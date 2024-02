Notlarınızı Tutabileceğiniz Microsoft OneNote Özellikleri Nelerdir?

İlk kez 19 Kasım 2003 tarihinde yayınlanan Microsoft OneNote, en iyi not alma araçları içerisinde yer alıyor. Okul, iş, günlük yaşam gibi birçok alanda kullanılabilir. Kullanımı kolay olan Microsoft’un dijital not defteriyle video, ses, metin, görsel, el yazısı ve birçok multimedya öğeleriyle notlar oluşturabilirsiniz.

Microsoft OneNote'de yalnızca notlar oluşturulmaz. Aynı zamanda notların düzenlenmesi ve depolanmasına da yardımcıdır. Microsoft OneNote ile oluşturulan notlar; projeler, kişisel düşünceler, araştırma malzemeleri, toplantı notları gibi birçok amaç için kullanılabilir.

Microsoft OneNote Özellikleri

Microsoft OneNote özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Ekip Çalışması Yapma

Microsoft’un dijital not defteri sayesinde ekiplerinizle projelerinizi sağlıklı şekilde yürütebilirsiniz. Kullanıcılar araç üzerinden oluşturdukları notları başkalarıyla paylaşabilir. Ekiplere gerçek zamanlı olarak beraber çalışma imkanı sunar. Toplantı, proje gibi birçok hususta işbirliği yapmayı da sağlar.

2. Çizim Araçları ve El Yazısını Kullanma

Dijital not defteri, dokunmatik ekrana sahip cihazlarda hem el yazısı hem de çizim yapmak için kalem araçları sunuyor. Kullanıcılar, bu araçtan yararlanarak notları çizerek ve yazarak kişiselleştirebilirler. Önemli noktaların vurgulanması için yazma ve çizme işlemi yapılabilir.

3. Esnek Not Alma

Microsoft OneNote ile kullanıcılar; herhangi bir sayfaya istedikleri şekilde video, yazı, ses, resim ekleyebilirler. Böylelikle kullanıcılar fikir ve düşüncelerini özgürce belirtmiş olacak.

4. Etiketleme Yapma

Dijital not defteri aracı üzerinde tutulan notlar etiketlenebilir. Notların kolayca bulunması için etiketlemenin yanı sıra düzenlemede yapılabilir.

5. Çapraz Platformları Senkronize Etme

Microsoft’un dijital not defteri; web tarayıcılar, Windows, Android, macOS ve iOS’a özel uygulamalar sunuyor. Böylelikle kullanıcılar, araçtaki notlara herhangi bir cihazdan ulaşabilmek için senkronize edilirler.

6. Düzen Oluşturma

Araç üzerinde oluşturulan notlar, sayfalar ve bölümler şeklinde düzenlenebilir. Kullanıcılar, notlarını proje ve konulara göre sıralayıp yönetirler.

7. Notları İstenilen Dillere Çevirme

İş, okul ve birçok alanda çoklu dil önemli hale geldi. Kullanıcılar, farklı dillerde oluşturulan metinleri istedikleri dillere çevirerek iletişim probleminin önüne geçebilirler.

Microsoft OneNote Nasıl Kullanılır?

Microsoft OneNote kullanımı için şu adımlar takip edilmelidir;

İlk olarak Microsoft OneNote hesabı yoksa hesap açılmalıdır. Hesabı olanlar oturumu açıp diğer adıma geçmelidir.

Hesaba giriş yapıldıktan sonra ekranın sol kısmındaki “+Yeni Bölüm” butonuna tıklanmalıdır.

Daha önce oluşturulan sayfa ya da bölümleri incelemek içinde ekranın solundaki sayfa ya da bölümler seçilmelidir.

Ekranın sol tarafında yer alan bölüm veya sayfa alanına sağ tıklayıp yeni ad yazılmalıdır.

Araç üzerinde oluşturulan notları görüntülemek için “Görünüm > Gezinti Bölmeleri” alanı seçilir. Kullanıcılar burada diledikleri notları seçebilir.

Farklı bir not defterinin açılması içinde öncelikle “Not Defterlerini Göster” seçeneğine tıklanır. Açılmak istenen not defterine tıklanır. Ancak kullanıcı listede olmayan not defterini seçmek isteyebilir. Bunun içinde “Diğer Not Defterleri” seçeneğine tıklanır.

Microsoft OneNote’in özelleştirilmesi içinde “Ayarlar ve Daha Fazlası” butonu seçilir. Hemen akabinde de “Ayarlar > Seçenekler” butonuna tıklanır.