘IžCO kelimesini ise IžCO ile değiştirin.

4. Dosyanın Şifresini Tahmin Etme

Parolasını unuttuğunuz dosyayı açabilmenin bir yöntemi daha bulunuyor fakat bu yol, oldukça uzun sürebilir. Dosyanın şifresini tahmin ederek kırabilirsiniz. Eğer sürekli olarak kullandığınız birçok şifre varsa hepsini deneyin.

Bu yazıda şifresi unutulan RAR dosyalarına nasıl erişilebileceğini açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.