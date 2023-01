Not Defteri Kullanarak Verimliliğinizi Nasıl Artırırsınız?

Not defteri kullanarak verimliliği arttırma yöntemleri neler? Bu yazıda çoğu kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız. Hazırladığımız rehberde bulunan yöntemler, verimliliğinizin artmasına yardımcı olabilir.

Günlük hayatımızda yaptığımız ya da yapacağımızı işlerin bir listesini tutmak, zaman çizelgesini ayarlamak ve düzene koyabilmek için neredeyse tonlarca program ve uygulama var. Ancak sadece basit bir not defteri dosyasını kullanarak da son derece verimli planlar yapabilir, işlerinizi yoluna koyabilirsiniz.

Mobil cihazlarınıza ya da bilgisayarlarınıza yükleyeceğiniz uygulama ve programların çoğu arkada çalışmaya devam ederek zaman içinde cihazlarınızda verimliliği düşürebiliyor. Bazı yazılımlar kullanıcının kafasını karıştırabiliyor ve her hangi bir kolaylık da sağlamıyorlar. Not defteri dosyalrının akıllıca kullanımı bu gibi sorunları ortadan kaldırabiliyor.

Not Defteri Kullanarak Verimliliği Arttırma Yolları

Günlük tutun.

Yapılacaklar listesini not defteri dosyalarında tutun.

Tamamlanmış görevler listesi oluşturun.

Haftalık iş planınızı not defteri ile düzenleyin.

Toplantılarda kullanın.

Düzgün klasörleme sistemi kullanın.

Günlük Tutun

Not defteri dosyası kullanmanın faydalarından biri, bunları bilgisayarınızda tutabilmeniz. Bu dosyalar her hangi bir şekilde başka programlara entegre olarak gizliliğinizi bulut ortamlarda paylaşmanıza olanak vermiyor.

Üstelik kullanımları son derece kolay. Her sabah bir not defteri dosyası açarak üzerine tarih attıktan sonra gününüzü saat saat buraya programlayabilirsiniz. Daha sonra aynı dosyaya geri dönüp planlarınızı değiştirebilir ya da güncelleyebilirsiniz. "Yeni Metin Belgesi" seçeneği bilgisayarınızda dururken neden bunu kullanmayasınız ki.

Yapılacaklar Listesini Not Defteri Dosyalarında Tutun

Belirli bir planlama yapısı kurarak yapılacaklar listesi tutabilirsiniz. Örneğin yapılacakların önemini 1-2-3 gibi sıralayarak nerede, saat kaçta, kiminle ya da adres ve iletişim bilgileri gibi bir dizini kolaylıkla oluşturarak kaydedebilirsiniz.

Daha sonra bu dosyaya geri dönerek listenizdeki değişikleri kontrol edebilirsiniz. Bunun için not defterinde bulunan "Düzen" sekmesinden "Saat/Tarih" kısmını seçerek daha düzenli kayıtlar yaratabilirsiniz.

Tamamlanmış Görevler Listesi Oluşturun

Yapılacak işler dosyanızın hemen yanına bir tamamlanan işler dosyası açmak ve buraya bitirdiğiniz işleri diğer dosyadan kopyala yapıştır yöntemiyle aktararak düzenli bir iş takip sistemi geliştirmek de mümkün.

Bu şekilde iki dosyayı karşılaştırdığınızda günün ne kadar verimli geçtiğini, işleri zamanında tamamlayıp tamamlamadığınıza dair küçük analizleri de yapabilirsiniz. Her gün yaptığınız işleri tamamlamaya çalışırken nelerin ters gittiğini ve hangi görevleri, neden tamamlayamadığınıza dair notları da bu listeye ekleyebilirsiniz.

Böylelikle geleceğe yönelik rutin işlerinizde, meydana gelmesi muhtemel engelleri de önceden bilerek planınızı buna göre yapmanız mümkün olabilir.

Haftalık İş Planınızı Not Defteri ile Düzenleyin

Detaylı bir iş takip ve planlama programı kullanıyor olsanız dahi, not defteri dosyalarını hemen açarak tüm haftaya hızlıca göz atabilmeniz mümkün. Haftalık planlarınızı not defteri dosyalarında saklıyor olmanızın güzel yanlarından biri yine kendinizi kontrol edebilmeniz.

Haftalık plana ne kadar uyup uymadığınızı anında kontrol ederek planlarınızı değiştirmenizi sağlayabilir.

Toplantılarda Kullanın

İş yerinizde yapılan toplantılarda ana başlıkları not almak için not defteri dosyaları mükemmel bir araç. Anında hızla not alabilir daha sonra bunları düzenlerken toplantının ana başlıklarını gözden geçirebilirsiniz.

Sadece toplantılarda değil, aklınıza gelen her önemli fikri yine bir not defteri dosyasına saklayabilir, zamanı geldiğinde fikirlerinizin üzerinden geçebilirsiniz.

Düzgün Klasörleme Sistemi Kullanın

Not defteri dosyalarınızı bu şekilde kullanırken, birer klasör açmanız ve doğru isimlendirmeniz gerekecek, böylelikle son derece düzenli tek tıklamaya ulaşabileceğiniz bir sistem oluşturabilirsiniz.

Bu yazıda not defteri kullanarak verimliliğin nasıl arttırılabileceğini açıkladık. Mobil cihazınız üzerinden not almanızı sağlayabilecek hizmetlerin hangileri olduğunu merak ediyorsanız en iyi not alma uygulamaları listesine göz atabilirsiniz.