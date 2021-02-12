Notagenda: Takvim ve Not Uygulamalarına Yerli Çözüm

Günümüzde akıllı telefonlarda ya da tabletlerde kullanılan ajanda ve takvim uygulamalarının çoğu zaman yetersiz kaldığını söyleyebiliriz. Eğer siz de akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde kullanabileceğiniz kapsamlı bir takvim ve not alma uygulaması arıyorsanız, Notagenda ile tanışmanızın tam zamanı olabilir.

Notagenda Nedir?

Notagenda mobil cihazlardaki not alma ve takvim kullanımını başarılı bir şekilde entegre eden yeni bir uygulama olarak öne çıkıyor. Mobil cihazlarda kullanılabilen ajanda uygulamalarının eksikliklerinin tespit edilmesi ile geliştirilmeye başlanan bu uygulama, kullanıcılara benzersiz özellikler sunuyor. Bu arada söylemeden geçmeyelim: Notagenda baba ve oğul olmak üzere iki bağımsız Türk geliştirici tarafından geliştirildi.

Takvimde gezinirken istediğiniz bir güne, istediğiniz notları alabilmek ister miydiniz? Notagende ile kullanıcılar, takvimde istedikleri bir günü seçerek o güne not alabiliyor ve aldıkları tüm notları takvim sayfasından gün gün görüntüleyebiliyorlar.

Eğer ihtiyaç duyarsanız, bu notları bugünden geçmişe ya da bugünden geleceğe şeklinde sıralamanız da mümkün. Biraz dağınık çalıştığınızı düşünüyorsanız, uygulama içerisinde notları birleştirme özelliği de tam size göre olabilir.

Tabii ki kişisel notlarınız, kişisel kalmalıdır. Bu noktada Notagenda ile dahili olarak sunulan parola koruma sistemi, notlarınızı üçüncü kişilerden koruyabilmenize imkan sunuyor.

Notagenda Özellikleri Neler?

Kategori Yan Barı

Kopya Sepeti

Not Birleştirebilme

Takvimde Gezinirken Not Alabilme

Takvim Sayfasından Notları Görüntüleyebilme

Notlara Hatırlatıcı Ekleyebilme

Notları Geçmişe / Geleceğe Yönelik Sıralama

Not Renklendirme

Parola Koruması

Dahili Tarayıcı

Düz Not Haricinde Görev Notu ve Hesaplama Notu

Kopya Sepeti

Notagenda ile sunulan bir diğer benzersiz özellik de "Kopya Sepeti". Bu özellik farklı platformlar ve uygulamalar arasında metin kopyalama işlemini kolaylaştırmak ve telefonda yazı yazarken ya da çalışırken yaşanan zorlukları ortadan kaldırmak amacı ile geliştirilen bir özellik.

Örneğin internet tarayıcısında gezinirken bir metni (ya da linki) seçip paylaşmak istediğinizde, Notagenda iki farklı seçenek sunuyor: Bunlardan ilki bu metni herhangi bir nota dahil etmek iken, bir diğeri ise bu metni Kopya Sepeti'ne atmak.

Bu şekilde, eğer isterseniz, metni bu sepete bırakabiliyorsunuz. Daha sonrasında uygulamayı açtığınızda bu sepete tek tıkla ulaşabiliyor ve bunları dilediğiniz gibi sıralayabiliyorsunuz. Yani almak istediğiniz notları, tarayıcıdan ya da başka bir uygulamadan çıkmadan alabiliyorsunuz.

Notagenda ayrıca not ekranı içinde, uygulamadan çıkmadan internete erişmenizi sağlayan gömülü bir tarayıcıya sahip. Notunuzla ilişkili bir bilgiyi internette aramak istediğinizde uygulamayı terk etmenize gerek yok: Dahili tarayıcıda seçtiğiniz her metni tek tıkla kopya sepetine atabiliyorsunuz.

Kategori Yan Barı

Notagenda'nın diğer uygulamalardan sıyrıldığı bir diğer özellik de Kategori Yan Barı olabilir. Kullanıcıların oluşturdukları kategorilere ve klasörlere bir kaydırma ile ulaşabilmelerini sağlayan bu özellik, bu barda bir kategori seçtiğinizde o kategoriye ait tüm notları görüntüleyebilmenizi sağlıyor. Aynı zamanda yeni not alma butonuna bastığınızda da o kategoriye ait bir not alabiliyorsunuz.

Ayrıca notları kategorilendirmenin bir diğer yolu da, notları renklendirme seçeneği. Not alırken notunuzu istediğiniz renkte renklendirebilir ve aynı renkteki notların bir küme haline gelmesini sağlayabilirsiniz.

Tabii notları aramanın ya da sıralandırmanın tek yolu bunlar da değil. Kullanıcılar belirli tarih aralıklarını seçerek de gelişmiş sıralama filtrelendirmelerini kullanabiliyor.

Notagenda şu an için sadece Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılabiliyor ancak yakın bir zamanda iOS için de kullanıma sunulacak.