ONE PIECE Bounty Rush
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 90
- DOSYA BOYUTU 100.00 MB
- Üretici BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
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ONE PIECE Bounty Rush, çok oyunculu gerçek zamanlı savaş aksiyon oyunu.
ONE PIECE Bounty Rush, popüler anime - manga serilerini mobil platforma taşıyan BANDAI NAMCO’nun yeni oyunu. Sadece Android platformunda 5 milyondan fazla indirmeye ulaşan ONE PIECE TREASURE CRUISE’dan sonra karşımıza çıkan yeni One Piece oyunu, çok oyunculu gerçek zamanlı savaş aksiyonu türünde. Popüler One Piece karakterleri arenada kozlarını paylaşıyor!
Eiiçiro Oda’nın yazıp çizdiği manga serisi One Piece hayranlarına özel hazırlanan mobil oyunlardan biri ONE PIECE Bounty Rush. Dövüşçü, destekçi, nişancı, kılıç ustası ve savaşçı gibi farklı sınıflara ayrılan karakterlerden takımınızı kurup savaşıyorsunuz. Bir karşılaştırmada en fazla dört karakteri yönetebiliyorsunuz. Savaşlar süre sınırlı. Dolayısıyla süre bitiminde en fazla adamı öldürmeyi başaran taraf kazanan oluyor. Bu arada eşsiz yeteneklere sahip, savaşta farklı rollere bürünen karakterler her karşılaşma sonrası seviye atlıyor. Zaten savaş esnasında karakterlerin güç göstergelerine yakın noktada kaçıncı seviyede oldukları yazıyor.
ONE PIECE Bounty Rush
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 11
- DOSYA BOYUTU 100.00 MB
- Üretici BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
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Favori One Piece karakterlerinizle takım savaşlarına katılın.
ONE PIECE Bounty Rush, popüler manga serisi, sonrasında anime serisi ve bilgisayar oyunu olarak karşımıza çıkan One Piece’in hayranlarına özel hazırlanmış mobil oyunlardan biri. Mobilde milyonlarca indirmeye ulaşan anime oyunların geliştiricisi BANDAI Namco’nun yeni oyununda sevdiğimiz One Piece karakterleriyle takım savaşlarına giriyoruz.
Yeni One Piece oyunu, çok oyunculu savaş aksiyon türünde karşımıza çıkıyor. iOS tarafında da ücretsiz indirilmeye açılan anime savaş oyununda 5 sınıfa ayrılan karakterlerle takım bazlı mücadelelere giriyoruz. Her biri farklı özellikler taşıyan 5 sınıf bulunmakta. Dövüşçü, destekçi, nişancı, savaşçı ve kılıç ustası… Hepsinin savaştaki rolü farklı. Geliştirilmeye açık, savaştıkça seviye atlayan karakterleri yönetmek oldukça basit. Bu arada savaşlar dörtlü takımlar halinde ve süre sınırlı yapılıyor.