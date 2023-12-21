Panasonic Toughbook 40 Özellikleri ve Fiyatı

Panasonic Toughbook 40, askeriye gibi alanlarda kullanılmak üzere tasarlanan dünyanın en sağlam notebook diyebiliriz. Tamamen kompozit malzemelerle kaplı olduğu için hem darbe hem de düşmelere karşı çok dayanıklıdır.

Notebookun sağlamlığı, tasarımıyla da net olarak kanıtlandı. Özellikle “Military Standart 810H” belgesine sahiptir. Bu yazımızda FPS oyunları ve savaş filmlerinde çok görülen kalın şekilde tasarlanan dünyanın en sağlam notebookunun özelliklerini sizler için ele aldık.

Panasonic Toughbook 40 Özellikleri

Modüler yapıya sahip olan Panasonic Toughbook 40, farklı koşullarda çalışabiliyor. Askeri standartlara MIL-STD-810H’e uygun olarak geliştirilen bu notebook, aynı zamanda IP66 sertifikasına sahiptir.

IP66 sertifikası, cihazın tamamen suya daldırıldığında ve basınçlı suda hiçbir zarar görmemesini ifade ediyor. Düşme, darbe gibi durumlara karşı dayanıklı olmasının yanı sıra aşırı sıcak ve soğuk ortamlara da çok dayanıklıdır. Ayrıca toza ve yağmur suyuna karşısı da dayanıklı olduğu test edilmiştir.

Dayanıklı malzemelerle tasarlanan notebook, magnezyum alaşımlı kasasıyla da dikkat çekiyor. Dünyanın en sağlam notebooku, ortalama 3 kg ağırlığındadır. Ağır olmasına rağmen taşıması problem değil. Çünkü alt tarafında tutma yer var. Tutma yeri sayesinde notebook, çanta gibi taşınabilir.

Modüler özellikteki Panasonic Toughbook 40 notebooka harddiskler, yedek bataryalar ve SSD’ler kolayca takılıp çıkarılır. Bahsettiğimiz notebookun diğer özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

İşletim sistemi: Windows 11 Pro

İşlemci: Intel Core i5 1145G7 vPro

Ekran boyutu: 14 inç

SSD: 512 GB

Bellek (RAM): 16 GB

Grafik İşlemci: Intel Iris Xe Graphics

Panasonic Toughbook 40, 14 inç 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü ve dokunmatik özellikli ekrana sahiptir. Ekranın bu özelliklere sahip olması kullanıcıya büyük kolaylık sağlıyor.

Özellikle notebook kullanıcıları, yüksek ve zorlu arazi koşullarda mouse, klavye gibi donanımlarla uğraşmak zorunda kalmayacak. Notebookun dokunmatiği eldivenleri de kolayca algılayabiliyor. Bu sebeple koruyucu elbiselerle çalışan kişilerin eldivenlerini çıkarmasına gerek yoktur.

Dünyanın en sağlam notebookunun 6500 mAh’lık bataryası var. Cihazda tek batarya takılı olduğunda 18 saat, çift batarya takıldığındaysa 36 saate kadar pil ömrü bulunuyor.

2 batarya tam doldurulduğunda yaklaşık 1 gün 20 saat gidiyor. Etkileyici bataryasının yanı sıra net görüntüler sunan 5MP çözünürlüklü kamerası da dikkat çekiyor.

Kızılötesi görüş özelliğine sahip olduğu içinde karanlık ortamlarda da yüksek kalitede görüntüler sunuyor. Hoparlörleri de zorlu hava koşullarında sesleri net ve yüksek olarak dışarıya aktarıyor.

Dünyanın en sağlam notebooku, içerisindeki bilgileri şifreleme ve yüz tanıma kilidi gibi güvenlik özelliklerinden oluşuyor. Bu da notebooktan bilgilerin kopyalanması ve çalınması gibi durumların önüne geçiyor.

Intel Core i5-1145G7 işlemciden gücünü alan notebook, 16 GB RAM ve 512GB SSD’den oluşuyor. Panasonic Toughbook 40’ın Core i7-1185G7 işlemci seçeneği de bulunuyor. Ayrıca 64GB’a kadar RAM ve 1TB’a kadar da SSD yükseltme seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Askeri amaçlı olarak tasarlanan bu notebookun F8 tuşuna “ghost mode” özelliği entegre edilmiştir. Bu özellik, notebookun tüm ekranını kapatıp sahadaki notebook kullanan askerin ekran ışığından dolayı fark edilmesi engellenmiş oluyor. Notebook, GPS ve uydu bağlantılarına mükemmel şekilde erişim sağlayabiliyor.

Panasonic Toughbook 40 Fiyatı

Windows 11 Pro’nun yüklü olarak sunulduğu Panasonic Toughbook 40’ta bazı uygulamalar yüklüdür. Bu uygulamalar, birtakım donanımların kontrolünü sağlayan Panasonic’e ait uygulamalardır.

Tüm uygulamalara “Panasonic PC Setting Utility” üzerinden ulaşılıyor. Panasonic PC Setting Utility’de barkod emülatörü, kamera, gece modu, aydınlatma gibi birçok özellik yer alıyor.

Klavye üzerinde konumlanan 4 adet programlanabilir tuşun ayarı da Panasonic PC Setting Utility’den ayarlanıyor. Dünyanın en sağlam notebooku Panasonic Toughbook 40’ın fiyatı 207.337,76 TL’dir.