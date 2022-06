The Godfather Oyuncuları ve Konusu

The Godfather oyuncuları kimlerden oluşuyor, konusu nedir? Bu yazıda vizyona girdiği tarihten itibaren dünya genelinde çok fazla kişi tarafından oldukça beğenilen filme dair merak edilen soruları yanıtlayacağız. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve başarılı yapım hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

1972 yılında vizyona giren The Godfather (Baba), dünya çapında milyonlarca kişi tarafından oldukça beğenildi. Uzun yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeye devam eden Baba filmi şu anda IMDb en iyi 250 film listesinin ikinci sırasında konumlanıyor. Başarılı yapım daha önce bu listenin ilk sırasında bulunuyordu.

Kült filmler arasında yerini alan film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo dallarında Oscar ödülüne layık görüldü. Elbette filmin başarıları bunlarla sınırlı değil. Kongre Kütüphanesi, 1990 yılında Baba filminin Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Film Arşivi'nde korunmasına karar verdi.

Bu zamana kadar oldukça büyük başarın altına imza atan Baba filmini henüz izlemediyseniz, kafanızda bazı soru işaretleri olabilir. Bu soruların başında Baba oyuncuları, karakterleri ve konusu gelebilir. Hazırladığımız rehberde filme ilişkin merak edilen soruları yanıtlayacağız.

The Godfather Oyuncuları ve Karakterleri Listesi

Marlon Brando (Don Vito Corleone)

Al Pacino (Michael)

James Caan (Sonny)

Diane Keaton (Kay Adams)

Richard S. Castellano (Pete Clemenza)

Robert Duvall (Tom Hagen)

Sterling Hayden (Mark McCluskey)

John Marley (Jack Woltz)

Richard Conte (Barzini)

Al Lettieri (Sollozzo)

Abe Vigoda (Tessio)

Talia Shire (Connie)

Gianni Russo (Carlo)

John Cazale (Fredo)

Rudy Bond (Cuneo)

Al Martino (Johhny Fontane)

Morgana King (Carmela Corleone)

Lenny Montana (Luca Brasi)

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından oldukça büyük beğeni toplayan The Godfather adlı yapımda pek çok başarılı isim yer alıyor. Peki, çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan filmin oyuncuları kimlerden oluşuyor?

Dram ve suç ögelerini içeren Baba filminin oyuncu kadrosunda Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Diane Keaton, Richard S. Castellano, Robert Duvall, Sterling Hayden, John Marley, Richard Conte, Al Lettieri, Abe Vigoda, Talia Shire, Gianni Russo ve John Cazale dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.

Film kariyerine 1950 yapımı The Men ile başlayan Marlon Brando, bu zamana kadar çok fazla sayıda yapımda yer aldı. Yirminci yüzyılın en önemli oyuncularından bir tanesi olan Brando, yer aldığı yapımlarda çok başarılı bir oyunculuk performansı sergiledi. Bu yapımlar arasında The Godfather da yer alıyor.

Marlon Brando Baba filminde Don Vito Corleone karakterini canlandırdı. Brando, bu rol sayesinde En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülünün sahibi oldu. Don Vito Corleone’nin karısı olan Carmela Corleone karakterini ise Morgana King canlandırdı.

Baba filminde Michael karakterini canlandıran ve çok iyi bir oyunculuk performansı sergileyen Al Pacino, bu zamana kadar 1999 yılında vizyona giren The Insider (Köstebek), 2007 yapımı Ocean's Thirteen, 2015 yılında vizyona giren Danny Collins, 2017 yapımı Hangman dahil olmak üzere çok sayıda yapımda yer aldı.

Özellikle The Godfather filmi ile beraber dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan James Caan, Sonny karakterini canlandırdı. Caan, söz konusu yapımdaki rolü sayesinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü’ne layık görüldü.

Oyunculuk kariyerine tiyatro ile adım atan Diane Keaton, tıpkı James Caan gibi özellikle The Godfather filmi ile dünya çapında çok fazla sayıda kişi tarafından tanındı. Bu zamana kadar pek çok yapımın oyuncu kadrosunda yer alan Keaton, Baba filminde Kay Adams karakterini canlandırdı.

Richard S. Castellano, Pete Clemenza karakterini canlandırırken bu zamana kadar çok fazla sayıda filmde yer alan Robert Duvall ise Tom Hagen karakterini canlandırdı. Castellano, özellikle Pete Clemenza rolüyle tüm dünyada tanındı.

Bu zamana kadar 1982 yapımı The Blue and the Gray, 1981 yılında vizyona giren Venom, 1981 yapımı Gas ve 1980 yılında vizyona giren The Starlost: The Beginning dahil olmak üzere çok sayıda yapımda yer alan Sterling Hayden, Baba filminde Mark McCluskey karakterini canlandırdı.

John Marley, Jack Woltz karakterini canlandırırken Richard Conte ise Barzini karakterini canlandırdı. Al Lettieri, Sollozzo rolüyle dünya genelinde tanınırken Abe Vigoda ise Tessio rolüyle tanındı. Vito Corleone'nin kızı Connie’yi ise Talia Shire canlandırdı.

The Godfather Konusu

2. Dünya Savaşı sonrasında geçen The Godfather, New York’ta yaşamını sürdüren Carleone isimli İtalyan mafya ailesinin hikâyesini konu alıyor. Don Vito Corleone, mafya ailesini ve işleri yürütemeyecek hâle geldiğinde gizli imparatorluğunu oğluna devreder.

Mario Puzo'nun aynı adlı romanından uyarlanan Baba filminin yapımcılığını Albert S. Ruddy yaptı. Yönetmenliğini Francis Ford Coppola’nın üstlendiği filmin müziklerini Nino Rota ve Carmine Coppola yaptı.

2 saat 55 dakika uzunluğundaki film, çok büyük bir başarı elde etmesi üzerine bir seri hâline geldi. Serinin ikinci filmi 1974 yılında vizyona girdi. The Godfather 3 isimli yapım ise 1990 yılında çıktı. Eğer ilk filmi beğenirseniz serinin tamamını izleyebilirsiniz.

Bu yazıda vizyona girdiği dönem dünya genelinde oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve popülerliğini uzun yıllardır devam ettirmeyi başaran Baba filmi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladık. Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.