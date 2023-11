Gelmiş Geçmiş Tüm The Elder Scrolls Oyunları

En uzun soluklu RPG serilerinden biri olan The Elder Scrolls serisi 1994 yılından beri hayatımızda. Pek çok kişiyi RPG janrı ile tanıştıran oyun olan The Elder Scrolls serisi koca bir külliyat. Yıllar içerisinde pek çok The Elder Scrolls oyunu piyasaya sürüldü. Seri ile alakalı bilgi almak isteyen kişiler için de tüm ana The Elder Scrolls oyunlarını kapsayan bir liste hazırlamak istedik.

Yıllar içerisinde pek çok The Elder Scrolls oyunu çıkış yaptı. Bazıları irili ufaklı oyunlardı. Pek çoğu ise serinin ana hatlarını oluşturuyordu. Gelin sizler için tek tek The Elder Scrolls oyunlarından bahsedelim.

Ana The Elder Scrolls Oyunları

The Elder Scrolls: Arena (1994)

The Elder Scrolls II: Daggerfall (1996)

The Elder Scrolls III: Morrowind (2002)

The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006)

The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

The Elder Scrolls Online (2014)

The Elder Scrolls VI (Duyurulacak)

The Elder Scrolls: Arena (1994)

İlk The Elder Scrolls oyunu elbette büyük bir etki yarattı. O dönemin şartlarına göre eşsiz bir oyun olan The Elder Scrolls: Arena maalesef günümüzde oldukça eski gözüküyor. Retro oyun severlerin günümüzde bile hala oynamak için can attıkları bu oyun 2022 tarihinde Steam’e geldi.

Steam’e gelişi ile birlikte anılarımızı tekrar canlandıran bu oyun The Elder Scrolls oyunları içerisinde oldukça önemli bir yere sahip. İlk oyunun başarısı, uzun yıllar boyu devam edecek bir serinin ilk yapı taşı olmuştu.

MS-DOS platformu için tasarlanan The Elder Scrolls: Arena, 90’lı yollara damgasını vurdu.

The Elder Scrolls II: Daggerfall (1996)

İlk oyunun başarısından sonra, 2 yılın ardından The Elder Scrolls II: Daggerfall piyasaya sürüldü. İlk oyundan bile daha iyi olan The Elder Scrolls II: Daggerfall çok geniş ve büyük bir oyundu. Hem bakımdan ilk oyunun üzerine koyan Daggerfall etkileyici bir yapımdı.

Hikaye olarak da daha ilgi çekici olan The Elder Scrolls II: Daggerfall serinin lore’unun genişlemesine de yardımcı oldu.

The Elder Scrolls III: Morrowind (2002)

The Elder Scrolls oyunları içerisinde belki de en büyük sıçramayı 3. oyun yaptı. The Elder Scrolls III: Morrowind 2002 yılında piyasaya sürüldü ve tüm dünyanın RPG’lere karşı bakışı değişti. Gerçek anlamda 3 boyutlu bir oyun olan The Elder Scrolls III: Morrowind ile artık tüm harita üzerinde özgürce dolaşabiliyorduk.

3 boyutlu bir The Elder Scrolls oyunu elbette büyük bir etki yarattı. Pek çok kişi için hala The Elder Scrolls III: Morrowind serinin en iyi oyunlardan biri olarak gösterilir. Serinin sonraki oyunları Morrowind’in üzerine inşa edilmiştir desek haksız sayılmayız herhalde.

Dövüş sistemi olarak da çok daha zevkli bir oyundu. Öyle ki 3. boyuta geçilince dövüşler de ekstra keyifli olmuştu. Yıllar sonra çıkacak olan The Elder Scrolls Online’ın bile Morrowind adında bir ek paketi çıkış yaptı.

The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006)

4. oyun Oblivion ile birlikte artık çok daha modern ve iyi gözüken bir yapım ile karşı karşıya kaldık. İnanılmaz derin hikayesi, akılda kalıcı NPC’leri, keyifli dövüş sistemi ve karakter çeşitliliği ile gönlümüzde taht kurmuş olan Oblivion en iyi The Elder Scrolls oyunlarından bir tanesi.

Günümüzde bile hala keyifle oynanabilen bir oyun olan The Elder Scrolls IV: Oblivion biraz yaşlanmış olsa da iyi bir RPG deneyimi sunma konusunda sizi hüsrana uğratmayacaktır.

The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

Geldik ortalığı yıkan oyuna. The Elder Scrolls serisinin yapımcısı ve yayıncısı olan Bethesda’nın ortaya çıkardığı en iyi iş olan Skyrim oyun dünyasına adını altın harflerle yazdırdı. Bir video oyunu klasiği olan Skyrim milyonlarca sattı. Hemen hemen her platformda oynanabilen Skyrim 10 yılı aşkın bir süredir hayatımızda ve halen on binlerce oyuncu tarafından oynanıyor.

Uğuruna binlerce farklı mod üretilen, sürekli gündemde kalmayı başaran ve yeni çıkış yapan tüm cihazlara defalarca kez çıkış yapmış olan Skyrim bugün bile hala geliştiricisine epey para kazandırıyor.

The Elder Scrolls serisini tüm dünyaya duyuran ve pek çok kişinin ilk kez bu seriyi deneyimlemesine imkan sağlayan oyun hiç şüphesiz Skyrim’dir. Yıllara meydan okuyan oynanışı, muhteşem yan görevleri, benzersiz dünyası ile The Elder Scrolls V: Skyrim gelmiş geçmiş en iyi RPG’lerden bir tanesi.

The Elder Scrolls Online (2014)

The Elder Scrolls Online ile birlikte artık bu güzel seri MMORPG olarak da deneyimlenebiliyor. Oldukça keyifli bir MMORPG olan The Elder Scrolls Online pek çok ek paket ile aktif oyuncu sayısını yıllar içerisinde korumayı başardı.

High Isle, Blackwood, Greymoor, Elsweyr, Summerset ve Morrowind gibi pek çok ek pakete sahip olan bu oyun MMORPG severlerin muhakkak oynaması gereken bir yapım. The Elder Scrolls oyunları içerisindeki en büyük oyun olan The Elder Scrolls Online, bu seriye doyamayanlar için ideal bir yapım.

The Elder Scrolls VI (Duyurulacak)

The Elder Scrolls VI duyuruldu ancak hakkında bildiğimiz şeyler neredeyse bir hiç. Sadece bir logo ile duyurulan The Elder Scrolls VI sahiden yapılıyor mu yoksa proje aşamasında mı o bile bilinmiyor. Son zamanlarda Bethesda, 2023 yılında çıkardıkları uzay oyunu Starfield ile uğraşmakla meşguller. Muhtemelen Starfield da Skyrim gibi yıllar içerisinde pek çok DLC’ye kavuşacak.

Hal böyle olduğundan, yapımcı Bethesda The Elder Scrolls VI ile alakalı elle tutulur hiçbir şey paylaşmadı. Şu an için The Elder Scrolls VI’yı sabırla beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok.

Dikkat Çeken Diğer The Elder Scrolls Oyunları

The Elder Scrolls: Legends (2017)

The Elder Scrolls: Blades (2020)

Tabii ki pek çok büyük serinin yan oyunları da vardır. The Elder Scrolls’un da ana oyunları haricinde birkaç yan oyunu bulunmakta. İrili ufaklı pek çok The Elder Scrolls oyunu mobil platformlara çıkış yaptı. Pek çoğu unutuldu gitti. Unutulan The Elder Scrolls oyunlarının aksine 2 oyun adından söz ettirmeyi başardı.

Bu oyunlardan bir tanesi 2017 yılında çıkış yapan The Elder Scrolls: Legends’tır. Pek çok markanın kendine ait bir kart oyunu oluyor. The Elder Scrolls gibi büyük ve köklü bir markanın da kendine ait bir kart oyunu olacak elbette. Ücretsiz olarak oynayabildiğiniz bu kart oyunu tahmin edilebileceği üzere bol miktarda The Elder Scrolls karakteri içeriyor.

Özellikle The Elder Scrolls evrenine hakim olan oyuncuların daha fazla keyif alabileceği bu yapım kart oyunu severlerin göz atması gereken bir oyun. Kart oyunlarına ve The Elder Scrolls oyunlarına ilginiz varsa The Elder Scrolls: Legends’a bir bakın.

Diğer öne çıkan oyun ise 2020 yılında mobil cihazlar için geliştirlen The Elder Scrolls: Blades’tir. Mobil cihazlarda oynayabileceğiniz en iyi The Elder Scrolls oyunlarından biri olan bu yapım epey dikkat çekici. Görsel olarak Skyrim’i andıran bu oyun epey dikkat çekti. Sıkı bir The Elder Scrolls fanıysanız bu mobil oyunu telefonunuzda bulundurmak isteyebilirsiniz.

The Elder Scrolls oyunları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin en sevdiğiniz The Elder Scrolls oyunları hangisi? Bir sonraki The Elder Scrolls oyunundan beklentiniz nedir? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.