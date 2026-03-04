O2Jam: The Beginning
O2Jam: The Beginning, popüler ritim sanatçılarını içerisinde barındıran bir müzik oyunudur. Ritimlere ayak uydurun, bölümleri başarıyla tamamlayın ve sıralama tablosunda yükselmeye çalışın!
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun, serinin köklerine sadık kalarak 7 tuşlu (7-key) ve 4 tuşlu (4-key) not düşme mekaniklerini modern bir arayüzle birleştirir.
- Başlangıçta 500'den fazla şarkıyla sunulan oyun; Pop, K-Pop, Rock ve Klasik müzik remikslerini içeren devasa bir seçkiye sahiptir.
- Oyuncular, oyun içindeki performanslarını etkileyen veya sadece estetik amaçlı olan çeşitli skinler ve avatarlar açabilirler.
SuperTurbine Technology tarafından geliştirilen O2Jam: The Beginning, ritim tabanlı bir müzik oyunudur. İnanılmaz zor ritimlerle karşılaşacağınız bu oyunda, karşıdan gelen notalara doğru zamanda dokunmalı ve tüm şarkıyı tamamlamalısınız.
Daha çok mobil platformlarda karşılaştığımız bu tür oyunlar, zorluğu ve uzunluğuyla ön plana çıkıyor. Son 22 yılda 200 milyon oyuncu tarafından tercih edilen O2Jam serisi, 13 şubat 2026 tarihi ile birlikte Steam'deki yerini almıştı. Nostaljik klasiklerden yeni hitlere, birçok şarkıyı içerisinde barındıran O2Jam: The Beginning'de ritim aksiyonunu sonuna kadar yaşayacaksınız.
Eğer kendinizi iyi buluyorsanız, küresel çapta sıralama sistemine dahil olabilir ve puan kasmaya başlayabilirsiniz. Lakin bu sefer eğlence için değil, büyük bir dikkatle puan kazanmak için oynamalısınız.
O2Jam: The Beginning İndir
Klasikleşen şarkıların yanı sıra yeni şarkılar sürekli oyuna eklenmektedir. Brandy, Warak, Pory ve Memme gibi dünya çapındaki bazı ritim sanatçıları da O2Jam'de bulunuyor. Geliştiriciler, tam sürümüne kadar kütüphanesini genişleteceğinin bilgisini verdi.
Ritim oyunlarını seven oyuncular için harika bir seçenek olan O2Jam: The Beginning'i indirin ve siz de dünya çapındaki ritim oyuncularına karşı meydan okuyun!
O2Jam: The Beginning Sistem Gereksinimleri
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64-bit
- İŞLEMCI: Intel Core i3 or equivalent AMD
- BELLEK: 4 GB RAM
- EKRAN KARTI: Intel HD Graphics 4000 / NVIDIA GeForce GT 630 / AMD Radeon HD 6570
- DIRECTX: Sürüm 11
- AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı
- DEPOLAMA: 2 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunun fiyatlandırma modeli nedir?
Oyun genellikle "Oynaması Ücretsiz" (Free-to-Play) modelindedir. Temel şarkı paketi ücretsiz olarak sunulurken, belirli popüler parçalar veya özel kostümler için uygulama içi satın alım (DLC veya oyun içi para birimi) gerekebilir.
Çok oyunculu (Multiplayer) modu var mı?
Evet, oyunun çevrimiçi lobi sistemi sayesinde dünya genelindeki diğer oyuncularla eş zamanlı olarak yarışabilir, liderlik tablolarında (Ranked Mode) üst sıralara çıkmaya çalışabilirsiniz.
O2Jam Steam Deck üzerinde çalışıyor mu?
Evet, oyun Steam Deck ile uyumlu çalışacak şekilde optimize edilmiştir. Dokunmatik ekran veya fiziksel butonlar kullanılarak taşınabilir modda akıcı bir şekilde oynanabilir.
Kendi şarkılarımı oyuna ekleyebilir miyim?
O2Jam - The Beginning şu an için resmi olarak dışarıdan şarkı ekleme (Custom Song) desteği sunmamaktadır. Ancak geliştiriciler topluluk geri bildirimlerine göre düzenli olarak yeni içerik paketleri yayınlamaktadır.
O2Jam Sistem gereksinimleri nedir?
Oyun düşük sistem dostudur. Akıcı bir deneyim için 8 GB RAM ve GTX 1050 / RX 560 seviyesinde bir ekran kartı yeterlidir. Tepki süresinin (latency) önemli olduğu bir tür olduğu için yüksek tazeleme hızına (Hz) sahip monitörler önerilir.