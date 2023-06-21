Instagram Notes Nedir? Nasıl Paylaşım Yapılır?

Instagram Notes, kullanıcıların düşüncelerini paylaşabileceği bir özellik olarak yakın geçmişte belirli kullanıcılara açıldı. Bu özellik, kaybolan kısa metin mesajlarının yakın arkadaş ve takip edilen kişilerle paylaşılmasını sağlıyor.

“Not” paylaşıldıktan sonra 24 saat seçilen arkadaşın gelen kutusunun başında görülüyor. Aynı zamanda paylaşılan nota, karşı taraf direkt yanıt verip sohbeti başlatabiliyor. Instagram Notes sayesinde sevdiğiniz arkadaşınızla hafta sonunu nasıl geçirdiğinizi hızlıca paylaşabilirsiniz.

Instagram Notlar Nedir?

Instagram Notlar, diğer kişilerin gelen kutusunun en üst tarafında yer alan kısa gönderi ve mesajlardır. DM bölümünde yer alan Notlar, hesap sahibinin fotoğrafı ve simgesi üzerinde konumlanan düşünce balonudur.

Kullanıcı kendi yayınladığı notu “notes” bölümünde görüntüleyebilir. Aynı şekilde takipçiler ve “Yakın Arkadaş” listesi de yayınlanan notları görüntüleyebilir. Hesap sahibi notu dilediği kişilerin görmeyeceği şekilde yayınlayabilir.

Intagram Notes, metin ve emojilerden oluşabilir. Ayrıca maksimum 60 karakterden oluşması gerekiyor. Tamamen özelleştirilebildiği için kullanıcı dilediği gibi ifadeler kullanabilir.

Instagram Notes’da Nasıl Paylaşım Yapılır?

İlk olarak Instagram’da DM gelen kutusuna giriş yapınız.

Ekranın sol üst tarafında “Profil Fotoğrafı”, “Arkadaşlar” ve “Not Gönderen Diğer Takipçiler” yer alır.

Mesaj ve durumun oluşturulması için “+” işaretine tıklanmalıdır.

En fazla 60 karakterden oluşan not yazılır. Not, 60 karakterden az da olabilir. 24 saat sonra yazılan not otomatik olarak silinir.

Takipçiler ve arkadaşlar tarafından paylaşılan notlara tıklanarak onlara cevap verilebilir.

Instagram Notes Özelliği Nasıl Kapatılır?

Instagram’da gelen kutunuzda görünen notlardan bıkmış olabilirsiniz. Özellikle de bazı kişilerin notunu hiç görmek istemeyebilirsiniz. Böyle durumlarda sessize alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sessize alma sayesinde dilediğiniz kişilerin notlarını gizleyebilirsiniz.

Instagram Notes özelliği kapatma işleminin gerçekleştiğinden karşı tarafın haberi olmaz. İstemediğiniz kişinin notuna dokunup basılı tutunuz. Daha sonra “Notların Sesini Kapat” sekmesine tıklayıp işlemi onaylayınız.

Intagram Notlar, hesap sahiplerinin düşüncelerini paylaşabileceği ve arkadaşlarının da neler yaptığını gördüğü bir özelliktir. Kullanıcılar akıllarından geçenleri bu özellik sayesinde paylaşabilir. İnsanlara sosyal medya üzerinden kendini ifade etmenin en iyi yoludur.

Sıkça Sorulan Sorular

Instagram Notes ile ilgili sıkça sorulan soruları ve cevaplarını sizler için derledik.

1. Instagram Notes Kısmı Nerede?

Instagram Notes kısmı, DM bölümünde konuşan balon şeklinde konumlanmıştır.

2. Instagram Notes Özelliği Gitti mi?

Özellik hala Instagram’ın DM bölümünde görüntülenebiliyor. Dolayısıyla gitti mi sorusuna "Hayır" şeklinde yanıt verebiliriz.

3. Instagram Notları Nasıl Görebilirim?

Instagram’ın DM kısmına giriş yaptıktan sonra görebilirsiniz. DM kısmında konumlanan konuşan balon şeklindeki alanlar Instagram kullanıcılarının oluşturduğu notlardır. Ancak özellik yine tüm Instagram kullanıcılarında aktif değil.