NVIDIA G-SYNC Nedir? Nasıl Sorunsuz Oyun Sağlıyor?

Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi NVIDIA tarafından piyasaya sunulan G-SYNC, monitör yenileme hızını GPU kare hızıyla eşleştiriyor. NVIDIA G-SYNC teknolojisi sayesinde monitör ve ekran kartı eşzamanlı olarak çalışıyor. Dolayısıyla bu gelişmiş teknoloji, 3D oyun ve uygulamalarda görüntü yırtılmalarının önüne geçip takılmaları minimuma indiriyor. Aynı zamanda oyunlarda giriş ötelemelerini minimuma indirip keyifli ve hızlı bir oyun deneyimi sunuyor. Peki, NVIDIA G-SYNC nedir?

NVIDIA G-SYNC Oyunlarda Nasıl Avantajlar Sunuyor?

Oyunlarda rakipsiz performans sunan çok yüksek yenileme hızına sahip olan NVIDIA G-SYNC teknolojisinin sunduğu avantajlar şöyle sıralanabilir;

Geleneksel monitörlerden farklı olarak G-SYNC teknolojisine sahip monitörlerin renk yelpazesi çok geniştir.

360 Hz’ye kadar çıkabilen ekran yenileme hızları; çarpıcı görüntü kalitesi, yerleşik e-spor modu ve çok yüksek tepki süresi özelliklerinden oluşuyor.

GPU’nun değişen hızına hemen uyum sağlar. Aynı zamanda sınırsız frekans aralığı, en yüksek yenileme hızları ve en düşük gecikme süresinden oluşuyor. Tüm bu özellikler sayesinde oyun görüntülerinde takılma ve titreme gibi olumsuz durumlarında önüne geçilir.

DCI-P3 renk gamını destekleyen G-SYNC teknolojiler, yumuşak kalitelerde çok gerçekçi renk üretimini destekler.

Tam ekran modundaki oyunlarda nasılsa masaüstündeki bir pencere üzerinde çalışan 3B oyunlarda kopmadan ve sorunsuzca çalıştırılabilir.

Oyuncular tarafından talep edilen ekrandaki eylemler ve klavye komutları arasında gecikme

NVIDIA G-SYNC için Gereksinimler

NVIDIA G-SYNC teknolojisinden yararlanmak için oyun ve uygulamalarda uyumluluk aranır. G-SYNC uyumlu ekranların çalıştırılması için NVIDIA Pascal sınıfı GPU’lar ya da daha sonraki sürüm gerekir. G-SYNC teknolojisi destekli ekranlarda NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ya da sonraki sürüm GPU, Quadro GPU, Kepler sınıfındaki GPU’lar kullanılabilir.

G-SYNC uyumlu ekranlarda OS gerekliliği için Windows 10 ya da bir sonraki Windows işletim sistemine ihtiyaç duyulur. G-SYNC ekranlarda OS gerekliliği içinse Windows 7 veya sonraki Windows işletim sistemleri olmalıdır. Ancak G-SYNC teknolojisi pencere içerisindeki uygulamalarda kullanıldığı takdirde mutlaka “Masaüstü Pencere Yöneticisi” devre dışı bırakılmalıdır.