ONE PIECE Bounty Rush, çok oyunculu gerçek zamanlı savaş aksiyon oyunu.

Erkan Calp - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

ONE PIECE Bounty Rush, popüler anime - manga serilerini mobil platforma taşıyan BANDAI NAMCO’nun yeni oyunu. Sadece Android platformunda 5 milyondan fazla indirmeye ulaşan ONE PIECE TREASURE CRUISE’dan sonra karşımıza çıkan yeni One Piece oyunu, çok oyunculu gerçek zamanlı savaş aksiyonu türünde. Popüler One Piece karakterleri arenada kozlarını paylaşıyor!

Eiiçiro Oda’nın yazıp çizdiği manga serisi One Piece hayranlarına özel hazırlanan mobil oyunlardan biri ONE PIECE Bounty Rush. Dövüşçü, destekçi, nişancı, kılıç ustası ve savaşçı gibi farklı sınıflara ayrılan karakterlerden takımınızı kurup savaşıyorsunuz. Bir karşılaştırmada en fazla dört karakteri yönetebiliyorsunuz. Savaşlar süre sınırlı. Dolayısıyla süre bitiminde en fazla adamı öldürmeyi başaran taraf kazanan oluyor. Bu arada eşsiz yeteneklere sahip, savaşta farklı rollere bürünen karakterler her karşılaşma sonrası seviye atlıyor. Zaten savaş esnasında karakterlerin güç göstergelerine yakın noktada kaçıncı seviyede oldukları yazıyor.