Star Wars: Bounty Hunter Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Star Wars: Bounty Hunter sistem gereksinimleri, sorunsuz oyun deneyimi için hangi donanım bileşenlerine ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Peki, bir dönemin popüler Star Wars oyununun yenilenmiş sürümü için hangi donanım gerekiyor?

Star Wars: Bounty Hunter'ı PC kaldırır mı sorusunun yanıtını merak eden oyuncular için bir rehber hazırladık. İşte çok yakında satışa sunulacak oyuna dair detaylar!

Star Wars: Bounty Hunter Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core2 Duo E8400 / AMD Phenom II X2 550

: Intel Core2 Duo E8400 / AMD Phenom II X2 550 RAM : 4 GB

: 4 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon R7 250

: NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon R7 250 DirectX: Sürüm 12

Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core2 Duo E8400 veya AMD Phenom II X2 550 işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 650 ya da AMD Radeon R7 250'ye ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca en az 4 GB RAM isteniyor.

Star Wars: Bounty Hunter Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core2 Duo E8400 / AMD Phenom II X2 550

: Intel Core2 Duo E8400 / AMD Phenom II X2 550 RAM : 4 GB

: 4 GB Ekran Kartı : Intel Arc A310 / NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 470

: Intel Arc A310 / NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 470 DirectX: Sürüm 12

Önerilen sistem gereksinimlerinde en az Intel Arc A310, NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 470 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. İşlemci tarafında ise Intel Core2 Duo E8400 veya AMD Phenom II X2 550 gerekiyor.

Star Wars: Bounty Hunter Kaç GB?

Merakla beklenen Star Wars oyunu için en az 15 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Böylece PC'de kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Star Wars: Bounty Hunter Çıkış Tarihi

Star Wars: Bounty Hunter 1 Ağustos 2024 tarihinde PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve Nintendo Switch platformlarına çıkacak. Oyunun PC sürümü Steam üzerinden satışa sunulacak.

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