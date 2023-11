Vampire The Masquerade Bloodlines Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

RPG türü içerisindeki en özel oyunlardan biri olan Vampire The Masquerade Bloodlines günümüzde hala hatrı sayılır bir marka. Devam oyunu sıkıntılı bir süreçten geçse de pek çok oyuncu bu oyunu tekrar tekrar oynamak isteyebiliyor. Tekrar oynarken de Vampire The Masquerade Bloodlines Türkçe yama kurmak isteyebiliyor.

Vampire The Masquerade Bloodlines son derece uzun ve detaylı bir yapım. RPG türünün hakkını veren diyalogları ve olay örgüleri ile zihnimizde yer etmiş bir yapım. Hal böyle olduğundan oyunun hikayesi son derece önemli. Oyunun hikayesini en iyi şekilde anlamak için Vampire The Masquerade Bloodlines Türkçe yama yüklemek isteyebilirsiniz.

Böylelikle dil bariyerine takılmadan, en iyi şekilde oyunu deneyimleyebilirsiniz. Vampire The Masquerade Bloodlines Türkçe yama yüklemek son derece basittir. Aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayarak siz de bu dileğinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Vampire The Masquerade Bloodlines Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle Vampire The Masquerade Bloodlines Türkçe yama kurulum dosyasını indirin.

İndirdiğiniz dosyayı Winrar ile açın.

ile açın. Daha sonra " VtMB_TR_YAMA_BarisBlt61 " klasörünün içindekileri kopyalayın.

" klasörünün içindekileri kopyalayın. Ardından kopyaladığınız dosyaları oyunun ana klasörüne yapıştırın. Sonrasında " Font Fix " adlı rar içindekilerini " C:\Windows\Fonts " konumuna atın.

" adlı rar içindekilerini " " konumuna atın. Son olarak " Vampire_oyna.bat " dosyasını çalıştırarak oyuna giriş yapın.

" dosyasını çalıştırarak oyuna giriş yapın. İşlem bu kadar. Türkçe yama bilgisayarınıza yüklenmiş olacak.

Vampire The Masquerade Bloodlines Hakkında

Troika Games tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan Vampire The Masquerade Bloodlines 2004 yılında piyasaya sürüldü. Gelmiş geçmiş en iyi RPG’lerden biri olan Vampire The Masquerade Bloodlines günümüzde bile hala oynanan bir yapım.

Döneminin en iyi oyunlarından biri olan Vampire The Masquerade Bloodlines yıllar sonra bir devam oyununa da kavuşuyor. Her ne kadar Vampire The Masquerade Bloodlines’ın devam oyunu ile alakalı çok az şey bilsek de iyi bir oyun olup olmayacağı ile alakalı şüphelerimiz var.

Çok uzun süredir geliştirme aşamasında olduğundan ve şirket içerisinde yaşanan sıkıntılardan ötürü devam oyununun akıbeti ne olacak belli değil. Tüm bunların haricinde bu oyun topluluk tarafından oldukça desteklenmiş, pek çok mod ve yama ile oynanabilir durumdadır.

Grafikler biraz eski hissettirse de RPG olarak son derece tatmin edici bir oyun olan Vampire The Masquerade Bloodlines vampir oyunları içerisinde oldukça özel bir yere de sahiptir.

Vampire The Masquerade Bloodlines Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz bu oyunu tekrar oynamak ister miydiniz? Vampire The Masquerade Bloodlines Türkçe yama sizce nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.