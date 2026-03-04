O2Jam: The Beginning, popüler ritim sanatçılarını içerisinde barındıran bir müzik oyunudur. Ritimlere ayak uydurun, bölümleri başarıyla tamamlayın ve sıralama tablosunda yükselmeye çalışın!

Berkcan Aktürk - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, serinin köklerine sadık kalarak 7 tuşlu (7-key) ve 4 tuşlu (4-key) not düşme mekaniklerini modern bir arayüzle birleştirir.

Başlangıçta 500'den fazla şarkıyla sunulan oyun; Pop, K-Pop, Rock ve Klasik müzik remikslerini içeren devasa bir seçkiye sahiptir.

Oyuncular, oyun içindeki performanslarını etkileyen veya sadece estetik amaçlı olan çeşitli skinler ve avatarlar açabilirler.

SuperTurbine Technology tarafından geliştirilen O2Jam: The Beginning, ritim tabanlı bir müzik oyunudur. İnanılmaz zor ritimlerle karşılaşacağınız bu oyunda, karşıdan gelen notalara doğru zamanda dokunmalı ve tüm şarkıyı tamamlamalısınız.

Daha çok mobil platformlarda karşılaştığımız bu tür oyunlar, zorluğu ve uzunluğuyla ön plana çıkıyor. Son 22 yılda 200 milyon oyuncu tarafından tercih edilen O2Jam serisi, 13 şubat 2026 tarihi ile birlikte Steam'deki yerini almıştı. Nostaljik klasiklerden yeni hitlere, birçok şarkıyı içerisinde barındıran O2Jam: The Beginning'de ritim aksiyonunu sonuna kadar yaşayacaksınız.

Eğer kendinizi iyi buluyorsanız, küresel çapta sıralama sistemine dahil olabilir ve puan kasmaya başlayabilirsiniz. Lakin bu sefer eğlence için değil, büyük bir dikkatle puan kazanmak için oynamalısınız.

O2Jam: The Beginning İndir

Klasikleşen şarkıların yanı sıra yeni şarkılar sürekli oyuna eklenmektedir. Brandy, Warak, Pory ve Memme gibi dünya çapındaki bazı ritim sanatçıları da O2Jam'de bulunuyor. Geliştiriciler, tam sürümüne kadar kütüphanesini genişleteceğinin bilgisini verdi.

Ritim oyunlarını seven oyuncular için harika bir seçenek olan O2Jam: The Beginning'i indirin ve siz de dünya çapındaki ritim oyuncularına karşı meydan okuyun!

O2Jam: The Beginning Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64-bit

İŞLEMCI: Intel Core i3 or equivalent AMD

BELLEK: 4 GB RAM

EKRAN KARTI: Intel HD Graphics 4000 / NVIDIA GeForce GT 630 / AMD Radeon HD 6570

DIRECTX: Sürüm 11

AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı

DEPOLAMA: 2 GB kullanılabilir alan