Aklınızı Başınızdan Alacak En İyi Sanal Gerçeklik (VR) Oyunları

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte oyun sektöründe de çeşitli atılımlar yapılıyor. Son dönemde yaşanan en büyük atılımlardan biri de sanal gerçeklik (VR) oyunları. VR oyunlarının sayısı ve kalitesi her geçen gün artıyor. Bu teknoloji hem donanımsal olarak hem de yazılımsal olarak gelişim göstermeye devam ediyor.

Aşağıda en iyi sanal gerçeklik oyunlarından oluşmuş bir liste bulunuyor. VR cihazı satın almak isteyenler mutlaka bu oyunları kütüphanelerine eklesin ve bir an önce oynasın.

En İyi Sanal Gerçeklik Oyunları

Star Wars Squadrons

Superhot

Thumper

Iron Man VR

In Death Unchained

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Horizon: Call of the Mountain

Resident Evil Village

Beat Saber

Half Life: Alyx

Star Wars Squadrons

Hem VR kullanarak hem de sanal gerçeklik cihazı kullanmadan oynayabileceğiniz bir oyun olan Star Wars Squadrons uçuş ve uzay oyunu sevenlerin rüyalarını süsleyebilecek bir yapım. Star Wars hayranlarının muhakkak oynaması gereken bir oyun olan Squadrons, VR’da oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan bir tanesi. Görsel kalite olarak çok üst seviyede bir oyun olan Star Wars Squadrons türünün en iyi yapımlarından bir tanesi.

Superhot

2016 yılında hayatımıza giriş yapan Superhot oldukça farklı bir FPS deneyimi sunuyordu. Oyun aşırı beğenildi ve çokça takdir edildi. 2017 yılında ise oyunun VR versiyonu çıkış yaptı. VR’a adapte etmek için en uygun oyunlardan biri olan Superhot en iyi sanal gerçeklik oyunlarından bir tanesi.

Thumper

Oldukça karanlık bir tonu olan Thumper farklı bir ritim oyunu. Müzikleri oldukça görkemli ve karanlık olan Thumper saykodelik bir görsel tecrübe sunuyor. Bu oyunun sağlayacağı en iyi tecrübe hiç şüphesiz ki sanal gerçeklik cihazıyla oynandığında elde edilir. VR olmadan da oynayabilirsiniz elbette ancak Thumper’ı sanal gerçeklik cihazlarıyla oynamak bambaşka bir deneyim.

Iron Man VR

Marvel filmlerini, özellikle de Iron Man’in kendi film serisini izlediğimizde hepimiz Tony Stark’ın gözünden dünyayı görmek istedik değil mi? Iron Man VR ile birlikte artık bu mümkün. Iron Man olarak oynadığımız bu oyunda dilediğimiz gibi uçabiliyor ve tıpkı Tony Stark’ın yaptığı gibi dilediğimiz yere hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz.

In Death Unchained

PC versiyonu “In Death” ismiyle anılıyor. In Death Unchained, Oculus Quest için piyasaya sürülen bir VR oyunudur. Ok ve yay kullandığımız bu oyun sizlere tam bir fantastik okçuluk deneyimi sunuyor. Oldukça eğlenceli mekaniklere sahip olan In Death Unchained rogue-like türündeki bir oyun.

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Günümüzde Skyrim’ın var olmadığı bir platform yoktur desek yanılmış olmayız herhalde. Skyrim zaten destansı bir oyun. Oyunlara ilgisi olup da Skyrim’i duymamak pek mümkün değildir. Skyrim’in VR versiyonu ise sizi gerçekten Tamriel’de hissettirecek bir yapım olmuş. Skyrim’in uçsuz bucaksız dünyasını VR ile deneyimlemek gerçekten benzersiz bir oyun tecrübesidir.

Horizon: Call of the Mountain

2017 yılında Horizon Zero Dawn piyasaya sürüldü. 2022 yılında ise Horizon Forbidden West devam oyunu olarak bizlerle buluştu. Bir seri haline gelen Horizon markası Call of the Mountain ile birlikte 3 oyunluk bir seri haline geldi. Horizon: Call of the Mountain tamamen VR odaklı bir oyun. Bizleri Horizon’un benzersiz dünyasının içine sokan bu yapım görsel olarak en iyi sanal gerçeklik oyunlarından bir tanesi.

Resident Evil Village

Son dönemde çıkan en iyi Resident Evil oyunlarından biri olan Village VR moduyla bizleri daha da korkutacak bir yapım olmuş. VR ile korku oyunu oynamak gerçekten herkesin cesaret edebileceği bir şey değil. Resident Evil Village gibi korku dolu bir oyunu VR’da oynayarak en iyi oyun deneyimini elde edebilirsiniz.

Beat Saber

En iyi midir bilmiyoruz ancak en popüler VR oyunlarından biri olan Beat Saber oynaması aşırı keyifli bir oyun. VR denilince akıllara gelen ilk oyun olan Beat Saber ışın kılıçlarıyla oynadığımız bir ritim oyunu.

Pek çok bilindik sanatçının müzikleri eşliğinde karşınıza çıkan kutuları parçaladığınız bu oyun bağımlılık yapıcı bir özelliğe sahip. Tekrar oynanabilirliği çok yüksek olan Beat Saber her VR sahibinin mutlaka oynaması gereken bir oyundur.

Half Life: Alyx

Geldik tartışmasız en iyi VR oyununa. Half Life serisi zaten oyun dünyasının en kilit yapımlarından bir tanesidir. Söz konusu VR olduğunda da serinin yapımcısı Valve yine çıtayı bir üst seviyeye çıkarmış. Hikayesiyle, oynanışıyla tam anlamıyla bütünlüklü bir oyun olan Half Life: Alyx sanal gerçeklik cihazı aldırtacak kadar iyi bir yapım.

En iyi sanal gerçeklik oyunları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori VR oyununuz hangisi? Siz sanal gerçeklik cihazı satın almayı düşünüyor musunuz?