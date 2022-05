Notebook - Take Notes, Sync

Notebook - Take Notes, Sync ücretsiz olarak yayınlanan bir not tutma uygulamasıdır.

Doğukan Çağlakpınar - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Microsoft Store üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan uygulamalar arasına katılan Notebook - Take Notes, Sync geniş kitlelere ulaşıyor. Hem bilgisayar hem de mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanan Notebook - Take Notes, Sync indir kullanıcılarına basit ve sade bir yapıda not tutma fırsatı veriyor.

Android ve iOS platformunda milyonlarca kez indirilen başarılı not tutma uygulaması günümüzde de Windows kullanıcıları tarafından indirilmeye başlandı. Zoho Corp tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Notebook - Take Notes, Sync detaylı not tutma özelliği ile kullanıcılarını tatmin ediyor. Notlara tüm cihazlardan ulaşma fırsatı da veren ücretsiz uygulama, başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor.

Notebook - Take Notes, Sync Özellikleri

Not al,

Dosya ekle,

Kontrol listeleri,

Eskiz oluşturma,

Ses kaydetme,

Cihazlar arası senkronizasyon,

Ücretsiz,

Reklamsız,

Akıllı kartlar,

Kullanıcılarına cihazlar arasında senkronizasyon sunan Notebook - Take Notes, Sync günümüzün en gelişmiş not tutma uygulamalarından bir tanesidir. Kullanıcılar uygulama sayesinde notlar tutabilecek, kontrol listeleri oluşturabilecek, sesler kaydedebilecek ve tüm notlara farklı cihazlardan erişebilecekler. Tamamen ücretsiz bir kullanıma ev sahipliği yapan uygulama, basit bir yapıya sahip. Önemli anları yakalayarak not tutabileceğiniz uygulama da tasarımda oldukça şık bir yapıya sahip.

Akıllı kartlar ile önemli anları yakalama fırsatı da veren yapım, özel fotoğraflı notlar tutmaya da fırsat veriyor. Kontrol listeleri ile görevleri takip etme fırsatı da veren ücretsiz not tutma uygulaması günümüzde İngilizce dil desteği eşliğinde kullanılabiliyor. Uygulama ile tuttuğunuz notları şifreleyebilir ve başkalarının ulaşmasını da engelleyebilirsiniz.

Notebook - Take Notes, Sync İndir

Windows platformu için Microsoft Store üzerinde yayınlanan Notebook - Take Notes, Sync indir, günümüzde mobil platformda da milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Uygulama düzenli olarak çeşitli güncellemeler ile yeni özelliklere kavuşturulmaya devam ediliyor. Uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.