BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

One Piece Treasure Cruise APK

One Piece Treasure Cruise APK, yıllardır izleyenlerin beğenisini toplamış One Piece serisinin mobil oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

One Piece Treasure Cruise, 1997'den bu yana yüzlerce bölümle manganimeye hizmet etmiş popüler bir yapımdır. Android oyuncular ile buluşan One Piece Treasure Cruise APK, One Piece sagalarıyla kaptanın hikayesini tekrardan deneyimlemenie olanak tanıyor.

Sıralı savaş sistemine sahip olan oyunda, ekrana en doğru zamanda dokunmalı ve saldırınızı gerçekleştirmelisiniz. Karşınızdaki rakibinizin en güçsüz anında hareket edin ve karakterlerinizin yeteneklerini kullanın.

Size gitgide yeni ve zorlu görevler verilmeye devam edilecektir. İlerledikçe hem mürettebatınızın seviyesini artırabilecek hem de ekipmanlarınızı geliştirebileceksiniz. Tüm bunların yanı sıra farklı askerler de kiralayabileceksiniz.

One Piece Treasure Cruise APK İndir

Anime ve manga seven oyuncular için mükemmel bir deneyim yaşatan One Piece Treasure Cruise APK, ücretsiz olarak mobil oyunculara sunuldu. Ancak oyun içerisinde satın alım yapabilir ve çeşitli yükseltmelere sahip olarak gelişiminizi hızlandırabilirsiniz.

Siz de One Piece Treasure Cruise APK indirin ve yıllardır hikayesiyle izleyenlerin çokça beğendiği seriyi Android cihazlarınızda oyun olarak deneyimleyin!